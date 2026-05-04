Karine Parquet, lauréate du Prix national Lions de Littérature 2026

Le jury, présidé par l’écrivaine Anca Visdei, a délibéré par Zoom, le 27 avril. Au terme d’un débat riche et animé, c’est le premier roman de Karine Parquet, En île, qui a recueilli les suffrages. Le jury a qualifié le texte de « bouleversant, porté par une langue à la fois brute et poétique, une écriture juste et limpide qui donne vie à des destins oubliés ».

1934. Belle-Ile-en-Mer. Ida est contremaîtresse dans une conserverie. Erik est détenu dans la colonie pénitentiaire pour mineurs de l'île. Tous deux enfermés. Tous deux victimes de violences. Tous deux résignés. Jusqu'à cette nuit d'août qui fera voler en éclats un destin qui semblait, pour l'un et l'autre, déjà tracé. – Le résumé de l'éditeur pour En île

« Je suis très touchée par ce prix et très reconnaissante à tous les clubs de lecture qui essaiment partout les mots à travers le territoire. En ces temps agités, soutenir la culture et ce qu’elle peut maintenir d’empathie en ce monde me semble indispensable, merci d’y contribuer au sein du Lions Clubs », a commenté Karine Parquet.

Karine Parquet a grandi au rythme des mots et des marées. Diplômée de Sciences Po et de l’Institut Français de Presse, elle débute une carrière de journaliste puis s’aventure dans l’écriture de scénarios de bandes dessinées avant de devenir responsable éditoriale. Soufflée par un vent nouveau, elle décide en 2021 de se consacrer entièrement à l’écriture et anime des ateliers au sein de sa structure Billes en tête.

Le prix national Lions de littérature sera remis à l'autrice le vendredi 22 mai au Futuroscope de Poitiers lors de la Convention nationale des Lions de France.

Premier Club Service au monde, avec plus de 1,4 million de membres, le Lions Clubs International est totalement investi dans l’humanitaire comme dans l’humanisme (défense de la culture et de la francophonie, lutte contre l’illettrisme, valorisation des jeunes talents).

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En France, les 15 régions du Lions Clubs sélectionnent chaque année par un vote des lecteurs Lions un premier ou second roman en lien avec leur région (sujet auteur ou éditeur) Les romans choisis concourent ensuite au niveau national pour le Grand Prix de Littérature soumis à un jury de professionnels non-Lions, présidé par une personnalité du monde littéraire.

L'année dernière, le Prix national Lions de Littérature était revenu à Anne-Solange Muis pour Une île pour elle (Éditions Phébus).

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Par Dépêche

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