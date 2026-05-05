Marvel mobilise les Avengers et relance le jeu de combat

Cette formation réunit Captain America, Iron Man, Hulk et Black Panther. Les deux premiers avaient déjà été annoncés ; Hulk et Shuri, sous le costume de la Panthère noire, complètent désormais cette équipe. Marvel précise que les Fighting Avengers constituent le troisième groupe confirmé, après les Unbreakable X-Men et les Amazing Guardians. Le choix installe une organisation du roster par blocs narratifs, plus lisible qu’une simple accumulation de figures héroïques.

La vidéo introduit aussi un nouveau terrain : le Wakanda. Le royaume africain, gouverné ici par Shuri, devient un décor jouable, dans la continuité d’un jeu qui associe chaque affrontement à des lieux identifiables de l’univers Marvel. Cette logique renforce l’ancrage éditorial du projet : l’adaptation ne se limite pas au transfert de personnages vers une arène, elle associe mécaniques de combat, décors et trajectoires fictionnelles.

Hulk reçoit un traitement centré sur l’exil. Dans l’histoire du jeu, sa puissance et son instabilité conduisent le gouvernement, le S.H.I.E.L.D., Captain America et Iron Man à l’écarter vers la Terre sauvage. Son style repose sur la jauge Gamma, qui nourrit un état de rage augmentant force et vitesse. Shuri, de son côté, combine son rôle de souveraine, son héritage scientifique et un jeu fondé sur la mobilité, la portée de la lance de Bashenga et les déplacements rapides liés à la Bénédiction de Bast.

Par Cécile Mazin

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