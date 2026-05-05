Mark Zuckerberg tenu personnellement responsable des pillages de livres par l'IA

Elsevier, Cengage, Hachette Book Group, Macmillan, McGraw Hill et Scott Turow ouvrent un recours collectif contre Meta et Mark Zuckerberg, accusés d’avoir exploité des millions de livres, manuels et articles scientifiques pour entraîner Llama, sans autorisation ni rémunération. L’affaire déplace le contentieux de l’IA vers le cœur du modèle éditorial : licences, marchés, catalogues, responsabilité personnelle du dirigeant.
Le 05/05/2026 à 22:03 par Nicolas Gary
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
05/05/2026 à 22:03
0
Commentaires
0
Partages
Cinq maisons d’édition américaines ainsi que l’avocat et écrivain Scott Turow ouvrent un nouveau front contre Meta. Selon le communiqué de ce 5 mai transmis par l’Association des éditeurs américains, les plaignants ont déposé un recours collectif putatif contre Meta Platforms et Mark Zuckerberg devant le tribunal fédéral du district sud de New York.
L’action vise l’entraînement des modèles Llama et accuse le groupe d’avoir reproduit, sans autorisation, des millions d’œuvres textuelles. La plainte, telle que la résume l’AAP, couvre romans, essais, livres jeunesse, mémoires, poésie, manuels, ouvrages pédagogiques et articles scientifiques.
Les demandeurs agissent pour eux-mêmes et pour une classe de titulaires de droits similaires. Ils réclament des dommages-intérêts, des mesures d’interdiction et une injonction ordonnant la destruction des copies contrefaisantes détenues ou contrôlées par les défendeurs.
L’originalité du recours tient à la coalition réunie. Des acteurs de l’édition généraliste, scolaire, universitaire et scientifique engagent ensemble une action centrée sur l’IA générative. Le dossier expose toute la chaîne éditoriale, de l’écrivain au chercheur, de la maison commerciale au producteur de revues savantes.
Le grief principal décrit une collecte massive : Meta aurait téléchargé des copies issues de moissonnages non autorisés du Web, y compris des contenus sous abonnement, puis utilisé LibGen et Anna’s Archive pour obtenir des livres et articles piratés. La plainte présente ce choix comme une décision assumée pour accélérer Llama. Elle reprend la devise de Meta, traduite ainsi : « aller vite et casser les choses. »
Les éditeurs soulignent la valeur technique des livres pour les grands modèles de langue : longueur, cohérence narrative, architecture, progression argumentative et expression corrigée. Les articles scientifiques ajoutent une recherche organisée et validée.
Le dommage allégué ne se limite pas aux réponses produites par Llama. Les plaignants visent d’abord l’ingestion des œuvres, soit la copie initiale qui alimente le système. Selon leur lecture, cette reproduction capte une valeur économique constituée par des investissements éditoriaux, détruit un marché de licences et offre à Meta un avantage gratuit sur des contenus que d’autres acteurs négocient par contrat.
La plainte ajoute un risque de substitution. Elle cite des usages où des internautes demandent à Llama de produire des livres longs, des textes scientifiques ou des manuels. La formule retenue dans le communiqué, « une machine de substitution infinie », résume l’angle économique du recours : l’IA ne copie pas seulement pour apprendre, elle fabrique ensuite une offre concurrente.
Cette attaque arrive après une décision défavorable aux auteurs dans l’affaire Kadrey contre Meta. En juin 2025, le juge Vince Chhabria a donné raison à Meta sur la défense d’usage équitable pour les demandes individuelles examinées. La firme de Marko ne contestait pas une reproduction initiale, mais soutenait que celle-ci relevait d’un usage transformateur ; la décision insistait sur l’absence de preuve suffisante d’un effet de dilution du marché.
Le nouveau recours répond à cette faiblesse, car les demandeurs ne se contentent pas d’affirmer que leurs œuvres figurent dans des bases d’entraînement : ils articulent la perte autour de marchés existants ou émergents de licences. Cette différence compte : le tribunal californien avait noté l’absence de preuve significative sur l’effet de Llama sur le marché de leurs livres.
Le contexte confirme ce déplacement. En janvier 2026, Hachette Book Group et Cengage avaient demandé à intervenir dans une action contre Google, l’accusant d’avoir utilisé des livres et manuels protégés pour entraîner Gemini, rapporte Reuters. L’agence relevait que les éditeurs réclamaient des dommages-intérêts pour une classe plus large, incluant des auteurs et des maisons dont Scott Turow.
