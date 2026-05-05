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Meilleures ventes : Fred Vargas reste en tête devant Valérie Perrin et Spy x Family

Avec 25.475 exemplaires vendus cette semaine, Une unique lueur de Fred Vargas conserve la première place du classement (semaine 17, du 20 au 26 avril). Le roman publié par Flammarion totalise désormais 101.508 ventes en trois semaines de présence. Derrière lui, Tata de Valérie Perrin remonte au 2e rang (15.087 exemplaires), tandis que le tome 16 de Spy x Family entre directement sur la troisième marche du podium avec 14.721 ventes.

 

Le 05/05/2026 à 10:15 par Clément Solym

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Publié le :

05/05/2026 à 10:15

Clément Solym

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Le maintien de Fred Vargas s’appuie sur un écart net : Une unique lueur devance de plus de 10.000 exemplaires son premier poursuivant. Le titre génère 578.362 € de chiffre d’affaires hebdomadaire et 2,306 millions € depuis son entrée dans le classement.

Au 2e rang, Tata, publié au Livre de Poche, gagne une place avec 15.087 exemplaires vendus, pour un cumul de 71.414 ventes en quatre semaines. L’arrivée la plus visible revient toutefois à Kurokawa : Spy x Family tome 16, de Tatsuya Endo, Satoko Fujimoto et Nathalie Bougon-Bastide, s’installe directement au 3e rang avec 14.721 exemplaires. Le podium mêle ainsi une tête stable, une progression du poche et une entrée forte venue de la bande dessinée.

Le top 10, entre poche et séries installées

Au pied du podium, One Piece — édition originale tome 112; Haley recule de deux places mais reste 4e, avec 13.780 ventes pour Glénat. Le titre d’Eiichiro Oda conserve une position élevée après trois semaines, avec 70.856 exemplaires cumulés.

Le poche domine ensuite nettement. Guillaume Musso occupe deux positions : Quelqu’un d’autre, au Livre de Poche, demeure 5e avec 10.885 ventes, tandis que Le crime du paradis, chez Calmann-Lévy, recule d’un rang mais reste 8e avec 8.229 exemplaires. Joël Dicker, avec Un animal sauvage chez Rosie & Wolfe, conserve la 6e place et vend 10.749 exemplaires. Pierre Lemaitre descend au 7e rang avec Un avenir radieux, au Livre de Poche, à 10.493 ventes.

Freida McFadden ferme le top 10 avec deux titres publiés chez J’ai lu. La femme de ménage voit tout progresse d’une place, au 9e rang, avec 7.891 exemplaires. La femme de ménage, présent depuis 134 semaines, recule d’une place mais reste 10e, avec 7.356 ventes et un cumul de 2.824.516 exemplaires.

Une semaine très favorable au poche

Dans le top 10, six titres relèvent de la littérature au format poche, contre deux titres de littérature hors poche et deux bandes dessinées. Le Livre de Poche place trois ouvrages parmi les dix premiers, devant J’ai lu, qui en compte deux. Cette présence structure la lecture de la semaine : le haut du classement associe les grands noms de la fiction populaire, les séries longues et les formats à prix plus bas.

Sur l’ensemble des 200 lignes du fichier, la littérature de poche représente 82 références et 223.011 exemplaires. La littérature hors poche réunit 45 titres pour 135.255 ventes, tandis que la bande dessinée compte 38 références et 100.064 exemplaires. Le Livre de Poche domine aussi en profondeur, avec 28 titres dans le fichier, devant J’ai lu, qui en compte 14.

Meilleure progression

La plus forte hausse revient à Tant que fleuriront les citronniers, de Zoulfa Katouh et Anne Guitton, publié chez 10/18. Le titre gagne 79 places et se classe 44e, avec 2.759 exemplaires vendus. Cette progression traduit une visibilité accrue dans le classement, sans le rapprocher pour autant des volumes du top 10.

