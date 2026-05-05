Possession de contenus pédopornographiques : l'auteur Craig Silvey plaide coupable

Poursuivi pour possession et distribution de contenus pédopornographiques, l'écrivain australien Craig Silvey a plaidé coupable, ce mardi 5 mai, rapporte l'Australian Associated Press. Deux autres chefs d'accusation ont finalement été abandonnés : l'un portait sur la production de contenus pédopornographiques, entre février et juin 2022, et l'autre sur la détention d'autres contenus.

Visé par un mandat d'arrêt, Craig Silvey avait été interpelé à son domicile de Fremantle, sur la côte ouest de l'Australie, le lundi 12 janvier et « immédiatement arrêté, tandis que ses appareils électroniques ont été saisis », indiquait alors un porte-parole de la police d'Australie-Occidentale.

L'auteur avait été pris sur le fait en train d'« échanger avec d'autres pédocriminels en ligne », selon le rapport des enquêteurs, mais il était resté impassible au cours d'une première audience, en janvier dernier, et n'avait pas souhaité répondre à l'acte d'accusation.

Le prononcé de la condamnation est désormais attendu pour le 3 juillet prochain, à l'occasion d'une nouvelle audience.

En Australie, Craig Silvey est un auteur de premier plan, plusieurs fois remarqué en tant qu'écrivain prometteur au cours de sa carrière. Né en 1982, il publie son premier roman, Rhubarb, en 2004, avant de transformer l'essai avec Jasper Jones (Allen & Unwin, 2009), distingué dans son pays, mais aussi à l'international. Les éditeurs australiens des livres de Silvey en ont cessé la promotion.

À LIRE - À la Brasserie Lipp, le Prix Cazes recase un certain Gabriel Matzneff

En France, ce deuxième roman a été publié par les éditions Calmann-Lévy, dans une traduction de Marie Boudewyn et sous le titre Le secret de Jasper Jones. Le récit a même été adapté au cinéma, en 2017, par Rachel Perkins, sur un scénario coécrit par Silvey et Shaun Grant, avec Levi Miller, Kevin Long et Toni Collette au casting.

Un autre de ses ouvrages, L'amulette d'ambre, destiné aux jeunes lecteurs, a été publié en français par Actes Sud Junior, dans une traduction de Dominique Piat, avec des illustrations de Sonia Martinez.

Photographie : La couverture de L'amulette d'ambre, publié en 2017 par les éditions Actes Sud dans une traduction de Dominique Piat, et un portrait de Craig Silvey, en 2018 (Llihsemaj, CC BY SA 4.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com