L'auteur Daniel Kraus, lauréat d'un Prix Pulitzer pour Angel Down

Décernés chaque année aux États-Unis, les Prix Pulitzer ne récompensent pas seulement des travaux journalistiques, mais aussi des oeuvres littéraires et ce, depuis leur création en 1917. L'auteur américain Daniel Kraus a remporté la distinction dans la catégorie « Fiction » pour son ouvrage Angel Down, publié par Atria Books.
Le 05/05/2026 à 15:57 par Antoine Oury
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05/05/2026 à 15:57
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Tous les Prix Pulitzer sont uniquement remis à des auteurs ou autrices de nationalité américaine, à l'exception de la catégorie « Histoire », pour laquelle la seule règle est de proposer un ouvrage sur l'histoire américaine.
Les lauréats, dans les différentes catégories, reçoivent chacun 15.000 $.
Angel Down, de Daniel Kraus (Atria Books)
Liberation, de Bess Wohl
We the People: A History of the U.S. Constitution, de Jill Lepore (Liveright)
Pride and Pleasure: The Schuyler Sisters in an Age of Revolution, d'Amanda Vaill (Farrar, Straus and Giroux)
Things in Nature Merely Grow, de Yiyun Li (Farrar, Straus and Giroux)
Ars Poeticas, de Juliana Spahr (Wesleyan University Press)
À LIRE - Karine Parquet, lauréate du Prix national Lions de Littérature 2026
There Is No Place for Us: Working and Homeless in America, de Brian Goldstone (Crown)
Le palmarès des Prix Pulitzer de l'année dernière est accessible à cette adresse.
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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