Meilleures ventes : Fred Vargas reste en tête devant Valérie Perrin et Spy x Family

Avec 25.475 exemplaires vendus cette semaine, Une unique lueur de Fred Vargas conserve la première place du classement (semaine 17, du 20 au 26 avril). Le roman publié par Flammarion totalise désormais 101.508 ventes en trois semaines de présence. Derrière lui, Tata de Valérie Perrin remonte au 2e rang (15.087 exemplaires), tandis que le tome 16 de Spy x Family entre directement sur la troisième marche du podium avec 14.721 ventes.
Le 05/05/2026 à 10:15 par Clément Solym
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05/05/2026 à 10:15
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Le maintien de Fred Vargas s’appuie sur un écart net : Une unique lueur devance de plus de 10.000 exemplaires son premier poursuivant. Le titre génère 578.362 € de chiffre d’affaires hebdomadaire et 2,306 millions € depuis son entrée dans le classement.
Au 2e rang, Tata, publié au Livre de Poche, gagne une place avec 15.087 exemplaires vendus, pour un cumul de 71.414 ventes en quatre semaines. L’arrivée la plus visible revient toutefois à Kurokawa : Spy x Family tome 16, de Tatsuya Endo, Satoko Fujimoto et Nathalie Bougon-Bastide, s’installe directement au 3e rang avec 14.721 exemplaires. Le podium mêle ainsi une tête stable, une progression du poche et une entrée forte venue de la bande dessinée.
Au pied du podium, One Piece — édition originale tome 112 ; Haley recule de deux places mais reste 4e, avec 13.780 ventes pour Glénat. Le titre d’Eiichiro Oda conserve une position élevée après trois semaines, avec 70.856 exemplaires cumulés.
Le poche domine ensuite nettement. Guillaume Musso occupe deux positions : Quelqu’un d’autre, au Livre de Poche, demeure 5e avec 10.885 ventes, tandis que Le crime du paradis, chez Calmann-Lévy, recule d’un rang mais reste 8e avec 8.229 exemplaires. Joël Dicker, avec Un animal sauvage chez Rosie & Wolfe, conserve la 6e place et vend 10.749 exemplaires. Pierre Lemaitre descend au 7e rang avec Un avenir radieux, au Livre de Poche, à 10.493 ventes.
Freida McFadden ferme le top 10 avec deux titres publiés chez J’ai lu. La femme de ménage voit tout progresse d’une place, au 9e rang, avec 7.891 exemplaires. La femme de ménage, présent depuis 134 semaines, recule d’une place mais reste 10e, avec 7.356 ventes et un cumul de 2.824.516 exemplaires.
Dans le top 10, six titres relèvent de la littérature au format poche, contre deux titres de littérature hors poche et deux bandes dessinées. Le Livre de Poche place trois ouvrages parmi les dix premiers, devant J’ai lu, qui en compte deux. Cette présence structure la lecture de la semaine : le haut du classement associe les grands noms de la fiction populaire, les séries longues et les formats à prix plus bas.
Sur l’ensemble des 200 lignes du fichier, la littérature de poche représente 82 références et 223.011 exemplaires. La littérature hors poche réunit 45 titres pour 135.255 ventes, tandis que la bande dessinée compte 38 références et 100.064 exemplaires. Le Livre de Poche domine aussi en profondeur, avec 28 titres dans le fichier, devant J’ai lu, qui en compte 14.
La plus forte hausse revient à Tant que fleuriront les citronniers, de Zoulfa Katouh et Anne Guitton, publié chez 10/18. Le titre gagne 79 places et se classe 44e, avec 2.759 exemplaires vendus. Cette progression traduit une visibilité accrue dans le classement, sans le rapprocher pour autant des volumes du top 10.
La meilleure entrée de la semaine est aussi l’un des faits majeurs du classement : Spy x Family tome 16 arrive directement 3e. Plus loin, Addictions : « il a suffi d’une fois... », de Matthieu Delormeau, publié chez Leduc, entre au 16e rang avec 6.266 exemplaires. En homme libre, de Gabriel Attal, publié par L’Observatoire, apparaît au 28e rang avec 3.706 ventes. Le fichier recense 34 entrées, signe d’un renouvellement réel sous un sommet encore tenu par Fred Vargas.
Sur la période du 20 au 26 avril 2026, les données globales transmises indiquent 4,095 millions d’exemplaires vendus et 50,969 millions € de chiffre d’affaires. Le marché recule de 6 % en volume et de 5 % en valeur par rapport à la semaine précédente ; il baisse de 7 % sur un an dans les deux indicateurs. Les grandes surfaces spécialisées concentrent 49 % des ventes et 49 % du chiffre d’affaires, devant les librairies, à 37 % des volumes et 39 % de la valeur, puis les grandes surfaces alimentaires, à 14 % des ventes et 11 % du chiffre d’affaires.
La semaine confirme donc une double dynamique : Fred Vargas conserve une avance confortable en tête, mais le classement reste animé par la poussée du poche, l’arrivée de Spy x Family et la résistance de séries déjà très installées.
ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.
Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.
Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.
Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.
Crédit photo : ActuaLitté / CC BY-SA 4.0
Par Clément Solym
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568 pages
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8,90 €
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288 pages
Flammarion
21,50 €
Paru le 15/04/2026
232 pages
Casterman
28,00 €
Paru le 02/06/2021
208 pages
Pika Edition
3,00 €
Paru le 10/03/2021
190 pages
J'ai lu
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Paru le 06/06/2013
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Tourbillon
12,00 €
Paru le 23/05/2018
77 pages
Tourbillon
12,00 €
Paru le 06/05/2021
416 pages
Editions Gallimard
9,50 €
Paru le 04/03/2026
160 pages
Actes Sud Editions
16,50 €
Paru le 01/04/2026
608 pages
LGF/Le Livre de Poche
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Paru le 09/04/2025
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J'ai lu
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Paru le 12/01/2024
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Hachette
20,00 €
Paru le 20/11/2025
224 pages
Michel Lafon
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Paru le 09/04/2026
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Editions Gallimard
8,60 €
Paru le 23/04/2025
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Hachette
20,00 €
Paru le 02/04/2026
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Paru le 15/04/2026
640 pages
Hachette
8,90 €
Paru le 04/03/2026
336 pages
LGF/Le Livre de Poche
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Paru le 05/02/2026
672 pages
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