Entrées remarquables

La meilleure entrée de la semaine est aussi l’un des faits majeurs du classement : Spy x Family tome 16 arrive directement 3e. Plus loin, Addictions : «il a suffi d’une fois...», de Matthieu Delormeau, publié chez Leduc, entre au 16e rang avec 6.266 exemplaires. En homme libre, de Gabriel Attal, publié par L’Observatoire, apparaît au 28e rang avec 3.706 ventes. Le fichier recense 34 entrées, signe d’un renouvellement réel sous un sommet encore tenu par Fred Vargas.

Et le marché dans tout cela ?

Sur la période du 20 au 26 avril 2026, les données globales transmises indiquent 4,095 millions d’exemplaires vendus et 50,969 millions € de chiffre d’affaires. Le marché recule de 6 % en volume et de 5 % en valeur par rapport à la semaine précédente ; il baisse de 7 % sur un an dans les deux indicateurs. Les grandes surfaces spécialisées concentrent 49 % des ventes et 49 % du chiffre d’affaires, devant les librairies, à 37 % des volumes et 39 % de la valeur, puis les grandes surfaces alimentaires, à 14 % des ventes et 11 % du chiffre d’affaires.

La semaine confirme donc une double dynamique : Fred Vargas conserve une avance confortable en tête, mais le classement reste animé par la poussée du poche, l’arrivée de Spy x Family et la résistance de séries déjà très installées.

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

 

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Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait. 

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.  

Crédit photo : ActuaLitté / CC BY-SA 4.0

 
 

Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com

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Une unique lueur

Fred Vargas

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Spy X Family Tome 16

Tatsuya Endo trad. Satoko Fujimoto, Nathalie Bougon-Bastide

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Paru le 01/04/2026

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Editions Gallimard

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Kilomètre zéro

Maud Ankaoua

Paru le 02/10/2019

370 pages

J'ai lu

7,90 €

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Derrière les arbres

Flammarion, Frédéric Pommier

Paru le 15/04/2026

336 pages

Flammarion

21,50 €

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Submersion

Marc Dugain

Paru le 01/04/2026

280 pages

Albin Michel

21,90 €

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Bien-être

Nathan Hill trad. Nathalie Bru

Paru le 02/04/2026

782 pages

Editions Gallimard

12,00 €

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La maison vide

Laurent Mauvignier

Paru le 28/08/2025

752 pages

Les Editions de Minuit

25,00 €

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Romance Dawn

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi

Paru le 03/07/2013

203 pages

Glénat

7,20 €

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Le Nuancier officiel

Disney

Paru le 22/04/2026

548 pages

Hachette

35,00 €

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Assaut contre la frontière

Leïla Slimani

Paru le 19/03/2026

80 pages

Editions Gallimard

10,00 €

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Immigration, Mythes et réalités

Nicolas Pouvreau-Monti

Paru le 15/04/2026

288 pages

Fayard

21,90 €

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Bande de compotes !

Mr Tan, Diane Le Feyer

Paru le 09/10/2025

80 pages

Mr Tan & Co

11,50 €

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L'étranger

Albert Camus

Paru le 07/01/1972

186 pages

Editions Gallimard

7,60 €

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Et ils vécurent heureux malgré tous leurs enfants

Raphaëlle Giordano

Paru le 23/04/2026

368 pages

Pocket

9,30 €

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Kagurabachi Tome 8

Hokazono Takeru trad. Aline Kukor-Pitas

Paru le 10/04/2026

192 pages

Dargaud

7,30 €

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The Devil's Sons Tome 4

Chloé Wallerand

Paru le 23/04/2026

490 pages

Plumes du Web

25,90 €

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La Petite Bonne

Bérénice Pichat

Paru le 02/01/2026

257 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

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Les Vivants

Ambre Chalumeau

Paru le 08/04/2026

240 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

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Minecraft - Voyage au bout du monde Tome 8

Kazuyoshi Seto trad. Jean-Benoît Silvestre

Paru le 01/04/2026

192 pages

Nobi Nobi

7,20 €

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Deux vérités, un mensonge

Claire McGowan trad. Nathalie Guillaume

Paru le 04/03/2026

400 pages

Hauteville

8,95 €

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Les cinq ami.e.s l’échappent belle in extremis