L’affaire américaine dialogue aussi avec le contentieux français. En mars 2025, le SNE, la SGDL et le SNAC ont assigné Meta à Paris pour utilisation massive de contenus protégés et parasitisme économique. De fait, cette procédure réclamait le retrait des données utilisées pour former les modèles.
La plainte vise non seulement Meta, mais aussi Mark Zuckerberg. Le communiqué de l’AAP le présente comme fondateur, président du conseil, directeur général, actionnaire de contrôle et force directrice de Meta AI. Les plaignants soutiennent qu’il a personnellement autorisé et explicitement dirigé les actes reprochés. Cette mise en cause transforme l’affaire en procès de gouvernance.
Les précédents documentaires nourrissent cette ligne. ActuaLitté avait déjà rapporté, à partir de documents judiciaires, que des échanges internes attribuaient à Zuckerberg une validation de l’usage de LibGen malgré des alertes internes sur les risques juridiques et réputationnels. Le média a aussi relevé que le juge Chhabria avait constaté l’utilisation par Meta de contenus issus d’Anna’s Archive pour développer Llama.
Les déclarations assument la confrontation. Maria A. Pallante, présidente de l’AAP, accuse Meta d’avoir choisi les sites pirates plutôt que les éditeurs et les auteurs ; sa formule centrale se traduit ainsi : « l’infraction massive de Meta n’est pas un progrès public, et l’IA ne se réalisera jamais correctement si les entreprises technologiques privilégient les sites pirates au savoir et à l’imagination. » Scott Turow résume l’enjeu : « l’avenir audacieux promis par l’IA a été créé avec des mots volés. »
La procédure ouvre une séquence décisive pour le livre. Les éditeurs demandent réparation et cherchent à établir que l’entraînement des modèles commerciaux repose sur des droits négociables, traçables et rémunérés. Si le tribunal retient cette architecture, les catalogues de livres, de manuels et de revues deviendront un actif contractuel central pour l’IA générative.
INSOLITE - Il volait des livres en bibliothèque pour les revendre sur Facebook
Meta n’avait pas de réponse publique disponible dans les éléments consultés au moment de la rédaction. Le contentieux s’engage sur une ligne claire : les maisons d’édition acceptent l’existence de l’intelligence artificielle, mais contestent son approvisionnement par piratage, moissonnage non autorisé et copie sans compensation.
Le recours déposé dans la Big Apple fixe désormais cette question devant un juge fédéral : qui paie le texte qui fait fonctionner les modèles ?
Crédits photo : Mark Zuckerberg, cofondateur de Facebook, dévoilant ses lectures favorites
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Publié en mars, le nouveau roman de Guan Renshan – Le Soleil embrasse la rivière Hutuo (traduction de la rédaction) –, met en scène un village du Hebei traversé par quarante ans de transformation. Un paysan, entrepreneur et attentif à l’environnement inscrit le réalisme rural chinois dans le récit officiel de la modernisation agricole. Entre gouvernance collective et revitalisation des campagnes, le roman social se redéfinit.
05/05/2026, 22:03
De l'autre côté de l'Atlantique, la multinationale Meta Platforms et son PDG, Mark Zuckerberg, sont visés par une plainte pour infraction volontaire du copyright. Cinq groupes d'édition, Elsevier, Cengage Learning, Hachette, Macmillan et McGraw Hill, s'associent à l'auteur Scott Turow pour ouvrir une action collective ciblant le grand modèle de langage développé par la firme, Llama.
05/05/2026, 17:17
Au Canada, le gouvernement de l’Alberta a présenté, le 2 avril 2026, le projet de loi 28, qui prévoit de restreindre l’accès des enfants de 15 ans et moins à certains documents de bibliothèques publiques contenant des représentations visuelles d’activité sexuelle. Des représentants des bibliothèques publiques et du secteur de l’édition contestent une mesure qu’ils jugent insuffisamment concertée et trop large.
05/05/2026, 16:10
L'écrivain Craig Silvey, un temps présenté comme le « jeune prodige de la littérature australienne », avait été inculpé, en janvier dernier, pour possession et distribution de contenus pédopornographiques. Il a plaidé coupable des faits reprochés, tandis que d'autres charges retenues initialement contre lui ont finalement été abandonnées.
05/05/2026, 10:34
Au Kenya, un projet de loi visant à renforcer le dépôt légal en intégrant le Parlement comme destinataire obligatoire des ouvrages provoque une vive opposition des éditeurs. Entre délais jugés irréalistes, coûts assumés sans compensation et sanctions renforcées, la réforme soulève une question centrale : comment concilier ambition patrimoniale et viabilité économique du secteur du livre.
