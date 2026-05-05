La Découverte ouvre Catabase, un nouveau label dirigé par Sandra Lucbert

La ligne de Catabase tient dans une formule : « Prendre de front — c’est-à-dire de travers. » Le label entend accueillir des livres dont la forme répond à l’objet traité, sans modèle fixe. Chaque texte doit ainsi construire son propre dispositif, en fonction de la matière qu’il travaille.

Cette orientation s’inscrit dans le parcours de Sandra Lucbert. Ses livres Personne ne sort les fusils et Le Ministère des contes publics ont déjà recours à des formes hybrides pour aborder des réalités politiques, économiques et sociales.

L’identité graphique est confiée à Adèle Orain. Elle conçoit les couvertures et les maquettes intérieures en dialogue avec les auteurs, les éditeurs et les imprimeurs. Le graphisme est intégré au projet des livres, au même titre que leur construction narrative ou syntaxique.

Justice, plateformes, télé-réalité

Le premier titre, Ainsi la Cour décide, de Caroline Knecht, paraîtra le 20 août 2026. Le livre porte sur la Cour nationale du droit d’asile, où l’autrice a travaillé plusieurs années. Il mêle narration et collage pour suivre les langues de l’institution, des requérant·es, des avocat·es et des traducteurices. Le texte interroge la promesse de protection attachée à la Convention de Genève.

Vexations. Une expérience utilisateur, d’Antoine Hummel, est prévu le 3 septembre 2026. Le livre part des Vexations d’Erik Satie et de leur circulation dans l’environnement numérique. YouTube, l’intelligence artificielle, les commentaires et les suggestions de vidéos y deviennent des matériaux d’écriture. Le texte travaille aussi l’incertitude sur l’origine des énoncés, entre auteur, machine et flux de plateforme.

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Le troisième titre, Valle Silicona, de Lucía Etchart, paraîtra le 4 janvier 2027. Le roman se déroule à El Valle, en Uruguay, dans un village marqué par la télévision, les telenovelas, la télé-réalité et l’arrivée de datacenters américains. Il suit notamment Dyana, enfant repérée pour une émission argentine et transformée par ses parents en « créature de castings ». L’autrice y écrit une langue française traversée par l’espagnol.

Crédits illustration : éditions La Découverte - Catabase

Par Dépêche

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