Les Veilleurs de la Nuit : 5 contes pour aider les enfants à apprivoiser leurs peurs du coucher

Peur du noir, cauchemars, anxiété du soir, bruits inquiétants, séparation au coucher : chaque nuit, des millions d'enfants affrontent ces émotions sans toujours avoir les mots pour les exprimer. Les Veilleurs de la Nuit est un recueil de cinq contes illustrés destinés aux 5-8 ans, dans lesquels cinq animaux gardiens accompagnent les enfants à travers leurs peurs nocturnes.
Le 04/05/2026 à 16:43 par Projet Ulule
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04/05/2026 à 16:43
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Chaque histoire associe narration et rituel concret de respiration ou de visualisation, pour transformer le moment du coucher en un temps de complicité apaisante entre parent et enfant. Créé par Sofy, ce livre offre aussi un espace numérique complet avec cinq audiobooks et cinq méditations guidées accessibles via un QR code.
Actuellement en campagne de précommande sur Ulule, le projet a déjà été testé et approuvé par plus de trois cents familles lectrices. Une aventure éditoriale indépendante portée par une communauté grandissante de parents en quête de solutions douces pour le sommeil de leurs enfants.
Le coucher est souvent le moment le plus redouté de la journée pour de nombreuses familles. Peur du noir, pensées envahissantes, cauchemars récurrents, angoisse de séparation, bruits nocturnes : ces peurs sont normales dans le développement de l’enfant, mais elles peuvent transformer chaque soirée en épreuve. Les Veilleurs de la Nuit apporte une réponse concrète et poétique à ces situations du quotidien.
Le livre met en scène cinq personnages animaux attachants, chacun associé à une peur spécifique. Nox le renard des brumes guide les enfants qui redoutent le noir en leur révélant la beauté cachée de la nuit. Uko l’ours du sommeil console ceux qui souffrent de la séparation avec un parent grâce au rituel du câlin du cœur, un fil doré imaginaire qui relie les êtres aimés à distance.
Luma le hibou aux plumes arc-en-ciel aide les enfants submergés par leurs pensées à calmer leur tempête intérieure grâce à la plume du calme. Sély la souris lunaire transforme les bruits inquiétants de la maison en orchestre musical. Mira la louve des rêves apprend aux enfants à affronter leurs cauchemars en les déguisant de façon comique pour les faire disparaître.
Chaque conte se prolonge par un exercice pratique adapté : respiration guidée, visualisation, geste de réconfort. Ces rituels offrent aux enfants des outils simples et autonomes pour apprivoiser leurs émotions au moment du coucher. Les parents disposent également de conseils pour adapter les exercices selon l’âge et de variantes pour personnaliser chaque rituel au quotidien.
Au-delà du livre papier illustré, Les Veilleurs de la Nuit propose un espace numérique accessible par QR code contenant les cinq contes en version audio et cinq méditations guidées. Ces ressources peuvent être intégrées sur les conteuses préférées des enfants, pour accompagner aussi les moments où le parent ne peut pas être présent.
Avant même sa publication, les histoires ont été testées par plus de trois cents familles qui ont partagé leurs retours enthousiastes. Les parents soulignent la simplicité des exercices de respiration, la tendresse des histoires et les effets apaisants dès les premières lectures. Le projet est désormais proposé en précommande sur Ulule pour financer sa première impression.
Les Veilleurs de la Nuit est disponible en précommande sur Ulule avec des bonus exclusifs : un jeu de découverte des personnages, une affiche et un marque-page collector.
DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule
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27/04/2026, 10:49
Maylis Descazeaux-Roques, directrice de la Direction régionale des Affaires culturelles depuis 2021, est susceptible de quitter son poste d'ici quelques semaines, prévient le ministère de la Culture. L'appel à candidatures est ouvert pour prendre la tête du service déconcentré, doté de 280 emplois.
27/04/2026, 10:35
L’éviction d’Olivier Nora chez Grasset ouvre un chantier parlementaire : des élus travaillent à une clause de conscience pour les auteurs, inspirée de celle des journalistes. Le texte reste à construire, mais il poserait une question décisive : comment quitter une maison dont la ligne éditoriale change sans perdre ses droits ?
26/04/2026, 21:14
En Allemagne, la police du Brandebourg alerte sur une escroquerie visant des particuliers qui cherchent à vendre leurs collections de livres. Sous couvert de trouver un acheteur, de faux intermédiaires réclament des frais de numérisation, d’enregistrement ou de notaire. Une fraude de proximité où la valeur supposée du livre sert d’appât.
25/04/2026, 11:40
Top ArticlesUne faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Denis Olivennes furieux : le JDD accusé de relents antisémites
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