04/05/2026, 10:52
Le troisième et dernier volume de Jujutsu Kaisen Modulo est paru au Japon le 1er mai 2026. Selon ComicBook, Gege Akutami y confirme que l’histoire ne se poursuivra pas. Shueisha confirme la clôture éditoriale de cette courte extension, tandis que MAPPA et l’anime maintiennent l’exploitation internationale d’une licence devenue un fonds majeur pour l’édition japonaise et ses adaptations audiovisuelles, entre livre, série et produits dérivés.
03/05/2026, 10:17
Rabat est entré dans son année de Capitale mondiale du livre 2026, sous l’égide de l’UNESCO. La cité marocaine associe cette distinction à une politique de lecture, d’alphabétisation et de soutien à l’édition locale, tout en l’adossant au Salon international de l’édition et du livre. Un label culturel accompagné de diplomatie, de visibilité et de coopération professionnelle avec la France, invitée d’honneur du SIEL.
01/05/2026, 11:24
Haruki Murakami publiera au Japon, le 3 juillet 2026, un roman centré sur Kaho, autrice d’albums de 26 ans. Présenté par Shinchosha comme son premier long récit porté par une seule héroïne, le livre relance un débat ancien sur la place des femmes dans son œuvre. L’annonce signale aussi un test critique : vérifier si ce déplacement de point de vue modifie vraiment les ressorts narratifs d’un auteur mondialement lu.
30/04/2026, 16:44
De retour à New York après plusieurs années d’absence, BookCon 2026 devait célébrer la vitalité des communautés de lecteurs. Le salon a surtout révélé une mutation plus trouble : autour des exemplaires promotionnels, la ferveur littéraire glisse vers la compétition, la spéculation et parfois la violence. Les ARC, conçus comme outils de prescription, deviennent les trophées d’un marché parallèle.
28/04/2026, 16:20
L’agence littéraire londonienne Aitken Alexander Associates confie sa direction générale à deux voix. Chris Wellbelove rejoint Lesley Thorne comme codirecteur général, après une ascension interne engagée en 2017. Cette nomination consolide une gouvernance détenue par cinq directeurs et confirme le poids stratégique du département livres dans l’équilibre économique de l’agence.
28/04/2026, 14:01
Une rumeur virale (donc mauvaise pour la santé) annonçait l’achèvement de The Winds of Winter et une sortie en 2026 a contraint l’éditeur américain de George R.R. Martin à intervenir. Contraint au démenti public obligatoire pour contrer la fuite, Bantam Books ne corrige pas seulement une intox : il rappelle qu’autour de Westeros, l’attente éditoriale est devenue un terrain où l'infox circule presque aussi vite que l’info.
25/04/2026, 10:32
À Bologne, la mort d’Anna Hilbe, 81 ans, laisse en suspens le destin de Libri Liberi, librairie de via Fondazza où les ouvrages ne se vendaient pas. Dans ce lieu alimenté par les dons, chacun pouvait prendre, garder, rapporter ou déposer des livres. Les messages laissés sur le rideau fermé disent l’attachement d’une ville à cette expérience de circulation non marchande du livre.
25/04/2026, 10:12
L’Espagne envisage d’imposer des frais d’envoi obligatoires pour les achats de livres en ligne. Portée par le ministre de la Culture Ernest Urtasun, la mesure réduirait l’avantage des grandes plateformes et soutiendrait les librairies indépendantes. Le signal est politique, mais il s’appuie déjà sur un précédent français et sur des données de marché qui montrent la progression du canal numérique.
24/04/2026, 10:26
Aux États-Unis, plusieurs membres de la Cour suprême convertissent leur notoriété institutionnelle en livres pour enfants – et autres déclinaisons destinées aux jeunes lecteurs. Le phénomène observé montre comme un prestige public aboutit à de fortes avances (et de sérieux revenus), au moment où l’éthique des magistrats fait déjà l’objet d’un examen serré.
23/04/2026, 11:01
L'écrivain et journaliste français Kamel Daoud a annoncé, sur le réseau social X, avoir été condamné à 3 années de prison ferme et à une amende de 5 millions de dinars algériens, soit un peu plus de 30.000 €. La parution de son livre Houris (Gallimard), qui évoque la guerre civile algérienne, serait en cause, en application de la charte de réconciliation nationale de 2005.
