Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire

En Espagne, l’alerte sur les livres sans vente annuelle a relancé le débat sur la surabondance éditoriale. En France, aucun indicateur public récent ne mesure exactement le même phénomène. Mais les données hexagonales dessinent un diagnostic voisin : la production reste massive, les ventes reculent, les retours pèsent et la visibilité des titres se resserre.
Le 04/05/2026 à 17:19 par Clément Solym
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04/05/2026 à 17:19
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L’alerte venue d’Espagne ne décrit pas seulement un excès de publications. Il documente le moment où l’abondance devient une difficulté commerciale pour les libraires et un obstacle de visibilité pour les lecteurs. Ainsi, 49,4 % des titres imprimés disponibles dans les librairies espagnoles ne vendent aucun exemplaire sur une année, rapporte El País.
La donnée, révélée lors du Congrès des librairies par la Cegal (Confédération ds libraires), concerne les nouveautés comme le fonds, l’autoédition, les librairies indépendantes et les grandes chaînes, mais exclut les manuels scolaires et Amazon.
La précision change l’interprétation : ce taux ne signifie pas que la moitié des livres publiés en Espagne ne se vend pas. Il provient de LibriRed, outil alimenté par environ 1100 librairies connectées, et mesure la part du catalogue de ces points de vente qui ne bouge pas sur un an. Le pays compte par ailleurs 949.066 titres vivants, selon les données reprises par la Fédération espagnole des éditeurs. Le sujet relève donc moins de l’échec annuel des nouveautés que de la masse cumulée du catalogue disponible.
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L’Espagne reste pourtant un marché en croissance. La Fédération espagnole des éditeurs indique que le chiffre d’affaires intérieur a atteint 3,037 milliards € en 2024, en hausse de 6,3 %, avec 194,50 millions d’exemplaires vendus. La production éditoriale a représenté 87.542 titres, dont 59.758 imprimés et 27.784 numériques, tandis que le tirage moyen est descendu à 3517 exemplaires par titre. Les librairies et chaînes de librairies concentrent 58,2 % des ventes.
Une vigueur qui n'occulte pas le diagnostic : seuls 4,5 % des titres vendus en librairie dépassent 100 exemplaires annuels et que plus de 40 % des exemplaires écoulés proviennent de l'un des deux groupes, Penguin Random House et Planeta. Les librairies indépendantes présentent davantage de variété que les chaînes, mais la rotation des tables réduit le temps laissé aux ouvrages moins visibles.
En effet, aucun outil ne fournit un équivalent aussi précis que les 49,4 % espagnols. Le parallèle le plus proche reste l’observation de GfK en 2019 : le marché comptait alors 750.000 références actives, vendues au moins à un exemplaire, et 563.000 d’entre elles s’écoulaient à moins de 100 exemplaires. Cette donnée ne mesure pas les titres à zéro vente, mais elle situe l’ampleur française de la longue traîne.
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Les indicateurs récents décrivent un autre équilibre. Le Syndicat national de l’édition relève qu’en 2024 le chiffre d’affaires des éditeurs français a reculé de 1,5 %, à 2,9 milliards €, et que les ventes en volume ont baissé de 3,1 %, à 426 millions d’exemplaires. Les nouveautés tombent à 36.232 titres, soit 19 % de moins que le pic de 2019. La BnF recense de son côté 85.197 entrées de livres imprimés au dépôt légal en 2024, après 88.760 en 2023.
La comparaison produit donc un contraste net. En Espagne, l’alerte intervient dans un marché qui progresse en valeur et en volume, mais qui accumule près d’un million de titres vivants. En France, la tension apparaît dans un marché plus lourd en exemplaires vendus, mais déjà orienté à la baisse, où la réduction des nouveautés ne suffit pas à résoudre la question de l’exposition, du stock et de la rotation.
La différence française se lit dans les retours. Le SNE indique que le flux retour représente en moyenne 42.200 tonnes de livres par an, soit 21,2 % du flux aller, et que 26.300 tonnes partent au pilon. Nous avions déjà relevé, à partir de l’ADEME et des données du SNE, une hausse du taux d’invendus en 2023, estimé à 22 %, avec 41.000 tonnes retournées et 25.000 tonnes pilonnées.
L’équivalent français de l’alerte espagnole n’est donc pas une moitié de catalogue à zéro vente, faute d’indicateur comparable. Il tient dans une chaîne de signes concordants : longue traîne ancienne, recul des volumes, baisse des nouveautés, poids des retours et destruction matérielle. Des deux côtés des Pyrénées, l’abondance reste une promesse de diversité seulement si les livres disposent du temps, de l’espace et des lecteurs nécessaires pour circuler.