Fabcaro

Paru le 17/04/2026

128 pages

6 Pieds sous Terre Editions

14,00 €

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Nous qui avons connu Solange

Marie Vareille

Paru le 11/03/2026

432 pages

Flammarion

22,00 €

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Les belles promesses

Pierre Lemaitre

Paru le 06/01/2026

502 pages

Calmann-Lévy

23,90 €

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Les grands classiques

Jérémy Mariez, Alexandre Karam

Paru le 18/03/2026

128 pages

Hachette

15,95 €

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Jamais 203

Kentin Jarno

Paru le 22/04/2026

425 pages

Albin Michel

23,90 €

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Une pension en Italie

Philippe Besson

Paru le 08/01/2026

240 pages

Julliard

21,00 €

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Minecraft - Voyage au bout du monde Tome 1 . Edition limitée

Kazuyoshi Seto trad. Jean-Benoît Silvestre

Paru le 08/04/2026

192 pages

Nobi Nobi

3,00 €

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Cheyenne

Patrick Prugne

Paru le 22/04/2026

96 pages

Daniel Maghen

19,50 €

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Anellis

Jean-Luc Istin, Andrea Cuneo, Olivier Peru, Jamberi Nanjan

Paru le 22/04/2026

60 pages

Editions Oxymore

16,50 €

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Au saccage des petits bonheurs

Boris Cyrulnik

Paru le 15/04/2026

272 pages

Editions Odile Jacob

23,90 €

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Blue Velvet

Dahlia Blake

Paru le 22/04/2026

512 pages

Albin Michel

19,90 €

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1984

George Orwell trad. Josée Kamoun

Paru le 28/05/2020

400 pages

Editions Gallimard

9,50 €

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Le médecin malgré lui

Molière

Paru le 01/02/2023

109 pages

Hachette

3,60 €

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Kaiju n°8 Tome 16

Naoya Matsumoto trad. Sylvain Chollet

Paru le 25/03/2026

229 pages

Kazé Editions

7,15 €

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Céleste, ma planète

Timothée de Fombelle

Paru le 19/02/2009

91 pages

Editions Gallimard

5,00 €

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Spécimen

Pauline Clavière

Paru le 11/03/2026

403 pages

Grasset & Fasquelle

24,00 €

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Malaven

Olivier Bal

Paru le 23/04/2026

512 pages

Pocket

9,90 €

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Le temps de l'obsolescence humaine

Bruno Patino

Paru le 25/03/2026

208 pages

Grasset & Fasquelle

18,00 €

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Yolo

Aymeric Lompret, Pierre-Emmanuel Barré, Allan Barte

Paru le 24/04/2026

100 pages

Dargaud

17,50 €

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Demain sera un autre jour

Jean Failler

Paru le 03/04/2026

360 pages

Palémon

11,00 €

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Aventure à Erbaf

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi, Julien Favereau

Paru le 03/12/2025

224 pages

Glénat

7,20 €

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Louison et Monsieur Molière

Marie-Christine Helgerson

Paru le 15/05/2024

123 pages

Flammarion

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Madelaine avant l'aube

Sandrine Collette

Paru le 02/01/2026

233 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

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Astérix en Lusitanie

René Goscinny, Albert Uderzo, Fabcaro, Didier Conrad

Paru le 23/10/2025

48 pages

Hachette

10,90 €

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Un automne pour te pardonner

Morgane Moncomble

Paru le 05/02/2025

536 pages

Hugo et Compagnie

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Résister

Salomé Saqué

Paru le 28/01/2026

160 pages

Payot

5,00 €

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Dernière soirée

Lisa Gardner trad. Cécile Deniard

Paru le 02/01/2026

528 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

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Luffy versus la bande à Baggy !!