22/04/2026, 16:12
Dans une décision inédite, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que la Hongrie avait violé le droit de l’Union à plusieurs niveaux distincts en interdisant ou en restreignant l'accès aux contenus « représentant ou promouvant la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, le changement de sexe ou l’homosexualité ». Une répression orientée contre les personnes LGBTQIA+, qui concerne aussi les livres.
22/04/2026, 10:15
La plus importante maison d’édition de Russie, Eksmo, est visée par une nouvelle opération des forces de l’ordre. Des perquisitions ont été menées dans plusieurs de ses locaux dans le cadre d’une enquête liée à la diffusion de contenus qualifiés de « propagande LGBT », selon des informations rapportées par l’agence officielle TASS, reprise par l'AFP.
21/04/2026, 17:31
En Russie, la progression des livres patriotiques dépasse désormais la seule logique de vente. Soutenue par des recommandations officielles, par la modernisation annoncée des bibliothèques scolaires et par des listes de lecture destinées aux régions, cette production entre dans une politique culturelle structurée. Les éditeurs répondent ainsi à une demande de marché désormais relayée, organisée et amplifiée par l’État.
21/04/2026, 12:34
Un manuscrit de Gacela de la raíz amarga, acquis en Allemagne par Miguel Poveda, a révélé au verso un court texte inédit attribué à Federico García Lorca. La philologue Pepa Merlo en défend l’authenticité en croisant analyse de la graphie, étude du contenu et comparaison avec d’autres pièces conservées dans les archives de l’auteur.
21/04/2026, 11:10
L’American Library Association (ALA) publie son rapport annuel sur l’état des bibliothèques américaines en 2025, révélant une hostilité sans précédent envers la diversité éditoriale. Avec 4 235 titres uniques visés, la censure atteint des sommets historiques sous l’impulsion de groupes de pression organisés. Ce bilan, marqué par une politisation croissante des collections publiques, redéfinit les enjeux de la liberté d’expression pour l’industrie du livre mondiale.
20/04/2026, 17:13
Près de quatre-vingt-dix ans après leur publication, onze récits liés à la guerre civile espagnole ressurgissent dans le sillage de Manuel Chaves Nogales. Retrouvés dans Madrid, une revue imprimée en France pour les exilés espagnols, ils nourrissent à la fois une controverse d’attribution et une relecture précieuse d’un écrivain majeur du reportage européen, longtemps resté dans l’ombre.
20/04/2026, 10:55
La Chine renforce son contrôle sur les livres destinés aux enfants imposant une surveillance accrue aux éditeurs , afin de garantir leur conformité aux orientations politiques nationales. Ce durcissement, qui concerne aussi bien la création locale que les traductions, redéfinit les pratiques éditoriales et confirme le rôle stratégique attribué à la littérature jeunesse dans la politique culturelle du pays.
18/04/2026, 11:01
L’Afrique du Sud relance le débat sur la régulation du prix du livre. Entre volonté de soutenir les librairies indépendantes et crainte d’une hausse des coûts pour les lecteurs, le projet cristallise des tensions profondes. Inspirée de modèles étrangers, la réforme interroge l’équilibre entre accessibilité, diversité éditoriale et viabilité économique des acteurs du livre.
16/04/2026, 11:54
Whoopi Goldberg renforce sa présence dans le livre avec WhoopInk, une collection ouverte chez Blackstone Publishing. L’initiative dépasse l’effet de notoriété : elle confie à une personnalité médiatique un rôle direct dans le repérage des textes, leur fabrication et leur promotion. Un signe supplémentaire de la transformation des circuits de prescription dans l’édition américaine.
15/04/2026, 14:37
Plus de 1000 professionnels du cinéma et de la télévision ont publié, le 13 avril, une lettre ouverte contre le projet de fusion entre Paramount et Warner Bros. Discovery. Ils demandent aux procureurs généraux des États américains, notamment en Californie, d’examiner l’opération et de la bloquer. Les signataires estiment que ce rapprochement aggraverait la concentration du secteur, avec des effets sur l’emploi, les structures indépendantes et la diversité des œuvres.
15/04/2026, 12:33
Le 23 avril 2026, la Belgique célébrera la Journée mondiale du livre avec une ampleur inédite. À travers l’opération « Destination : lecture, pour tous ! », auteurs et institutions se mobilisent pour transformer les trajets en train en expériences littéraires. Entre dispositifs pédagogiques pour les écoles et actions solidaires, ce programme national ambitieux vise à ancrer durablement le plaisir des mots dans le quotidien de chaque citoyen.
