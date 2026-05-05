Possession de contenus pédopornographiques : l'auteur Craig Silvey plaide coupable

L'écrivain Craig Silvey, un temps présenté comme le « jeune prodige de la littérature australienne », avait été inculpé, en janvier dernier, pour possession et distribution de contenus pédopornographiques. Il a plaidé coupable des faits reprochés, tandis que d'autres charges retenues initialement contre lui ont finalement été abandonnées.
Le 05/05/2026 à 10:34 par Antoine Oury
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05/05/2026 à 10:34
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Poursuivi pour possession et distribution de contenus pédopornographiques, l'écrivain australien Craig Silvey a plaidé coupable, ce mardi 5 mai, rapporte l'Australian Associated Press. Deux autres chefs d'accusation ont finalement été abandonnés : l'un portait sur la production de contenus pédopornographiques, entre février et juin 2022, et l'autre sur la détention d'autres contenus.
Visé par un mandat d'arrêt, Craig Silvey avait été interpelé à son domicile de Fremantle, sur la côte ouest de l'Australie, le lundi 12 janvier et « immédiatement arrêté, tandis que ses appareils électroniques ont été saisis », indiquait alors un porte-parole de la police d'Australie-Occidentale.
L'auteur avait été pris sur le fait en train d'« échanger avec d'autres pédocriminels en ligne », selon le rapport des enquêteurs, mais il était resté impassible au cours d'une première audience, en janvier dernier, et n'avait pas souhaité répondre à l'acte d'accusation.
Le prononcé de la condamnation est désormais attendu pour le 3 juillet prochain, à l'occasion d'une nouvelle audience.
En Australie, Craig Silvey est un auteur de premier plan, plusieurs fois remarqué en tant qu'écrivain prometteur au cours de sa carrière. Né en 1982, il publie son premier roman, Rhubarb, en 2004, avant de transformer l'essai avec Jasper Jones (Allen & Unwin, 2009), distingué dans son pays, mais aussi à l'international. Les éditeurs australiens des livres de Silvey en ont cessé la promotion.
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En France, ce deuxième roman a été publié par les éditions Calmann-Lévy, dans une traduction de Marie Boudewyn et sous le titre Le secret de Jasper Jones. Le récit a même été adapté au cinéma, en 2017, par Rachel Perkins, sur un scénario coécrit par Silvey et Shaun Grant, avec Levi Miller, Kevin Long et Toni Collette au casting.
Un autre de ses ouvrages, L'amulette d'ambre, destiné aux jeunes lecteurs, a été publié en français par Actes Sud Junior, dans une traduction de Dominique Piat, avec des illustrations de Sonia Martinez.
Photographie : La couverture de L'amulette d'ambre, publié en 2017 par les éditions Actes Sud dans une traduction de Dominique Piat, et un portrait de Craig Silvey, en 2018 (Llihsemaj, CC BY SA 4.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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À Chicago, un cambriolage chez Elite Sports Cards and Comics expose la valeur prise par les cartes Pokémon et sportives. Plus de 100.000 $ de marchandise ont disparu en quelques minutes, dans un commerce indépendant où comics, cartes et produits de collection relèvent désormais d’un stock à forte liquidité. L’affaire illustre le risque nouveau pesant sur ces détaillants culturels spécialisés, confrontés à la spéculation.
27/04/2026, 16:10
Dans sa maison, Marion Mazauric publie des dystopies, de la SF sociale et des auteurs qui dérangent. Elle est installée à Vauvert depuis vingt-six ans. Le 15 mars 2026, la ville a élu un maire RN. Depuis, elle a un problème.
27/04/2026, 16:00
Alors qu'un des acteurs historiques du livre d’occasion, Gibert, fait face à des difficultés et envisage un redressement judiciaire, l'allemand momox confirme la solidité de son modèle. Le spécialiste du re-commerce (achat, remise en état et revente de produits d’occasion) affiche 393,5 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025, en hausse de 4,4 %.
27/04/2026, 12:58
À l'instar d'autres maillons de la chaine du livre, les libraires se soucient de plus en plus de l'impact de leurs activités sur l'environnement, en cherchant à la réduire. Le ministère de la Culture, le Centre national du livre et le Syndicat de la librairie française publient un guide synthétique reprenant les différents leviers d'action.
27/04/2026, 12:46
Top ArticlesUne faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé
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