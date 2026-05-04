Face à l'autrice E. Jean Carroll, un nouvel appel de Trump rejeté par la justice

Condamné en 2024 à verser une amende de 83,3 millions $ (soit 70,8 millions €) à l'autrice et journaliste E. Jean Carroll, pour l'avoir diffamée, Donald Trump s'est heurté à une nouvelle fin de non-recevoir, le mercredi 29 avril dernier. Le président des États-Unis réclamait un réexamen de sa condamnation, que les juges ont refusé. Il pourrait désormais se tourner vers la Cour suprême.
Le 04/05/2026 à 17:21 par Antoine Oury
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04/05/2026 à 17:21
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La cour d’appel des États-Unis pour le deuxième circuit a refusé la demande de réexamen du président Donald Trump, qui réclamait la réouverture de la procédure l'opposant à l'autrice et journaliste E. Jean Carroll.
Les 12 membres de la cour d'appel se sont réunis, à l'occasion d'une procédure dite « en banc », au cours de laquelle l'ensemble de la cour se prononce, et non quelques-uns de ses membres seulement. Une majorité a estimé que le réexamen de la condamnation initiale de Donald Trump pour diffamation, prononcée en 2024, n'était pas nécessaire, rapporte l'Associated Press.
Le condamné a réagi à la décision en l'associant à une « guerre judiciaire libérale » qui serait menée contre lui par ses adversaires politiques. Un communiqué de presse de l'équipe d'avocats du président des États-Unis a qualifié la procédure de « chasse aux sorcières », pointant les « accusations fantaisistes de Carroll, financées par les démocrates ».
Roberta Kaplan, avocate d’E. Jean Carroll, a pour sa part indiqué que cette dernière « était impatiente d'assister à la conclusion de ce dossier, ouvert en 2019, pour finalement obtenir justice ».
Le refus de réexamen de la cour d’appel des États-Unis pour le deuxième circuit ouvre la voie à un recours auprès de la Cour suprême. Trump et ses avocats pourraient en effet demander au tribunal de dernier ressort d'examiner son principal argument, celui de l'immunité présidentielle.
En mai 2023, Donald Trump avait été jugé coupable de l'agression sexuelle de l'autrice américaine E. Jean Carroll, en 1996, dans un magasin new-yorkais Bergdorf Goodman. Une amende de 5 millions $, au titre des dommages et intérêts, lui avait été infligée.
La victime avait porté plainte pour viol en 2022, grâce au New York Adult Survivors Act, une loi de l'État de New York qui permettait aux adultes victimes d'agressions sexuelles ou de viols par le passé d'attaquer en justice leurs assaillants, en levant de manière provisoire le délai de prescription. Elle avait accusé pour la première fois Donald Trump en 2019 et avait publié un livre évoquant notamment l'agression, What Do We Need Men For ? : A Modest Proposal (St. Martin's Press).
La cour n'avait pas retenu le qualificatif de « viol », mais reconnu des faits d'agression sexuelle. Cette condamnation de Trump avait été confirmée en appel le 30 décembre 2024, mais il ne s'agissait pas de la première. En effet, quelques mois plus tôt, il avait donc été reconnu coupable de diffamation à l'égard d'E. Jean Carroll, dans une procédure distincte qui avait abouti sur une amende de 83 millions $.
À LIRE - Ce que les guerres de Poutine, Trump et Netanyahu laissent aux vivants
Après les accusations formulées par Carroll, Trump avait affirmé ne jamais l’avoir rencontrée, que les « fausses accusations réduisent la gravité des agressions réelles », qualifié son livre de « fiction », avant d'ajouter qu'elle n'était de toute façon « pas son genre ». Sa condamnation avait été confirmée en appel en septembre 2025.
Photographie : Donald Trump lors d'un rassemblement à Phoenix, Arizona, le 17 avril 2026 (Gage Skidmore, CC BY SA 4.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Un des principaux artisans des succès éditoriaux de la maison d'édition Marvel, Gerry Conway, est mort le 27 avril à l'âge de 73 ans, a confirmé le groupe. Le scénariste venait d'entrer au sein du Will Eisner Comic Awards Hall of Fame et a marqué l'histoire des comics par ses personnages forts et des péripéties à l'impact émotionnel particulièrement puissant.
28/04/2026, 15:57
Après l’annulation du FIBD 2026, Denis Bajram rappelle que la chute du festival ne vient pas d’abord des pouvoirs publics, mais du boycott des autrices et auteurs. Si le texte ne modifie pas les faits établis : l’annulation du FIBD 2026 résulte d’un faisceau de facteurs — boycott, retrait des financeurs, crise de gouvernance.
28/04/2026, 15:53
L’agence littéraire londonienne Aitken Alexander Associates confie sa direction générale à deux voix. Chris Wellbelove rejoint Lesley Thorne comme codirecteur général, après une ascension interne engagée en 2017. Cette nomination consolide une gouvernance détenue par cinq directeurs et confirme le poids stratégique du département livres dans l’équilibre économique de l’agence.
28/04/2026, 14:01
Le groupe Gibert demande au Tribunal des Activités Économiques de Paris, ce mardi 28 avril, son placement en redressement judiciaire. La Financière Palidis, propriétaire, évoque un besoin de « marges de manœuvre financières » pour réorienter sa stratégie. Un certain nombre d'enseignes du groupe affichent des résultats négatifs en 2025, et parfois même dès 2024.
28/04/2026, 13:11
Le samedi 25 avril, plus de 700 libraires indépendants se sont mobilisés à travers le pays pour rappeler leur rôle central dans la vie culturelle et sociale. Entre initiatives locales, ouvertures de nouveaux lieux et difficultés économiques persistantes, le secteur offre aujourd’hui un visage contrasté, pris entre vitalité du terrain et fragilités structurelles.
27/04/2026, 17:40
Dans sa maison, Marion Mazauric publie des dystopies, de la SF sociale et des auteurs qui dérangent. Elle est installée à Vauvert depuis vingt-six ans. Le 15 mars 2026, la ville a élu un maire RN. Depuis, elle a un problème.
27/04/2026, 16:00
Alors qu'un des acteurs historiques du livre d’occasion, Gibert, fait face à des difficultés et envisage un redressement judiciaire, l'allemand momox confirme la solidité de son modèle. Le spécialiste du re-commerce (achat, remise en état et revente de produits d’occasion) affiche 393,5 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025, en hausse de 4,4 %.
27/04/2026, 12:58
À l'instar d'autres maillons de la chaine du livre, les libraires se soucient de plus en plus de l'impact de leurs activités sur l'environnement, en cherchant à la réduire. Le ministère de la Culture, le Centre national du livre et le Syndicat de la librairie française publient un guide synthétique reprenant les différents leviers d'action.
27/04/2026, 12:46
Le dessinateur et scénariste néerlandais Dick Matena est mort le 26 avril 2026, deux jours après son 83e anniversaire. Auteur prolifique, formé chez Maarten Toonder avant de devenir l’une des figures les plus mobiles de la bande dessinée des Pays-Bas, il laisse une œuvre traversée par l’humour, la science-fiction, l’expérimentation graphique et l’adaptation littéraire.
27/04/2026, 11:36
Top ArticlesUne faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Denis Olivennes furieux : le JDD accusé de relents antisémites
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