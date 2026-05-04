Hachette UK acquiert Kogan Page, spécialiste britannique des livres professionnels

Hachette UK poursuit son développement dans l’édition professionnelle avec le rachat de Kogan Page. Fondée en 1967, la maison publie des ouvrages consacrés à l’entreprise, à la gestion, au marketing, aux ressources humaines et au développement professionnel.

Avec cette acquisition, Hachette UK affirme devenir le deuxième éditeur britannique de livres professionnels. Le groupe ajoute ainsi à son catalogue une marque déjà présente à l’international, avec une offre imprimée et numérique destinée aux professionnels, aux organisations et aux lecteurs en formation continue

Pour David Shelley, directeur général de Hachette UK, cette opération permet au groupe de renforcer un domaine éditorial précis : « Chez Hachette, nous cherchons à acquérir des entreprises qui excellent dans leur domaine, et Kogan Page en est un parfait exemple. Avec 60 ans d’excellence dans l’édition d’ouvrages professionnels, nous les admirons depuis très longtemps. »

Le dirigeant a également salué la transmission de l’entreprise par la famille Kogan : « Je tiens à remercier Helen Kogan et sa famille de nous avoir confié cette entreprise de renom. Je suis convaincu qu’elle continuera de prospérer sous la direction de Nick Davies et Sanphy Thomas, et j’ai toute confiance dans notre capacité à toucher un public encore plus large grâce à ce catalogue unique. »

Kogan Page rejoint John Murray Group

À l’issue de l’acquisition, Kogan Page intégrera John Murray Group. La maison conservera toutefois son nom et poursuivra ses activités comme marque éditoriale séparée au sein de cette division.

Helen Kogan, directrice générale de Kogan Page, présente cette cession comme une transition importante après près de soixante ans d’actionnariat familial. « Je ne pourrais imaginer une meilleure maison qu’Hachette pour accueillir Kogan Page. Après presque soixante ans d’actionnariat de la famille Kogan, nous sommes ravis de savoir que cette nouvelle phase se fera au sein d’un groupe avec qui nous partageons de nombreuses valeurs fondamentales et aspirations pour notre entreprise et pour nos auteurs. »

Elle souligne aussi la portée symbolique de ce changement : « Si c’est avec une grande tristesse que notre actionnariat prend fin, nous sommes certains qu’un avenir très prometteur attend notre société au sein du groupe John Murray. »

Kogan Page rejoint une division qui rassemble déjà plusieurs maisons et lignes éditoriales spécialisées, dont Jessica Kingsley, Sheldon Press, John Murray Business et Hodder Faith.

Nick Davies, directeur général de John Murray Group, insiste sur la complémentarité entre les deux ensembles : « Sanphy et moi-même sommes admirateurs de Helen et du catalogue Kogan Page depuis de nombreuses années. Nous sommes ravis d’accueillir Kogan Page et son impressionnant portefeuille d’auteurs internationaux au sein du groupe John Murray. C’est une association idéale ! »

Ce rachat prolonge une série d’opérations menées par Hachette UK, qui a déjà intégré Welbeck, Paperblanks, Bookouture, Jessica Kingsley Publishers, Laurence King, Summersdale et Short Books.

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Le groupe britannique compte dix divisions éditoriales indépendantes et plus de cinquante maisons d’édition. Il publie chaque année plusieurs milliers de nouveautés et dispose d’activités dans plusieurs pays, notamment en Australie, en Inde, en Irlande, en Jamaïque et en Nouvelle-Zélande.

Le catalogue de Kogan Page n’est pas inconnu du lectorat francophone. Plusieurs ouvrages de Mark Tungate, publiés en anglais par la maison britannique, ont été traduits chez Dunod, notamment Le monde de la mode (trad : Anne Confuron, Alexandra Friedrich) et Le monde de la beauté (trad : Marie Renier). Dans un registre plus managérial, Michael Armstrong a également été publié en français avec Devenez un (encore !) meilleur manager, traduction de Mickey Gaboriaud, d’un titre issu du catalogue Kogan Page.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Clotilde Martin

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