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi

Paru le 03/07/2013

192 pages

Glénat

7,20 €

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Recherche Lily désespérément

Carène Ponte

Paru le 02/04/2026

260 pages

Pocket

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Tenir debout

Mélissa Da Costa

Paru le 20/08/2025

768 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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On ne badine pas avec l'amour

Alfred de Musset

Paru le 10/04/2024

208 pages

Hatier

2,70 €

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Les miroirs sourient à ceux qui s'aiment

Raphaëlle Giordano

Paru le 23/04/2026

237 pages

Editions Récamier

20,90 €

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La dernière allumette

Marie Vareille

Paru le 02/04/2025

327 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

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Cahiers de Douai

Arthur Rimbaud

Paru le 05/04/2023

181 pages

Hatier

2,70 €

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Terre ou lune Tome 1

Jade Khoo

Paru le 04/02/2026

296 pages

Editions Morgen

32,90 €

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L'élégance de la manipulation

Marwan Mery

Paru le 16/04/2026

288 pages

Robert Laffont

19,90 €

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Dandadan Tome 22

Yukinobu Tatsu trad. Sylvain Chollet

Paru le 08/04/2026

226 pages

Kazé Editions

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Les guerriers de l'hiver

Olivier Norek

Paru le 14/08/2025

464 pages

Pocket

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La vie heureuse

David Foenkinos

Paru le 08/05/2025

256 pages

Editions Gallimard

9,20 €

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Je suis Romane Monnier

Delphine de Vigan

Paru le 15/01/2026

336 pages

Editions Gallimard

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La prof

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 16/04/2025

388 pages

City Editions

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Ibiza a beaucoup changé

Frédéric Beigbeder

Paru le 01/04/2026

211 pages

Albin Michel

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Un monde presque parfait

Laurent Gounelle

Paru le 28/01/2026

384 pages

LGF/Le Livre de Poche

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Mémoires d'un expert psychiatre

Angélina Delcroix

Paru le 02/10/2024

605 pages

Hugo et Compagnie

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Le grimpeur et le grognard

Sylvain Tesson, Régis Debray

Paru le 16/04/2026

96 pages

Editions Gallimard

13,90 €

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Holly

Stephen King trad. Jean Esch

Paru le 28/01/2026

672 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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Valentina Tome 1

Azra Reed

Paru le 01/04/2026

430 pages

Hugo et Compagnie

7,90 €

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Tous aux abris !

Anne Didier, Olivier Muller, Clément Devaux

Paru le 07/01/2026

96 pages

Bayard jeunesse

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Un printemps pour te succomber

Morgane Moncomble

Paru le 30/04/2025

601 pages

Hugo et Compagnie

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De fil en aiguille

Jenny Colgan trad. Laure Motet

Paru le 09/04/2026

416 pages

Pocket

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La colère

Ana Huang trad. Robyn Stella Bligh

Paru le 08/04/2026

592 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Minecraft - Voyage au bout du monde Tome 2 . Edition limitée

Kazuyoshi Seto trad. Jean-Benoît Silvestre

Paru le 08/04/2026

192 pages

Nobi Nobi

3,00 €

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Les Quatre Accords toltèques

Miguel Ruiz, Janet Mills trad. Olivier Clerc

Paru le 21/08/2024

144 pages

Editions Jouvence

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Occidents

Frédéric Martel

Paru le 09/04/2026

619 pages

Plon

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Une vérité qui blesse

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi

Paru le 03/07/2013

194 pages

Glénat

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Cauchon... ou l'homme qui tua Jeanne d'Arc

Joël Parnotte, Xavier Dorison, Louis-David Delahaye

Paru le 24/04/2026

175 pages

Dargaud

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Plus jamais sans moi

Maud Ankaoua

Paru le 02/04/2025

384 pages

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La maison des Pancakes aux fraises

Laurie Gilmore trad. Marion Schwartz

Paru le 04/03/2026

445 pages

HarperCollins France

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Le Petit Prince

Antoine de Saint-Exupéry, Alban Cerisier

Paru le 02/04/2026

128 pages

Editions Gallimard

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Maia

Lucinda Riley trad. Fabienne Duvigneau

Paru le 03/06/2020

660 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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Liberté, dignité, habitabilité

