Les Veilleurs de la Nuit : 5 contes pour aider les enfants à apprivoiser leurs peurs du coucher

Chaque histoire associe narration et rituel concret de respiration ou de visualisation, pour transformer le moment du coucher en un temps de complicité apaisante entre parent et enfant. Créé par Sofy, ce livre offre aussi un espace numérique complet avec cinq audiobooks et cinq méditations guidées accessibles via un QR code.

Actuellement en campagne de précommande sur Ulule, le projet a déjà été testé et approuvé par plus de trois cents familles lectrices. Une aventure éditoriale indépendante portée par une communauté grandissante de parents en quête de solutions douces pour le sommeil de leurs enfants.

Un livre né d’un constat universel

Le coucher est souvent le moment le plus redouté de la journée pour de nombreuses familles. Peur du noir, pensées envahissantes, cauchemars récurrents, angoisse de séparation, bruits nocturnes : ces peurs sont normales dans le développement de l’enfant, mais elles peuvent transformer chaque soirée en épreuve. Les Veilleurs de la Nuit apporte une réponse concrète et poétique à ces situations du quotidien.

Cinq gardiens pour cinq peurs

Le livre met en scène cinq personnages animaux attachants, chacun associé à une peur spécifique. Nox le renard des brumes guide les enfants qui redoutent le noir en leur révélant la beauté cachée de la nuit. Uko l’ours du sommeil console ceux qui souffrent de la séparation avec un parent grâce au rituel du câlin du cœur, un fil doré imaginaire qui relie les êtres aimés à distance.

Luma le hibou aux plumes arc-en-ciel aide les enfants submergés par leurs pensées à calmer leur tempête intérieure grâce à la plume du calme. Sély la souris lunaire transforme les bruits inquiétants de la maison en orchestre musical. Mira la louve des rêves apprend aux enfants à affronter leurs cauchemars en les déguisant de façon comique pour les faire disparaître.

Des rituels pensés pour les enfants

Chaque conte se prolonge par un exercice pratique adapté : respiration guidée, visualisation, geste de réconfort. Ces rituels offrent aux enfants des outils simples et autonomes pour apprivoiser leurs émotions au moment du coucher. Les parents disposent également de conseils pour adapter les exercices selon l’âge et de variantes pour personnaliser chaque rituel au quotidien.

Un univers augmenté par le numérique

Au-delà du livre papier illustré, Les Veilleurs de la Nuit propose un espace numérique accessible par QR code contenant les cinq contes en version audio et cinq méditations guidées. Ces ressources peuvent être intégrées sur les conteuses préférées des enfants, pour accompagner aussi les moments où le parent ne peut pas être présent.

Un projet validé par les familles

Avant même sa publication, les histoires ont été testées par plus de trois cents familles qui ont partagé leurs retours enthousiastes. Les parents soulignent la simplicité des exercices de respiration, la tendresse des histoires et les effets apaisants dès les premières lectures. Le projet est désormais proposé en précommande sur Ulule pour financer sa première impression.

Les Veilleurs de la Nuit est disponible en précommande sur Ulule avec des bonus exclusifs : un jeu de découverte des personnages, une affiche et un marque-page collector.

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Par Projet Ulule

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