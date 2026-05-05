Doucement de Matthieu Frou : immersion en territoire fragile

Thomas part au Bénin rejoindre une association qui œuvre contre le VIH en proposant des interventions de prévention. Il partage la vie de famille avec Raoul, sa femme Leslie et Diane, sa troublante sœur, ainsi qu’Ignace, probable demi-frère de Raoul, insupportable gosse et souffre-douleur du village. Thomas, indigné par les brutales punitions infligées à Ignace, va peu à peu s’y associer.

Doucement est un court roman qui alterne les souvenirs d’enfance de Thomas et sa situation actuelle. Jeune adulte issu d’une fratrie de garçons, ses parents avaient recours à des gifles, fessées, et autres coups de martinet, afin de ramener du calme et de l’ordre chez les turbulents frangins. Si Thomas arrive avec des principes d’éducation qui exclut toute forme d’humiliation ou de violence, on lui renvoie l’image d’un homme blanc qui n’est ni marié ni père de famille.

Thomas se retrouve face à une équation à deux inconnus : une culture différente qui à la fois l’intimide et l’interroge, ainsi qu’une situation personnelle qui lui interdit de juger. Sans oublier les préjugés liés à sa couleur de peau.

La colère sous-jacente retenue contre ses parents se confronte avec celle des habitants du village qui semble naturelle et acceptée contre Ignace. « Quand je vois comment les gens se comportent avec Ignace et ce que moi-même je ressens à son égard je me demande s’il n’a pas finalement, dans son isolement et la vulnérabilité qui en découle, quelque chose d’excitant. » Ignace serait-il la victime miroir de Thomas ?

Le ressentiment de Thomas envers le jeune garçon est une manière de se débarrasser de sa propre violence ou de la faire ressurgir pour faire payer à ses parents les paires de gifles et autres brutalités subies. La violence, si elle humilie sur l’instant, continue son parcours sinueux, vicieux et silencieux ; lorsqu’il est confronté à une situation qui lui rappelle celle de son enfance, le violenté puise dans ses souvenirs pour réagir comme on avait l’habitude d’agir contre lui.

La violence est une chaine sans fin, qui se transmet, héritage absurde de l’éducation de la baffe facile qui engendre des générations de traumatisées qui s’ignorent. Récit écrit sobrement, entre chronique du quotidien et étude de caractère, Matthieu Frou a voyagé au Bénin, travaille dans la protection de l’enfance, nul doute qu’il s’est servi de son vécu pour écrire ce roman commencé voici dix ans.

Ce récit questionne sur notre capacité à intégrer la violence et de la restituer comme une résurgence incontrôlée. On ne connaît pas tout de ce qu’il nous reste de l’enfance et de ses conséquences, l’auteur nous met en garde sur ces traumatismes ignorés.

Par Christian Dorsan

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