Villa Swagatam : de l'Asie du sud à la France, une nouvelle saison de résidences

Depuis son lancement en 2023, Villa Swagatam s’est imposée comme une plateforme dynamique d’échanges créatifs, réunissant un réseau en expansion de résidences en France et en Asie du Sud. À travers des résidences immersives d’une durée d’un à trois mois, le programme accompagne artistes, traducteurs, auteurs, designers et chercheurs désireux de s’immerger dans de nouveaux environnements culturels et de développer des projets collaboratifs.

Au cœur de Villa Swagatam se trouve une double orientation thématique qui structure son identité et son impact : la littérature et les métiers d’art.

Villa Swagatam se distingue par sa structure collaborative et son fort ancrage dans les écosystèmes locaux. Le programme repose sur un principe de réciprocité : depuis 2024, des lauréats indiens sont accueillis en France selon le même cadre, garantissant une dynamique véritablement bilatérale d’échange, plutôt qu’une circulation unidirectionnelle des artistes.

Ce principe est aujourd’hui pleinement incarné dans cette édition, qui atteint une quasi-parité des flux de résidents dans les deux sens. Il s’appuie sur un réseau dense d’une trentaine de résidences partenaires, chacune impliquée activement dans la sélection et l’accompagnement des résidents.

« Les créateurs qui rejoignent la famille Swagatam sont de véritables passeurs : ils construisent des ponts entre des territoires, des pratiques et des perspectives, qu'ils découvrent un écosystème pour la première fois ou qu'ils y reviennent avec un regard neuf. Chaque édition donne lieu à une diversité remarquable de projets, façonnés par ces rencontres. Nous nous réjouissons d'accueillir une nouvelle cohorte et de découvrir les dialogues et les formes qui émergeront dans le cadre de l’Année franco-indienne de l’Innovation », souligne Thierry Mathou, ambassadeur de France en Inde.

Au cours des trois premières éditions, Villa Swagatam a accompagné près de 100 résidents, générant un réseau dense de collaborations dans les domaines de la littérature, des arts visuels, des métiers d’art, du design et de la traduction.

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Cette quatrième édition de Villa Swagatam est marquée par le lancement de sa première résidence littéraire à La Réunion, territoire français d’outre-mer dans l’océan Indien aux liens historiques et culturels profonds avec l’Inde. Accueillie par Banyan — Centre d’art contemporain de la Cité des Arts de La Réunion et Lerka (espace de recherche et de création en arts actuels), cette résidence accueillera un auteur indien dont le projet explorera et réactivera ces liens durables.

En Asie du sud, une nouvelle résidence littéraire s'ouvre à New Delhi avec Red House, centre culturel familial installé dans un ancien site industriel reconverti, emblématique de la scène créative en mutation de la capitale. Le réseau de résidences s'étend également au Bhoutan, où VAST Bhutan accueillera un auteur de bande dessinée invité à dialoguer avec les paysages sociaux, culturels et écologiques du pays.

Enfin, cette édition introduit un nouveau format ambitieux : la résidence littéraire itinérante. Conçue comme un parcours curaté à travers plusieurs sites, elle permettra à un résident de développer un projet dans quatre à six villes en Inde, en interaction avec des contextes, des collaborateurs et des publics variés.

Le dépôt des candidatures, ouvert jusqu'au 31 mai 2026, s'effectue à cette adresse.

Soutenu par l'Institut français, Villa Swagatam, en Asie du Sud, se déploie ainsi dans les lieux suivants :

Alice Boner Institute (Varanasi) — littérature

Eklavya Foundation (Bhopal) - littérature jeunesse

Sangam House (Bangalore) - littérature

Red House (New Delhi) - littérature

Lakmahal Library (Colombo) - littérature

VAST Bhutan (Thimphu and Punakha) — bande dessinée

Itinerant Residency (plusieurs villes) - littérature

Pour la littérature et la BD, en France, les lieux d'accueil comptent :

Maison de la Poésie de Nantes (Nantes) — poésie

Maison des auteurs — Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image (Angoulême) — bande dessinée

Maison Julien Gracq (Saint-Florent-Le-Vieil) — littérature

Villa Gillet x Lyon BD (Lyon) — bande dessinée

Chalet Mauriac et La Villa Valmont (Saint-Symphorien and Bordeaux) — traduction

Lerka x Cité des Arts Réunion (Saint Denis, La Réunion) — littérature

Marelle (Marseille) — littérature et écriture hybride

La Napoule Art Foundation (Mandelieu La Napoule) — littérature, arts visuels, spectacle vivant

Art Scribes Award x Prameya Art Foundation (Mandelieu La Napoule) — écriture critique et pratique curatoriale

Photographie : Pauline Bayle a mené une résidence itinérante entre Delhi, Varanasi, Chennai et Bangalore tout en travaillant à l’adaptation française du Mahabharata © Samuel Adams

Par Dépêche

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