15/04/2026, 11:33
Bibliothèques Sans Frontières lance, du 18 avril au 10 mai 2026, une nouvelle édition de « La très grande Collecte de livres » avec la Fnac et plusieurs partenaires. L’opération se déroule dans plus de 500 points de collecte répartis dans six pays, dont la France, la Suisse, la Belgique, l’Espagne, le Sénégal et la Côte d’Ivoire.
14/04/2026, 17:15
La multinationale américaine Paramount Skydance Corporation, récemment sur le devant de la scène pour son rachat de Warner Bros Discovery, investit également le champ de l'édition. Elle inaugure ainsi Paramount Global Publishing, une filiale éditoriale qui lui permettra de développer ses licences cinématographiques et des œuvres originales.
14/04/2026, 10:53
La Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF) a nommé une nouvelle directrice à un moment charnière pour le secteur. Entre mutations numériques, pressions économiques et enjeux réglementaires, les librairies indépendantes cherchent à renforcer leur place dans l’écosystème du livre.
14/04/2026, 09:46
Un arrêt unanime de la Cour suprême des États-Unis, rendu dans le dossier Cox contre Sony Music, attire désormais l’attention des maisons d’édition. En recentrant la responsabilité contributive sur l’intention d’encourager la contrefaçon, la décision offre une piste supplémentaire aux plaignants engagés contre les grands modèles de langage, déjà contestés pour l’usage de livres protégés dans leur entraînement.
13/04/2026, 10:18
En Russie, le projet de suppression de la TVA sur les livres pour enfants ressurgit sans calendrier précis, mais avec un appui gouvernemental évoqué publiquement. Relancée par Sergueï Stepachine, l’hypothèse ne constitue pas encore une réforme actée. Elle éclaire néanmoins une orientation de politique publique : utiliser l’outil fiscal pour rendre l’édition jeunesse plus accessible, dans un contexte de pression durable sur les prix.
13/04/2026, 10:01
À l’approche du Salone del Libro de Turin, l’édition jeunesse italienne affine sa manière de s’adresser aux adolescents. Curateurs de 21 ou 22 ans, collections pensées pour les 12-14 ans, thèmes sociaux assumés, ouverture à la traduction : plusieurs maisons cherchent moins à simplifier qu’à ajuster leur voix. Un mouvement éditorial précis, révélateur d’une nouvelle attention portée aux jeunes lecteurs.
11/04/2026, 11:30
Le monde des manuscrits arabes se heurte à un désordre qui dépasse la seule érudition. Enquête, publication, réédition, authentification et diffusion se brouillent dans un espace où coexistent travaux rigoureux, doublons commerciaux, captations de labeur savant et textes altérés. Une enquête d’Independent Arabia éclaire ainsi une économie grise du patrimoine écrit, entre défaut de coordination et fragilité des garanties éditoriales.
11/04/2026, 10:30
État républicain ayant à sa tête le conservateur Greg Abbott, le Texas s'est placé à l'avant-garde de la vague de censure d'ouvrages qui traverse les États-Unis depuis quelques années. Son conseil d'éducation d'État a composé une liste de livres obligatoires pour l'enseignement de la langue anglaise, qui comprend plusieurs passages de la Bible, mais accorde peu de place aux textes signés par des autrices ou des personnalités hispaniques et afro-américaines.
10/04/2026, 12:06
Les signes d'ouverture n'auront malheureusement pas duré. Malgré quelques libérations de prisonniers politiques, le 6 avril dernier, le gouvernement égyptien reste particulièrement sévère avec les opposants. Le même jour, le poète Ahmed Douma a ainsi été arrêté et placé en détention provisoire, dans le cadre d'une enquête le concernant.
09/04/2026, 15:20
À Delhi, la saisie de 20.137 livres contrefaits met au jour bien plus qu’un trafic de rue. L’enquête de la section criminelle remonte d’entrepôts de Rohini jusqu’à une unité d’impression, avec plaques, machines et best-sellers internationaux à la clé. Une affaire révélatrice d’une économie parallèle du livre, où la copie illicite épouse au plus près les succès éditoriaux.
09/04/2026, 10:21
Autres articles de la rubrique Métiers
Tous les indicateurs sont au rouge, pour le début de l'année 2026, au sein des librairies indépendantes. Les ventes, sur les quatre premiers mois de l'année, ont reculé en valeur et en volume, tandis que les coûts fixes, des salaires aux loyers, s'alourdissent. Le Syndicat de la Librairie française espère une « prise de conscience » de la part des éditeurs et des diffuseurs, et une plus grande solidarité au sein de la filière.
