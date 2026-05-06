Monument préféré des Français : bibliothèque, domaine et château d'autrices en lice

L'édition 2026 de l'émission Le Monument préféré des Français se profile : 28 monuments composent la présélection de cette nouvelle saison, avec deux propositions par région métropolitaine et deux pour l'ensemble de l'Outre-mer.

Les votes, jusqu'au 22 mai prochain, permettront de désigner le monument qui représentera chacune des régions lors de l'émission diffusée en septembre prochain par France Télévisions.

Le Monument préféré des Français fait régulièrement concourir des lieux liés à des auteurs et autrices, et cette année ne fait pas exception.

Auvergne-Rhône-Alpes

Château de Grignan, Grignan (Drôme)

Entre Valence et Avignon, au cœur de la Drôme provençale, le Château de Grignan est bâti sur un promontoire rocheux surplombant le village. Témoin de l’architecture Renaissance et du classicisme français, l’édifice a connu une histoire mouvementée. Château fort mentionné dès le XIème siècle, il est transformé à la Renaissance en une prestigieuse demeure de plaisance par la famille des Adhémar.

Au XVIIème siècle, la Marquise de Sévigné y séjourne auprès de sa fille Françoise-Marguerite. Démantelé à la Révolution française puis reconstruit au début du XXème siècle, il appartient depuis 1979 au Département de la Drôme qui poursuit un programme ambitieux de restaurations et d’acquisitions.

Classé Monument historique en 1993 et labellisé Musée de France, le Château de Grignan offre aux visiteurs de précieux témoignages sur l’art de vivre à différentes époques et propose une programmation culturelle variée dont le festival de théâtre Fêtes nocturnes de Grignan chaque été. En 2026, le monument célèbre le 400e anniversaire de la naissance de la Marquise de Sévigné et inaugure un agrandissement de la visite permanente sur 500 mètres carrés au deuxième étage.

Centre-Val de Loire

Domaine de George Sand, Nohant-Vic (Indre)

Situé à Nohant-Vic, dans le département de l’Indre, le Domaine de George Sand se déploie autour d’un château du XVIIIème siècle. La grand-mère paternelle de la romancière achète cette propriété au cours de la Révolution française, en 1793, et l’entoure d’un vaste parc.

© Benjamin Gavaudo - CMN Domaine de Georges Sand

Très attachée à la campagne berrichonne dans laquelle elle a passé son enfance, George Sand hérite en 1821 du domaine qui sera, pour elle, une source d’inspiration et un refuge. Elle y écrit la majeure partie de son œuvre et s’y entoure de sa famille et de ses amis : Franz Liszt, Honoré de Balzac, Eugène Delacroix, Pauline Viardot, Théophile Gautier, Gustave Flaubert ou encore son compagnon, Frédéric Chopin.

Le parc de six hectares qui entoure la demeure labellisée Maison des Illustres est classé Jardin Remarquable. Il témoigne de la riche personnalité de George Sand et de son attachement à la nature. George Sand, décédée en 1876, repose dans le petit cimetière familial, en bordure du jardin. En 2026, le Domaine commémore les 150 ans de la disparition de l’écrivaine, figure emblématique du XIXème siècle aux multiples facettes.

Notons que le Domaine de George Sand a déjà été présélectionné pour participer à l'émission, en 2023.

Corse

Bibliothèque Fesch, Ajaccio (Corse-du-Sud)

À Ajaccio, la bibliothèque Fesch est créée à l’initiative de Lucien Bonaparte, frère de Napoléon. Le fonds se compose d'ouvrages pour la plupart issus des confiscations révolutionnaires et de la collection du cardinal Fesch, oncle de Napoléon. Sa constitution précède la construction de la bibliothèque ouverte en 1868, dans l’aile nord du palais Fesch qui abrite le musée des Beaux-Arts.

© Direction de la communication - Ville d’Ajaccio Bibliothèque Fesch

Y sont réunis plus de 40.000 ouvrages parmi lesquels des centaines de manuscrits, des dizaines d’incunables - ouvrages imprimés avant 1500 - ou encore un Thesaurum Hyeroglyphicorum, un traité d'égyptologie datant de 1610 dont seuls huit exemplaires sont connus dans le monde : un fonds ancien d’une richesse, d’une variété et d’une rareté exceptionnelles !

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Les travaux d’extension à l’origine de la bibliothèque sont supervisés par l’architecte Jean Cazeneuve en collaboration avec Jérôme Maglioli. L’escalier d’honneur dans le hall d’entrée est gardé par deux lions de plâtre moulés sur les originaux du sculpteur Canova qui figurent sur le tombeau du pape Clément XIII à Saint-Pierre de Rome.

Dotée de 16 fenêtres ouvrant sur la galerie, de rayonnages en noyer et d’une table de lecture longue de 18 mètres, la majestueuse salle patrimoniale de la bibliothèque Fesch mesure 30 mètres de long, 9 mètres de large et 10 mètres de haut. Lieu chargé d’histoire et légué par des hommes illustres, ce trésor patrimonial corse est classé Monument historique en 2011. Après une restauration d’envergure du bâti et des collections, la bibliothèque Fesch rouvre ses portes au public en mai 2025 pour continuer d’émerveiller lecteurs et visiteurs.

Les votes de présélection des monuments s'effectuent à cette adresse.

L'année dernière, le Château de Chantilly, dans les Hauts-de-France, avait été désigné Monument préféré des Français : il abrite un Cabinet des livres, qui comprend notamment la collection d'Henri d'Orléans, un des plus grands bibliophiles du XIXe siècle. Parmi les ouvrages d’exception conservés, les Très riches heures du duc de Berry, considéré comme la « Joconde » des manuscrits.

Photographie : Le village et le château de Grignan (Brian Hancill, CC BY-NC-SA 2.0)

Par Dépêche

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