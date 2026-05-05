L'auteur Daniel Kraus, lauréat d'un Prix Pulitzer pour Angel Down

Tous les Prix Pulitzer sont uniquement remis à des auteurs ou autrices de nationalité américaine, à l'exception de la catégorie « Histoire », pour laquelle la seule règle est de proposer un ouvrage sur l'histoire américaine.

Les lauréats, dans les différentes catégories, reçoivent chacun 15.000 $.

Le palmarès 2026 des Prix Pulitzer

Fiction

Angel Down, de Daniel Kraus (Atria Books)

Théâtre

Liberation, de Bess Wohl

Histoire

We the People: A History of the U.S. Constitution, de Jill Lepore (Liveright)

Biographie

Pride and Pleasure: The Schuyler Sisters in an Age of Revolution, d'Amanda Vaill (Farrar, Straus and Giroux)

Mémoires ou autobiographie

Things in Nature Merely Grow, de Yiyun Li (Farrar, Straus and Giroux)

Poésie

Ars Poeticas, de Juliana Spahr (Wesleyan University Press)

À LIRE - Karine Parquet, lauréate du Prix national Lions de Littérature 2026

Non fiction

There Is No Place for Us: Working and Homeless in America, de Brian Goldstone (Crown)

Le palmarès des Prix Pulitzer de l'année dernière est accessible à cette adresse.

Par Antoine Oury

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