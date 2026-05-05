Alice Renard reçoit le Goncourt de la nouvelle pour Peaux vives

Peaux vives rassemble des portraits d’hommes et de femmes situés dans des lieux et des époques variés. Les textes vont de la Normandie à la Russie, de Tunis à d’autres espaces, avec des personnages d’âges différents, de l’enfance au grand âge. Le livre évoque notamment un dresseur de fauve, une paysanne et d’autres figures prises dans des moments où leur rapport au monde se déplace.

Les nouvelles sont écrites à la première personne du singulier. Elles prennent la forme de paroles intérieures, où les personnages interrogent leur identité, leur corps, leurs pensées et leur place parmi les autres. Le recueil est traversé par les thèmes du doute, de la révélation et du silence.

Alice Renard a écrit ces textes à 19 ans. Elle les a ensuite illustrés à l’été 2025, sur son bateau, quelque part au milieu de l’océan Indien. Le livre compte 128 pages et paraît au format broché.

Un bon début

Avant Peaux vives, Alice Renard a publié La Colère et l’Envie le 24 août 2023, également aux éditions Héloïse d’Ormesson. Ce premier roman, paru lorsqu’elle avait 21 ans, a été remarqué lors de la rentrée littéraire. Il a été sélectionné pour plusieurs prix, dont le Prix Femina 2023 et le Prix littéraire du Monde 2023.

La Colère et l’Envie a reçu le Prix Méduse 2023, le Prix littéraire de la Vocation 2023 et le Prix de l’Académie française Maurice-Genevoix 2024. Le livre a aussi obtenu le Prix Grand Cru Chartreuse 2024, décerné par le Centre national des écritures du spectacle. Sa traduction italienne, La collera e il desiderio, par Tommaso Gurrieri, a reçu le prix Dante Alighieri le 5 décembre 2025.

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Née à Paris en 2002, Alice Renard a obtenu un baccalauréat scientifique avant d’étudier la littérature médiévale à la Sorbonne. Son parcours l’a conduite à s’intéresser aux questions de neurodiversité et d’hypersensibilité.

L'année dernière, le lauréat était Gaël Octavia pour L'étrangeté de Mathilde T. (Continents noirs / Gallimard)

Crédit photo : © Philippe Matsas/Leextra/Éditions Héloïse d'Ormesson

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Par Ewen Berton

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