05/05/2026, 15:47
Les éditions La Découverte annoncent la création de Catabase, un label de littérature dirigé par Sandra Lucbert. Présenté comme un espace consacré à des « dispositifs littéraires sui generis », il publiera ses trois premiers titres entre août 2026 et janvier 2027. Le label veut travailler des questions politiques par la forme des textes, à travers le montage, la composition, la syntaxe et les registres.
05/05/2026, 12:19
Le jeudi 7 mai prochain, les membres de l'Académie française sont appelés à voter pour élire une personnalité au fauteuil 18, précédemment occupé par Mario Vargas Llosa. 9 candidatures ont été reçues et acceptées par l'institution.
05/05/2026, 12:11
À Alger, la Librairie des Beaux-Arts a rouvert trois jours après une fermeture policière annoncée pour un mois. L’affaire, née d’une séance de signature autour de Fatma Oussedik, déplace le débat vers le contrôle administratif du livre, la portée de l’article 54 de la Constitution algérienne et la capacité des éditeurs à défendre leurs espaces de rencontre face à des mesures prises hors du juge, dans un contexte culturel déjà tendu et surveillé.
05/05/2026, 11:45
L’Institut français en Inde et l’Ambassade de France en Inde initient la quatrième édition de Villa Swagatam, un programme de résidences croisées conçu pour favoriser un dialogue artistique et littéraire durable entre la France et l’Asie du Sud. Le dépôt des candidatures est ouvert jusqu'au 31 mai prochain.
05/05/2026, 10:47
Condamné en 2024 à verser une amende de 83,3 millions $ (soit 70,8 millions €) à l'autrice et journaliste E. Jean Carroll, pour l'avoir diffamée, Donald Trump s'est heurté à une nouvelle fin de non-recevoir, le mercredi 29 avril dernier. Le président des États-Unis réclamait un réexamen de sa condamnation, que les juges ont refusé. Il pourrait désormais se tourner vers la Cour suprême.
04/05/2026, 17:21
En Espagne, l’alerte sur les livres sans vente annuelle a relancé le débat sur la surabondance éditoriale. En France, aucun indicateur public récent ne mesure exactement le même phénomène. Mais les données hexagonales dessinent un diagnostic voisin : la production reste massive, les ventes reculent, les retours pèsent et la visibilité des titres se resserre.
04/05/2026, 17:19
Hachette UK a annoncé l’acquisition de Kogan Page, éditeur britannique spécialisé dans les ouvrages professionnels. La transaction fait suite à une convention entre actionnaires signée le 30 avril 2026. Kogan Page rejoindra John Murray Group (maison d'édition), tout en conservant une identité éditoriale distincte.
04/05/2026, 17:04
Peur du noir, cauchemars, anxiété du soir, bruits inquiétants, séparation au coucher : chaque nuit, des millions d'enfants affrontent ces émotions sans toujours avoir les mots pour les exprimer. Les Veilleurs de la Nuit est un recueil de cinq contes illustrés destinés aux 5-8 ans, dans lesquels cinq animaux gardiens accompagnent les enfants à travers leurs peurs nocturnes.
04/05/2026, 16:43
Jean-Yves Mollier, historien de l’édition et auteur Fayard, fédère des universitaires qui demandent la restitution de leurs droits. Dans un entretien à TheMetaNews, il accuse Vincent Bolloré d’utiliser le prestige scientifique de la maison pour légitimer des auteurs politiques. L’affaire nourrit désormais le débat parlementaire sur une clause de conscience adaptée au contrat d’édition, au moment où Grasset traverse la même secousse éditoriale.
04/05/2026, 16:18
Les Éditions du Seuil réorganisent leur communication et leur service de presse. Séverine Roscot est nommée directrice de la communication et du service de presse, tandis qu’Alain Deroudilhe devient directeur adjoint. Caroline Gutmann, qui dirigeait ce secteur depuis 15 ans, quittera la maison fin juin.
04/05/2026, 11:17
Fin 2024, la présidente du conseil régional des Pays de la Loire, Christelle Morançais (Horizons), soutenue par une majorité réunissant la droite et le centre, avait porté un budget marqué par d'importantes coupes de subventions, notamment celles destinées au secteur de la culture. Un an et demi, les pôles culturels du territoire souhaitent évaluer les dégâts.
04/05/2026, 11:03
Le Groupe Delcourt annonce l’arrivée de Sébastien Gnaedig au poste de directeur éditorial. L’éditeur prendra ses fonctions le 1er septembre 2026 et pilotera les équipes BD, comics et manga, en lien avec Guy Delcourt.
