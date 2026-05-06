Les Filatures d’Irène Bouton : une nouvelle série policière aux éditions L’Archipel

Irène Bouton arrive dans un village de montagne près d’Annecy pour prêter main-forte à l’équipe costumes d’une série à gros budget. Sa mission devait être brève, mais la découverte du corps d’un fournisseur local dans son échoppe bouleverse le tournage. Rapidement, les soupçons se tournent vers elle.

Pour se disculper, Irène entreprend de remonter elle-même la piste du meurtre. Dans ce décor apparemment paisible, elle découvre des tensions anciennes, des rivalités et des secrets que les habitants préfèreraient garder enfouis. Son sens de l’observation, nourri par son expérience des plateaux de tournage, devient un atout pour démêler les incohérences et interroger les suspects.

Le roman s’inscrit dans les codes du cosy mystery, avec une enquête menée par une enquêtrice non professionnelle, un cadre local marqué, et une intrigue où les apparences comptent autant que les indices. L’univers de la couture et du cinéma apporte à l’histoire un angle singulier, entre coulisses de tournage et enquête de village.

Les éditions de l'Archipel vous proposent un extrait en avant-première :

Thomas Martinetti a grandi à Nice avant d’étudier le cinéma à Paris. Il a travaillé en régie et en production sur des tournages de films, séries, clips et publicités. Avec Christophe Martinolli, il a écrit pour la télévision, participé à la collection de courts-métrages Femmes tout court et scénarisé la trilogie de bande dessinée Seul Survivant aux Humanoïdes Associés.

Il vit aujourd’hui à Lyon, où il développe des projets de fiction TV avec Aurélie Desfour. Il est également l’auteur de la trilogie norvégienne Margo, du thriller psychologique Ne descends pas et de la romance Noël en solo, coécrite avec Aurélie Desfour.

Par Clotilde Martin

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