Prix Femina : Olivia de Lamberterie et Emmanuelle Loyer rejoignent le jury

Le jury du Prix Femina compte désormais deux nouvelles membres. Réuni en assemblée générale extraordinaire le 4 mai 2026, il a élu Olivia de Lamberterie et Emmanuelle Loyer, deux profils bien identifiés dans le champ littéraire et intellectuel.

Deux nouvelles voix au sein du Femina

Olivia de Lamberterie dirige depuis 2001 la rubrique livres du magazine ELLE, où elle est également éditorialiste. Le grand public la connaît aussi pour ses interventions à la radio : pendant plus de vingt ans, elle a compté parmi les voix de l’émission Le masque et la plume, sur France Inter, aux côtés de Jérôme Garcin.

Elle intervient également à la télévision, dans Télématin, sur France 2, où elle chronique des ouvrages. En 2014, elle a reçu le prix Hennessy du journalisme littéraire.

Côté écriture, Olivia de Lamberterie a publié chez Stock un récit, Avec toutes mes sympathies, récompensé par le prix Renaudot essai en 2018, ainsi qu’un roman, Comment font les gens.

Emmanuelle Loyer est historienne et professeure à Sciences Po Paris depuis 2007. Son travail porte notamment sur l’histoire culturelle des sociétés contemporaines, un terrain où se croisent les œuvres, les idées, les exils, les figures intellectuelles — bref, tout ce qui fait circuler la pensée d’une époque à l’autre.

Elle est l’autrice de nombreux ouvrages, parmi lesquels Paris à New York. Artistes et intellectuels en exil, 1940-1947, publié chez Grasset en 2005. Sa biographie consacrée à Claude Lévi-Strauss, parue chez Flammarion, a reçu le prix Femina essai en 2015.

Son dernier essai, L’Impitoyable aujourd’hui, publié chez Flammarion en 2022, met en dialogue la littérature et les sciences sociales.

Olivia de Lamberterie et Emmanuelle Loyer rejoignent un jury composé de Nathalie Azoulai, Evelyne Bloch-Dano, Isabelle Desesquelles, Brigitte Giraud, Paula Jacques, Oriane Jeancourt Galignani, Christine Jordis, Patricia Reznikov, Josyane Savigneau et Julie Wolkenstein.

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Mona Ozouf y figure comme membre honoraire.

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Crédit photo : CC BY-SA 4.0 / G.Garitan et CC0 / MacNab00

Par Clotilde Martin

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