04/05/2026, 10:41
La poète, romancière et essayiste québécoise Madeleine Gagnon, née en 1938 à Amqui, est décédée le 30 avril dernier à l'âge de 87 ans. Elle laisse derrière elle une œuvre aussi foisonnante que respectée, qui a nourri les combats féministes et participé à la libération de la parole des femmes.
04/05/2026, 10:26
Le Salon des Saisons, la librairie de Tessy-Bocage, fête ses 4 ans en 2026 et pour continuer de vous accueillir dans son univers chaleureux, des travaux d’aménagement sont prévus. Des travaux qui nécessitent d’importants investissements et pour les financer en toute sérénité, la librairie lance sa première campagne de dons sur Ulule !
02/05/2026, 15:36
La Fondation Roi Abdul-Aziz Al Saoud publie son rapport 2024-2025 sur l’édition marocaine. Le bilan recense 4.124 titres en littérature et sciences humaines et sociales, dominés par l’imprimé, l’arabe et les métropoles éditoriales. Il révèle aussi des tensions fortes : numérique institutionnel, traduction réduite, faible projection africaine, inégalités de genre et accès encore inégal aux circuits de publication et de diffusion au Maroc.
02/05/2026, 08:13
Le rapport final des États généraux de la lecture pour la jeunesse propose de créer un fonds alimenté par les réseaux sociaux afin de financer des actions de terrain. Derrière cette piste fiscale, une ligne politique se dessine : traiter la baisse du temps de lecture comme un enjeu d’attention, d’égalité et de santé publique, sans réduire le débat à une opposition entre livres et écrans ni à une simple affaire de goût personnel et familial.
01/05/2026, 21:35
L’autrice et agente littéraire galloise Rhian Thomas-Parry, également connue professionnellement sous le nom de Rhian Parry, est morte le 25 avril 2026, à l’âge de 30 ans, après un diagnostic de cancer de stade 4, rapporte The Bookseller. Elle était entourée de son époux Hugh et de sa famille.
30/04/2026, 18:06
Installées depuis 1981 à Joué-lès-Tours, dans la région Centre-Val de Loire, les éditions La Simarre, en activité depuis 1967, ont été placées en liquidation judiciaire, début avril, par le Tribunal de Commerce de Tours. Un projet de reprise, porté par des salariés, serait engagé.
30/04/2026, 16:04
Le Petit Larousse illustré 2027 comptera 150 nouveaux mots, sens, locutions et expressions. Fidèle, depuis 1905, à la volonté de Pierre Larousse de proposer « le plus complet, le mieux informé et le plus attrayant des dictionnaires », l’ouvrage continue de faire de la langue française un miroir de son époque.
30/04/2026, 13:25
Délégué du gouvernement fédéral allemand à la Culture et aux Médias depuis mai 2025, Wolfram Weimer est en froid avec le secteur du livre, dans son pays, après avoir qualifié plusieurs librairies d'« extrémistes politiques ». Cette étiquette a limité le versement d'une subvention à trois commerces, mais l'un d'entre eux a porté l'affaire devant le tribunal administratif, qui a donné tort au ministre.
30/04/2026, 13:10
La séance des questions d'actualité au gouvernement, ce mercredi 29 avril, a été l'occasion, pour la ministre de la Culture Catherine Pégard, de s'exprimer à nouveau sur l'intervention de Vincent Bolloré dans la ligne éditoriale de la maison Grasset. Elle a admis à cette occasion qu'il était « légitime de s’interroger sur la rupture du lien entre les auteurs et leur maison d’édition quand la politique éditoriale est brutalement modifiée ».
30/04/2026, 12:51
La procédure de redressement judiciaire du groupe Gibert désormais validée par le tribunal, une période d'observation de 6 mois s'ouvre, afin d'élaborer un plan de redressement à même d'assainir la situation financière de l'entreprise et d'assurer la poursuite de ses activités. De nombreuses questions restent en suspens quant à la stratégie mise en œuvre ces dernières années par la direction du groupe.
30/04/2026, 09:18
Roger Establet est mort le 8 avril 2026 à Rognes, dans les Bouches-du-Rhône, à l’âge de 88 ans. Ancien élève de l’École normale supérieure, agrégé de philosophie devenu sociologue, il a marqué la sociologie française par ses travaux sur l’école, les inégalités sociales et les transformations des liens sociaux, souvent menés avec Christian Baudelot.
