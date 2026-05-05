Les Lectures musicales font vibrer Montaigu

Au Printemps du Livre de Montaigu, les Lectures musicales ouvrent un espace singulier, entre littérature vivante et création sonore. Pour sa 36e édition, le festival réunit plusieurs voix d’autrices autour de formats où le texte se déploie autrement, au contact de la scène, des instruments et de l’interprétation. Ces rendez-vous donnent aux livres une présence immédiate, plus intime, où la phrase rencontre le rythme et où le récit gagne une nouvelle résonance.

Vendredi 8 mai, Olivia Ruiz occupera le Théâtre de Thalie avec ses musiciens pour une lecture musicale autour de ¡Vamos!. Après La commode aux tiroirs de couleurs puis Écoute la pluie tomber, l’artiste poursuit son chemin littéraire avec un road-trip mère-fils traversé par la transmission, la filiation et la quête de soi. La rencontre affichant complet, ce moment s’annonce déjà comme l’un des temps forts du festival.

Samedi 9 mai, Aurélie Valognes présentera L’émerveillement, publié chez JC Lattès, au chapiteau du parc Henri Joyau. Accompagnée par la musique de Louise Le Bars, la romancière fera entendre une histoire portée par Camille, une mère qui s’adresse à sa fille et lui transmet le goût des petites beautés du quotidien. Le même jour, la Maison des associations accueillera Audrey Alwett pour Sainte Emmerderesse, paru aux Éditions Héloïse d’Ormesson.

Avec Audrey Alwett, le ton changera sans perdre en intensité : l’autrice proposera, aux côtés de la harpiste et compositrice Ameylia Saad Wu, une traversée drôle et frondeuse de son roman. Suzanne, nouvelle propriétaire d’un manoir normand, y découvre la tombe d’une sainte aussi puissante qu’insolente, bientôt ramenée à la vie. Entre émotion, humour, musique et incarnation, ces Lectures musicales rappellent combien la littérature aime parfois quitter la page pour prendre voix devant le public.

Le programme complet de l’édition 2026 ainsi que la liste des auteurs invités peuvent être consultés ici.

Crédit photo : Printemps du Livre de Montaigu

Par Inès Lefoulon

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