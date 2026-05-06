Vanessa Caffin, lauréate du Prix de la Closerie des Lilas

Ce mardi 5 mai 2026, les fondatrices, Emmanuelle de Boysson, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Carole Chrétiennot, Stéphanie Janicot, Jessica Nelson, Tatiana de Rosnay ; accompagnées du jury invité ; Arielle Dombasle, Nine d’Urso, Gwendoline Hamon, Christine Ockrent, Abnousse Shalmani et Clara Ysé se sont réunies pour délibérer.

Vilma est entravée par des troubles respiratoires, elle brûle de comprendre les origines de son mal. Ses recherches révèlent les non-dits et la honte qui distillent leur venin au sein de sa famille. Descendante de génération de femmes étouffées par les conventions au point d'en oublier d'aimer et de s'interdire de vivre, elle en porte les stigmates. Une quête qui se lit en apnée et révèle le poids des secrets et les ravages de leur transmission. Vilma accompagne les derniers instants de son grand-père, mais en guise d'au revoir, il prononce une phrase qui la bouleverse. Alors qu'elle demeure quelque temps auprès de sa grand-mère, elle entreprend de fouiller la maison en quête d'indices qui expliqueraient ces mots mystérieux. Car Vilma pressent qu'ils cachent peut-être la clé de cette maladie respiratoire inconnue qui l'empêche de mener une vie simple et heureuse. – Le résumé de l'éditeur pour Le Corset

Réalisatrice et autrice, Vanessa Caffin a été longtemps journaliste. Elle a publié son premier roman, J’aime pas l’amour ou trop peut-être, chez Anne Carrière en 2008. Son roman écrit à quatre mains chez France Loisirs, en 2018, Zigzags, s’est vendu à 25.000 exemplaires. Elle a tourné plusieurs courts métrages et travaille actuellement sur son premier long métrage. Elle est également cofondatrice de la maison d’édition Livres agités, dédiée aux primo-romancières.

Vanessa Caffin sera l'invitée privilégiée de La Closerie des Lilas durant une année, pour un montant de 3000 €.

Le Prix de la Closerie des Lilas célèbre cette année sa 20e édition avec toujours la même

exigence littéraire dans ses choix de lauréates, en conservant le principe original d’un jury

exclusivement féminin, mais également celui d’un jury tournant invité.

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La récompense est accompagnée par la Maison Montblanc et le Champagne Duval-Leroy.

L'année dernière, le Prix de la Closerie des Lilas avait récompensé Florence Seyvos pour Un perdant magnifique, publié aux éditions de L'Olivier.

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Photographie : Le jury du Prix de la Closerie des Lilas (crédits : Prix de la Closerie des Lilas)

Par Dépêche

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