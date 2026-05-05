Qui succédera à Mario Vargas Llosa à l'Académie française ?

Le jeudi 7 mai prochain, les membres de l'Académie française sont appelés à voter pour élire une personnalité au fauteuil 18, précédemment occupé par Mario Vargas Llosa. 9 candidatures ont été reçues et acceptées par l'institution.
Le 05/05/2026 à 12:11 par Antoine Oury
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05/05/2026 à 12:11
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Le dépôt des candidatures pour prétendre siéger sous la Coupole, au fauteuil 18, a été clôturé le 23 avril dernier. Au total, 9 candidats et candidates se sont déclarés en vue du vote prévu ce jeudi 7 mai à l'Académie française.
Au cours de sa séance du 5 mars dernier, l'institution avait déclaré vacant le fauteuil 18, précédemment occupé par Mario Vargas Llosa (1936-2025), lui-même élu le 25 novembre 2021.
L'autrice et traductrice Agnès Desarthe, qui avait reçu en 2014 le Prix Anna-de-Noailles, décerné par l’Académie française, pour Comment j’ai appris à lire (Stock), fait partie des prétendants. Son œuvre a été largement récompensée, notamment par un Prix du Livre Inter en 1996, le Prix Renaudot des lycéens en 2010 pour Dans la nuit brune (Éditions de l'Olivier) ou encore le Prix littéraire du Monde en 2015 pour Ce cœur changeant (Éditions de l'Olivier).
Elle est à la tête d'une imposante bibliographie, qui compte une trentaine d'ouvrages pour la jeunesse, une quinzaine de romans adulte et plusieurs essais. En tant que traductrice, elle a travaillé sur des textes d'Alice Thomas Ellis, Alfred Hayes, Jay McInerney, Alice Munro, John Steinbeck ou, plus récemment, Virginia Woolf.
Lors de sa séance du 19 mars dernier, l'Académie française a également enregistré la candidature de Cyril Gély, dramaturge et romancier. Au théâtre, il a notamment cosigné, avec Éric Rouquette, la pièce Signé Dumas (adaptée au cinéma par Safy Nebbou en 2010 sous le titre L'Autre Dumas) et Diplomatie, en 2011, jouée par Niels Arestrup et André Dussollier. Un film en sera aussi tiré, avec les mêmes acteurs principaux, réalisé par Volker Schlöndorff : sorti en 2014, il recevra le César de la meilleure adaptation l'année suivante.
En tant que romancier, Cyril Gély fait son entrée en littérature avec La Traversée, en 1995 aux Éditions Spengler, et a publié plusieurs ouvrages aux éditions Albin Michel, dont Le Prix, finaliste du Prix des Libraires en 2019. Il a récemment publié Le dernier thé de maître Sohô aux éditions Arléa.
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Les autres candidats et candidates ont déjà tenté leur chance à l'occasion d'une précédente élection. On retrouve ainsi Yves-Denis Delaporte, Arnaud-Aaron Upinsky, Eduardo Pisani, Olivier Mathieu, Caroline Champagne, Jean-Yves Gerlat et Hyam Mallat sur la liste des candidatures retenues par l'Académie française.
Récemment, les académiciens ont élu Boualem Sansal, qui pourra s’asseoir au fauteuil 3, précédemment occupé par l’historien Jean-Denis Bredin, ainsi que Florian Zeller (fauteuil 14) et Éric Neuhoff (fauteuil 11).
L'institution compte aujourd'hui 36 membres, pour 40 fauteuils. Au total, l'Académie française réunit 31 hommes, pour seulement 5 femmes (Barbara Cassin, Dominique Bona, Danièle Sallenave, Sylviane Agacinski et Chantal Thomas). Quatre sièges sont donc vacants : celui laissé vide par la disparition de Mario Vargas Llosa, mais aussi les fauteuils 20, 27 et 10.
Photographie : L'Institut de France, à Paris, qui abrite l'Académie française (Yann Droneaud, CC BY-SA 2.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Le groupe Gibert demande au Tribunal des Activités Économiques de Paris, ce mardi 28 avril, son placement en redressement judiciaire. La Financière Palidis, propriétaire, évoque un besoin de « marges de manœuvre financières » pour réorienter sa stratégie. Un certain nombre d'enseignes du groupe affichent des résultats négatifs en 2025, et parfois même dès 2024.
28/04/2026, 13:11
Le samedi 25 avril, plus de 700 libraires indépendants se sont mobilisés à travers le pays pour rappeler leur rôle central dans la vie culturelle et sociale. Entre initiatives locales, ouvertures de nouveaux lieux et difficultés économiques persistantes, le secteur offre aujourd’hui un visage contrasté, pris entre vitalité du terrain et fragilités structurelles.
27/04/2026, 17:40
À Chicago, un cambriolage chez Elite Sports Cards and Comics expose la valeur prise par les cartes Pokémon et sportives. Plus de 100.000 $ de marchandise ont disparu en quelques minutes, dans un commerce indépendant où comics, cartes et produits de collection relèvent désormais d’un stock à forte liquidité. L’affaire illustre le risque nouveau pesant sur ces détaillants culturels spécialisés, confrontés à la spéculation.
27/04/2026, 16:10
Dans sa maison, Marion Mazauric publie des dystopies, de la SF sociale et des auteurs qui dérangent. Elle est installée à Vauvert depuis vingt-six ans. Le 15 mars 2026, la ville a élu un maire RN. Depuis, elle a un problème.
27/04/2026, 16:00
Alors qu'un des acteurs historiques du livre d’occasion, Gibert, fait face à des difficultés et envisage un redressement judiciaire, l'allemand momox confirme la solidité de son modèle. Le spécialiste du re-commerce (achat, remise en état et revente de produits d’occasion) affiche 393,5 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025, en hausse de 4,4 %.
27/04/2026, 12:58
À l'instar d'autres maillons de la chaine du livre, les libraires se soucient de plus en plus de l'impact de leurs activités sur l'environnement, en cherchant à la réduire. Le ministère de la Culture, le Centre national du livre et le Syndicat de la librairie française publient un guide synthétique reprenant les différents leviers d'action.
27/04/2026, 12:46
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