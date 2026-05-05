Algérie : fermée par la police, une librairie rouvre après un bras de fer

À Alger, la Librairie des Beaux-Arts a rouvert trois jours après une fermeture policière annoncée pour un mois. L’affaire, née d’une séance de signature autour de Fatma Oussedik, déplace le débat vers le contrôle administratif du livre, la portée de l’article 54 de la Constitution algérienne et la capacité des éditeurs à défendre leurs espaces de rencontre face à des mesures prises hors du juge, dans un contexte culturel déjà tendu et surveillé.
Le 05/05/2026 à 11:45 par Cécile Mazin
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05/05/2026 à 11:45
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La Librairie des Beaux-Arts d’Alger a rouvert mardi 21 avril, trois jours après sa fermeture par la police lors d’une séance de signature autour de l’essai Les Identités rebelles : Repenser sa propre histoire, de la sociologue Fatma Oussedik. La mesure avait été annoncée pour un mois, selon Koukou Éditions, avant une levée anticipée signalée par l’éditeur, rapporte l’AFP.
L’intervention remonte au samedi 18 avril, lorsque des policiers ont interrompu la rencontre, saisi des exemplaires et fermé l’adresse qui accueillait l’événement. Koukou affirme que des représentants de la police, du fisc et du ministère de la Culture s’étaient présentés deux jours plus tôt pour demander l’annulation, puis étaient revenus le samedi matin. La signature avait été reportée, avant une seconde intervention dans l’après-midi.
L’ouvrage porte sur l’histoire et la sociologie de la vallée du M’zab, région berbérophone d’Algérie. Arezki Aït-Larbi, directeur de Koukou Éditions, le présente comme le résultat de plusieurs années de recherches de terrain. Après la réouverture, l’éditeur a dit se réjouir du retour à l’activité, tout en dénonçant une « censure qui s’exerce aux marges de la légalité » et une atteinte aux « libertés de création intellectuelle ».
Le volet réglementaire a été précisé par Twala. Le média algérien rapporte que la Bibliothèque nationale avait évoqué des manquements liés au dépôt légal et à l’ISBN. Koukou conteste cette lecture : les premiers exemplaires auraient été récupérés le 16 avril, le dépôt légal étant prévu au premier jour ouvrable suivant. L’éditeur indique aussi que l’ouvrage avait été enregistré le 24 juillet 2025 sous le numéro 978-9931-315-80-3, malgré une erreur sur la couverture d’un premier tirage de 100 exemplaires.
Selon Twala, toujours, la maison d’édition assure avoir corrigé cette erreur pour les tirages suivants, régularisé le dépôt légal et remis les exemplaires corrigés en circulation dès le 22 avril. La réouverture déplace donc l’affaire vers un débat plus précis : la proportion d’une intervention policière face à des griefs présentés, ensuite, comme administratifs.
À LIRE - Censure en Algérie : les Éditions Frantz Fanon fermées
La contestation juridique de Koukou s’appuie sur l’article 54 de la Constitution algérienne. Dans le communiqué reproduit par Le Matin d’Algérie, l’éditeur rappelle que « l’activité des publications ne peut être interdite qu’en vertu d’une décision de justice ». Cette référence fonde l’accusation d’une procédure conduite hors du cadre juridictionnel, alors que les exemplaires avaient été saisis et l’espace de rencontre fermé.
L’épisode s’inscrit dans une relation déjà tendue entre Koukou Éditions et les autorités culturelles. L’AFP rappelle que l’éditeur avait dénoncé, en 2022, l’interdiction de 12 de ses titres au Salon international du livre d’Alger. L’agence mentionne aussi l’arrestation brève d’Arezki Aït-Larbi, de l’autrice française Dominique Martre et d’autres participants lors d’une opération policière menée en 2024 pendant une rencontre à Béjaïa.
ActuaLitté avait aussi relevé l’exclusion de Koukou du SILA depuis 2023 et le non-lieu confirmé en 2025 après 18 mois de procédure, sans règlement du différend administratif. Dans ce dossier, la fermeture d’un mois annoncée s’est réduite à trois jours, mais le livre, la librairie et son public ont été placés sous contrôle policier avant toute décision judiciaire citée publiquement.
Crédits photo : Twala
Par Cécile Mazin
Contact : cm@actualitte.com
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28/04/2026, 16:20
L’Association des traducteurs littéraires de France (ATLF) a procédé au renouvellement de son bureau à l’issue de son conseil d’administration du 17 avril 2026. Cette nouvelle équipe dirigeante est élue pour une durée d’un an, renouvelable.
28/04/2026, 16:13
Un des principaux artisans des succès éditoriaux de la maison d'édition Marvel, Gerry Conway, est mort le 27 avril à l'âge de 73 ans, a confirmé le groupe. Le scénariste venait d'entrer au sein du Will Eisner Comic Awards Hall of Fame et a marqué l'histoire des comics par ses personnages forts et des péripéties à l'impact émotionnel particulièrement puissant.
28/04/2026, 15:57
Après l’annulation du FIBD 2026, Denis Bajram rappelle que la chute du festival ne vient pas d’abord des pouvoirs publics, mais du boycott des autrices et auteurs. Si le texte ne modifie pas les faits établis : l’annulation du FIBD 2026 résulte d’un faisceau de facteurs — boycott, retrait des financeurs, crise de gouvernance.
28/04/2026, 15:53
L’agence littéraire londonienne Aitken Alexander Associates confie sa direction générale à deux voix. Chris Wellbelove rejoint Lesley Thorne comme codirecteur général, après une ascension interne engagée en 2017. Cette nomination consolide une gouvernance détenue par cinq directeurs et confirme le poids stratégique du département livres dans l’équilibre économique de l’agence.
28/04/2026, 14:01
À Chicago, un cambriolage chez Elite Sports Cards and Comics expose la valeur prise par les cartes Pokémon et sportives. Plus de 100.000 $ de marchandise ont disparu en quelques minutes, dans un commerce indépendant où comics, cartes et produits de collection relèvent désormais d’un stock à forte liquidité. L’affaire illustre le risque nouveau pesant sur ces détaillants culturels spécialisés, confrontés à la spéculation.
27/04/2026, 16:10
Dans sa maison, Marion Mazauric publie des dystopies, de la SF sociale et des auteurs qui dérangent. Elle est installée à Vauvert depuis vingt-six ans. Le 15 mars 2026, la ville a élu un maire RN. Depuis, elle a un problème.
27/04/2026, 16:00
Alors qu'un des acteurs historiques du livre d’occasion, Gibert, fait face à des difficultés et envisage un redressement judiciaire, l'allemand momox confirme la solidité de son modèle. Le spécialiste du re-commerce (achat, remise en état et revente de produits d’occasion) affiche 393,5 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025, en hausse de 4,4 %.
27/04/2026, 12:58
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