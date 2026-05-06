Dominique Sylvain revient avec un roman noir dans le Brooklyn des années 1990

Dans le Brooklyn des années 1990, Lou Deschanel, 22 ans, travaille dans un vidéoclub tout en espérant devenir réalisateur. Autour de lui gravitent Josh, fils d’un pasteur peu scrupuleux, et Sharon, leur amie d’enfance, une jeune femme déterminée qui joue dans des films pornographiques mais souhaite rejoindre un cinéma plus reconnu.

Lors d’un festival de rue, le trio croise Marcus, associé de Josh et figure montante de l’immobilier. Il propose à Sharon de l’aider grâce à ses relations. Une liaison débute entre eux, mais Sharon choisit de filmer leurs rencontres à leur insu, comme une forme de protection ou de levier pour l’avenir.

Des années plus tard, en 2010, les trajectoires ont changé. Marcus envisage une carrière politique, Lou est devenu un réalisateur salué par la critique, tandis que Sharon reste en marge de la réussite espérée. Les images qu’elle a conservées refont alors surface, menaçant de bouleverser les équilibres construits par chacun.

Les éditions Rivages vous proposent un extrait en avant-première :

Dominique Sylvain est originaire de Thionville, en Lorraine. Elle a d’abord travaillé comme journaliste, puis dans la communication, avant de vivre plusieurs années au Japon, une expérience qui a nourri son premier roman, Baka.

Elle est notamment l’autrice de Passage du désir, récompensé par le Grand Prix des lectrices de Elle en 2005, ainsi que de plusieurs romans distingués par des prix consacrés au polar, parmi lesquels Vox, Strad, Guerre sale et Une femme de rêve. Ses livres ont été traduits dans une dizaine de langues.

Par Clotilde Martin

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