Avec Yvon, Marie Tavernier saisit la naissance d'une écriture

Présenté en avant-première au festival Cinéma du Réel, en 2025, le documentaire Yvon sera projeté dans quelques salles à partir de ce mercredi 6 mai. La réalisatrice Marie Tavernier s'intéresse ici à l'écriture et à la manière dont elle permet à Yvon de trouver une nouvelle voix.

Rencontré à l'occasion d'un autre documentaire, À ma mesure (2017), consacré au travail dans les centrales nucléaires, Yvon Laurent a gardé contact avec la réalisatrice, jusqu'à lui parler de son projet d'écriture. Très engagé dans l'action syndicale, il a appris à la maîtriser pour en faire un outil de revendication et de contestation.

Dans Yvon, l'écriture devient aussi un moyen de laisser une trace, de témoigner sur la réalité de son travail, de ses conséquences sur le corps et la santé, ainsi que de convoquer des souvenirs d'enfance. « Plus le tournage avançait, plus je comprenais le lien d’Yvon avec l’écriture. À travers ce geste, il se soulève », expliquait-elle à l'occasion du festival Cinéma du Réel.

Par Antoine Oury

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