29/04/2026, 15:33
Villeurbanne, commune limitrophe de Lyon, profitera d'une nouvelle librairie, à compter du 19 mai prochain. Au 3, avenue Général Leclerc s'installera la Librairie du Contrevent, ouverte par Samuel Schloesing et Chloé Bonneau, passés par le réseau Momie et désormais à la recherche d'indépendance, d'une plus grande liberté de choix et d'engagement militant.
29/04/2026, 11:37
Le 16 avril dernier, 17 universitaires publiés chez Fayard réclamaient une modification du droit de la propriété intellectuelle afin d’introduire une clause de conscience dans le contrat d’édition, sur le modèle de celle existant pour les journalistes. Le collectif compte désormais 70 personnes et leurs revendications évoluent de même.
28/04/2026, 19:36
La concentration des médias et de l’édition autour de Vincent Bolloré s’est invitée jusque dans l’hémicycle. Interpellée par la députée socialiste Fatiha Kehlohashi, la ministre de la Culture, ancienne conseillère de Nicolas Sarkozy, a soigneusement évité de répondre sur le fond, préférant réaffirmer le rôle des grands éditeurs dans l’écosystème culturel.
28/04/2026, 18:20
Le Tribunal des Activités Économiques de Paris a accepté, ce mardi 28 avril lors d'une audience, la demande du groupe Gibert d'être placé en procédure de redressement judiciaire. Cette dernière permet la continuation des activités et la mise en œuvre d'un plan de redressement, pour assainir la situation financière de l'entité.
28/04/2026, 16:15
L’Association des traducteurs littéraires de France (ATLF) a procédé au renouvellement de son bureau à l’issue de son conseil d’administration du 17 avril 2026. Cette nouvelle équipe dirigeante est élue pour une durée d’un an, renouvelable.
28/04/2026, 16:13
Un des principaux artisans des succès éditoriaux de la maison d'édition Marvel, Gerry Conway, est mort le 27 avril à l'âge de 73 ans, a confirmé le groupe. Le scénariste venait d'entrer au sein du Will Eisner Comic Awards Hall of Fame et a marqué l'histoire des comics par ses personnages forts et des péripéties à l'impact émotionnel particulièrement puissant.
28/04/2026, 15:57
Après l’annulation du FIBD 2026, Denis Bajram rappelle que la chute du festival ne vient pas d’abord des pouvoirs publics, mais du boycott des autrices et auteurs. Si le texte ne modifie pas les faits établis : l’annulation du FIBD 2026 résulte d’un faisceau de facteurs — boycott, retrait des financeurs, crise de gouvernance.
28/04/2026, 15:53
Le groupe Gibert demande au Tribunal des Activités Économiques de Paris, ce mardi 28 avril, son placement en redressement judiciaire. La Financière Palidis, propriétaire, évoque un besoin de « marges de manœuvre financières » pour réorienter sa stratégie. Un certain nombre d'enseignes du groupe affichent des résultats négatifs en 2025, et parfois même dès 2024.
28/04/2026, 13:11
Le samedi 25 avril, plus de 700 libraires indépendants se sont mobilisés à travers le pays pour rappeler leur rôle central dans la vie culturelle et sociale. Entre initiatives locales, ouvertures de nouveaux lieux et difficultés économiques persistantes, le secteur offre aujourd’hui un visage contrasté, pris entre vitalité du terrain et fragilités structurelles.
27/04/2026, 17:40
À Chicago, un cambriolage chez Elite Sports Cards and Comics expose la valeur prise par les cartes Pokémon et sportives. Plus de 100.000 $ de marchandise ont disparu en quelques minutes, dans un commerce indépendant où comics, cartes et produits de collection relèvent désormais d’un stock à forte liquidité. L’affaire illustre le risque nouveau pesant sur ces détaillants culturels spécialisés, confrontés à la spéculation.
27/04/2026, 16:10
Dans sa maison, Marion Mazauric publie des dystopies, de la SF sociale et des auteurs qui dérangent. Elle est installée à Vauvert depuis vingt-six ans. Le 15 mars 2026, la ville a élu un maire RN. Depuis, elle a un problème.
27/04/2026, 16:00
Alors qu'un des acteurs historiques du livre d’occasion, Gibert, fait face à des difficultés et envisage un redressement judiciaire, l'allemand momox confirme la solidité de son modèle. Le spécialiste du re-commerce (achat, remise en état et revente de produits d’occasion) affiche 393,5 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025, en hausse de 4,4 %.
27/04/2026, 12:58
Top ArticlesUne faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé
Commenter cet article