Crédits photo : Le Círculo de Bellas Artes (Madrid) - Zarateman, CC BY SA 4.0
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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Le Tribunal des Activités Économiques de Paris a accepté, ce mardi 28 avril lors d'une audience, la demande du groupe Gibert d'être placé en procédure de redressement judiciaire. Cette dernière permet la continuation des activités et la mise en œuvre d'un plan de redressement, pour assainir la situation financière de l'entité.
28/04/2026, 16:15
L’Association des traducteurs littéraires de France (ATLF) a procédé au renouvellement de son bureau à l’issue de son conseil d’administration du 17 avril 2026. Cette nouvelle équipe dirigeante est élue pour une durée d’un an, renouvelable.
28/04/2026, 16:13
Un des principaux artisans des succès éditoriaux de la maison d'édition Marvel, Gerry Conway, est mort le 27 avril à l'âge de 73 ans, a confirmé le groupe. Le scénariste venait d'entrer au sein du Will Eisner Comic Awards Hall of Fame et a marqué l'histoire des comics par ses personnages forts et des péripéties à l'impact émotionnel particulièrement puissant.
28/04/2026, 15:57
Après l’annulation du FIBD 2026, Denis Bajram rappelle que la chute du festival ne vient pas d’abord des pouvoirs publics, mais du boycott des autrices et auteurs. Si le texte ne modifie pas les faits établis : l’annulation du FIBD 2026 résulte d’un faisceau de facteurs — boycott, retrait des financeurs, crise de gouvernance.
28/04/2026, 15:53
L’agence littéraire londonienne Aitken Alexander Associates confie sa direction générale à deux voix. Chris Wellbelove rejoint Lesley Thorne comme codirecteur général, après une ascension interne engagée en 2017. Cette nomination consolide une gouvernance détenue par cinq directeurs et confirme le poids stratégique du département livres dans l’équilibre économique de l’agence.
28/04/2026, 14:01
Le groupe Gibert demande au Tribunal des Activités Économiques de Paris, ce mardi 28 avril, son placement en redressement judiciaire. La Financière Palidis, propriétaire, évoque un besoin de « marges de manœuvre financières » pour réorienter sa stratégie. Un certain nombre d'enseignes du groupe affichent des résultats négatifs en 2025, et parfois même dès 2024.
28/04/2026, 13:11
Le samedi 25 avril, plus de 700 libraires indépendants se sont mobilisés à travers le pays pour rappeler leur rôle central dans la vie culturelle et sociale. Entre initiatives locales, ouvertures de nouveaux lieux et difficultés économiques persistantes, le secteur offre aujourd’hui un visage contrasté, pris entre vitalité du terrain et fragilités structurelles.
27/04/2026, 17:40
À Chicago, un cambriolage chez Elite Sports Cards and Comics expose la valeur prise par les cartes Pokémon et sportives. Plus de 100.000 $ de marchandise ont disparu en quelques minutes, dans un commerce indépendant où comics, cartes et produits de collection relèvent désormais d’un stock à forte liquidité. L’affaire illustre le risque nouveau pesant sur ces détaillants culturels spécialisés, confrontés à la spéculation.
27/04/2026, 16:10
Dans sa maison, Marion Mazauric publie des dystopies, de la SF sociale et des auteurs qui dérangent. Elle est installée à Vauvert depuis vingt-six ans. Le 15 mars 2026, la ville a élu un maire RN. Depuis, elle a un problème.
27/04/2026, 16:00
À l'instar d'autres maillons de la chaine du livre, les libraires se soucient de plus en plus de l'impact de leurs activités sur l'environnement, en cherchant à la réduire. Le ministère de la Culture, le Centre national du livre et le Syndicat de la librairie française publient un guide synthétique reprenant les différents leviers d'action.
27/04/2026, 12:46
Le dessinateur et scénariste néerlandais Dick Matena est mort le 26 avril 2026, deux jours après son 83e anniversaire. Auteur prolifique, formé chez Maarten Toonder avant de devenir l’une des figures les plus mobiles de la bande dessinée des Pays-Bas, il laisse une œuvre traversée par l’humour, la science-fiction, l’expérimentation graphique et l’adaptation littéraire.
27/04/2026, 11:36
Ce mardi 28 avril, le Tribunal des Activités Économiques de Paris étudiera la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire déposée par l'enseigne Gibert. Financière Palidis, propriétaire du groupe, évoque le besoin de retrouver « des marges de manœuvre financières » afin de renforcer son positionnement stratégique sur le secteur du livre d'occasion.
27/04/2026, 10:49
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