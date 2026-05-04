Jean-Yves Mollier : “Le projet de Vincent Bolloré est une nouveauté absolue

La crise Fayard quitte le malaise éditorial pour le terrain du contrat. Dans un entretien accordé à TheMetaNews, Jean-Yves Mollier, professeur émérite à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et historien de l’édition, détaille la démarche d’universitaires qui réclament la restitution de leurs droits après la reprise en main par Vincent Bolloré.

Le capital symbolique devient le cœur du litige

Mollier situe le désaccord dans le fonds de sciences humaines et sociales de Fayard, qu’il place parmi les plus prestigieux en France. Son grief ne porte pas sur le droit de responsables politiques à publier. Il vise l’usage du prestige académique de la maison. L’historien parle d’une opération de « savonnette à vilain » destinée à « débarbouiller des hommes politiques d’extrême droite » grâce à ce patrimoine.

Selon lui, Fayard offre à des signatures politiques la légitimité d’un ensemble construit par des chercheurs. « Ces auteurs n’ont aucune forme de notoriété dans le domaine scientifique », affirme-t-il. « Nous avons signé pour être parmi des anthropologues, des sociologues, des économistes. Pas pour être avec des hommes politiques d’extrême-droite. »

ENQUÊTE - Quitter Fayard ou Grasset sans y laisser sa plume ?

Le mouvement grossit. Mollier indique que les 17 signataires initiaux de l’appel publié dans Le Monde sont désormais 64. Le collectif réclame la restitution des droits, une clause de conscience pour les auteurs, une réflexion sur la concentration éditoriale et une coordination avec Grasset. Fayard refuse, selon lui, l’essentiel des demandes.

Une revendication juridique sort du cas Fayard

Ces universitaires distinguent le pouvoir du capital financier et la valeur attachée au fonds. Leur demande ne conteste pas la publication de personnalités classées à droite ou à l’extrême droite ; elle vise le « détournement de capital symbolique » attribué à la nouvelle orientation de Fayard. La revendication s’inscrit dans le Code de la propriété intellectuelle.

La crise Grasset donne une caisse de résonance à ce front. Après l’éviction d’Olivier Nora, Public Sénat a documenté le travail engagé autour de Sylvie Robert sur un dispositif de sortie pour les écrivains. Ainsi, plus de 200 signatures ont annoncé leur volonté de quitter Grasset, tandis que les juristes soulignent l’absence d’équivalent pour les auteurs.

L’exécutif a ouvert la porte à un examen du sujet. Au Sénat, la ministre de la Culture Catherine Pégard a reconnu la légitimité d’une réflexion sur la rupture du lien entre créateurs et maison d’édition quand la politique éditoriale change brutalement. Sylvie Robert défend une adaptation de cette protection au secteur du livre.

La concentration change de nature

La séquence s’inscrit dans la prise de contrôle de Lagardère par Vivendi, autorisée sous conditions par la Commission européenne en juin 2023. Bruxelles avait identifié deux groupes présents sur toute la chaîne du livre et relevé des risques pour auteurs, petits éditeurs, libraires et consommateurs. Le débat actuel ajoute l’effet d’un changement d’actionnaire sur l’environnement intellectuel d’une œuvre.

Mollier oppose cette situation aux concentrations antérieures. L’opération Lagardère de 2002 relevait, selon lui, d’une logique financière. Le projet Bolloré ajoute un objectif idéologique : « Mettre tout l’appareil médiatique, dont le livre, au service d’un projet politique. » Il résume l’écart par une formule : « En ce sens, c’est une nouveauté absolue. »

TRIBUNE - Vous qui quittez les maisons du groupe Bolloré, “réservez vos écrits à des éditeurs indépendants”

Vincent Bolloré conteste cette lecture. Dans une tribune au JDD, il défend une décision de « gestion normale et de bon sens » au sujet de Grasset et rappelle : « Je suis chrétien démocrate et les dirigeants de Hachette continueront à publier tous les auteurs qui le souhaitent. » La réponse ne clôt pas le conflit : la contestation porte sur l’adossement d’un nom d’éditeur à une stratégie de publications.

L’issue se joue désormais sur le terrain des droits. Mollier cite la faiblesse des presses universitaires françaises, qui conduit nombre de chercheurs vers des maisons généralistes. À défaut de restitution amiable, la loi offre le seul cadre collectif. « Le livre a toujours été un pôle de résistance. » Dans le cas Fayard, cette résistance prend la forme d’une bataille sur la sortie des fonds.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Clément Solym

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