Laurent Neyret, Baptiste Morizot

Paru le 16/04/2026

64 pages

Editions Gallimard

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100 % logique

Cyril Féraud

Paru le 24/09/2025

318 pages

HarperCollins France

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Our vicious lies

Lyla Mars

Paru le 18/02/2026

696 pages

Hugo et Compagnie

18,50 €

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Blue Lock Tome 1

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura trad. Lilian Lebrun

Paru le 02/06/2021

208 pages

Pika Edition

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Fauves

Costa melissa Da, Mélissa Da Costa, Mélissa Da Costa

Paru le 07/01/2026

480 pages

Albin Michel

23,90 €

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Le labo du jeu vidéo

David Louapre

Paru le 22/04/2026

432 pages

Albin Michel

25,90 €

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Volare

Serena Giuliano

Paru le 18/03/2026

198 pages

Calmann-Lévy

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A qui sait attendre

Michael Connelly trad. Robert Pépin

Paru le 14/01/2026

528 pages

LGF/Le Livre de Poche

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La fleuriste

Alicja Sinicka trad. Anastazja Deresz

Paru le 02/04/2026

368 pages

Editions Gallimard

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Le majik anti-monde

Osamu Nishi, Shiro Usazaki trad. David Le Quéré

Paru le 02/04/2026

200 pages

Editions Ki-oon

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Les Carnets de l'Apothicaire Tome 16

Itsuki Nanao, Nekokurage trad. Géraldine Oudin

Paru le 12/02/2026

Editions Ki-oon

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Les morts ne chantent pas

Jussi Adler-Olsen, Line Holm, Stine Bolther trad. Caroline Berg

Paru le 04/03/2026

601 pages

Albin Michel

22,90 €

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Stella

Piergiorgio Pulixi trad. Anatole Pons-Reumaux

Paru le 08/04/2026

544 pages

Gallmeister

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L'émerveillement

Aurélie Valognes

Paru le 11/03/2026

240 pages

Jean-Claude Lattès

20,90 €

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Toutes les nuances de la nuit

Chris Whitaker trad. Cindy Colin-Kapen

Paru le 12/03/2026

888 pages

Pocket

12,10 €

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Les Saules

Mathilde Beaussault

Paru le 06/03/2026

256 pages

Points

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Une invitée particulière

Nelle Lamarr trad. Karine Forestier

Paru le 05/03/2025

448 pages

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Le Petit Prince

Antoine de Saint-Exupéry

Paru le 01/02/2007

113 pages

Editions Gallimard

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L'Avion, Poutine, l'Amérique... et moi

Marc Dugain

Paru le 01/04/2026

346 pages

LGF/Le Livre de Poche

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Dans la jungle

Adeline Dieudonné

Paru le 02/04/2026

433 pages

Iconoclaste (l')

22,50 €

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Changer l'eau des fleurs

Valérie Perrin

Paru le 24/04/2019

672 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,40 €

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Un été pour te retrouver

Morgane Moncomble

Paru le 04/06/2025

544 pages

Hugo et Compagnie

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Ils n'ont rien vu

Andrea Mara trad. Anna Durand

Paru le 02/01/2026

428 pages

Points

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La Bible Segond 21

SBL

Paru le 26/09/2007

822 pages

Société Biblique de Genève

2,50 €

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Toutes ses fautes

Andrea Mara trad. Anna Durand

Paru le 04/04/2025

480 pages

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Un hiver pour te résister

Morgane Moncomble

Paru le 05/03/2025

568 pages

Hugo et Compagnie

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Le roman de Marceau Miller

Marceau Miller

Paru le 03/04/2026

312 pages

Points

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Les lendemains qui chantent

Arnaldur Indridason trad. Eric Boury

Paru le 06/02/2026

336 pages

Points

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Vendredi ou la vie sauvage

Michel Tournier

Paru le 02/11/2012

176 pages

Editions Gallimard

6,20 €

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Ne jamais trembler

Stephen King trad. Jean Esch

Paru le 28/01/2026

490 pages

Albin Michel

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Pour un oui ou pour un non

Nathalie Sarraute

Paru le 04/04/2024

128 pages

Editions Gallimard

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La vague

Todd Strasser trad. Aude Carlier

Paru le 19/02/2009

221 pages

Pocket

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Les yeux de Mona

Thomas Schlesser

Paru le 21/05/2025

584 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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L'autre moi

Franck Thilliez

Paru le 28/04/2026

456 pages

Fleuve Noir

22,95 €

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Le royaume de Kensuké

Michael Morpurgo trad. Diane Ménard

Paru le 17/05/2018

160 pages

Editions Gallimard

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The Whisperer

Anita Rigins

Paru le 01/04/2026

526 pages

Editions ESI

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Juste après Dieu, il y a papa

Eric-Emmanuel Schmitt

Paru le 25/02/2026

208 pages

Albin Michel

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La sage-femme d'Auschwitz

Stuart Anna, Anna Stuart trad. Maryline Beury

Paru le 06/03/2024

480 pages

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La Menace

Niko Tackian

Paru le 25/03/2026

288 pages

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Respire !

Maud Ankaoua

Paru le 19/10/2022

384 pages

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Willow Lake

Alicia Garnier

Paru le 18/03/2026

276 pages

Albin Michel

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La soeur de la tempête

Lucinda Riley trad. Marie-Axelle de La Rochefoucauld

Paru le 17/06/2020

763 pages

LGF/Le Livre de Poche

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Organique

Giulia Enders trad. Isabelle Liber

Paru le 18/03/2026

320 pages

Albin Michel

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La source

Emma Paris, Anne Akrich

Paru le 22/04/2026

288 pages

Flammarion

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Frankenstein

David Sala

Paru le 15/04/2026

232 pages

Casterman

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Blue Lock Tome 2

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura trad. Lilian Lebrun

Paru le 02/06/2021

208 pages

Pika Edition

3,00 €

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L'Alchimiste

Paulo Coelho trad. Jean Orecchioni

Paru le 10/03/2021

190 pages

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J'aime pas l'amour !

Mr Tan, Miss Prickly

Paru le 06/06/2013

94 pages

Tourbillon

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Prout atomique

Mr Tan, Diane Le Feyer

Paru le 23/05/2018

77 pages

Tourbillon

12,00 €

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La guerre, la guerre, la guerre

Leïla Slimani

Paru le 06/05/2021

416 pages

Editions Gallimard

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Très brève théorie de l'enfer

Jérôme Ferrari

Paru le 04/03/2026

160 pages

Actes Sud Editions

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Stella et Hortense

Clarisse Sabard

Paru le 01/04/2026

608 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,40 €

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La chirurgienne

Leslie Wolfe trad. Manon Malais

Paru le 09/04/2025

352 pages

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Lakestone Tome 1

Sarah Rivens

Paru le 12/01/2024

795 pages

Hachette

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Instinct Tome 2

Inoxtag, Charles Compain, Basile Monnot

Paru le 20/11/2025

224 pages

Michel Lafon

10,95 €

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Alors c'est bien

Clémentine Mélois

Paru le 09/04/2026

226 pages

Editions Gallimard

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Lakestone Tome 2

Sarah Rivens

Paru le 23/04/2025

770 pages

Hachette

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Avec la nouvelle Statue for Sein

Kanehito Yamada, Tsukasa Abe, Mei Hachimoku trad. Géraldine Oudin

Paru le 02/04/2026

Editions Ki-oon

12,95 €

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Guild Of Murderers

Emma Bardiau

Paru le 15/04/2026

640 pages

Hachette

8,90 €

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La famille d'en face

Nicole Trope trad. Laurent Bury

Paru le 04/03/2026

336 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

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La cité aux murs incertains

Haruki Murakami trad. Hélène Morita, Tomoko Oono

Paru le 05/02/2026

672 pages

10/18

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