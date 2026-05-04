Du sanglier au surimi : Astérix passe à table chez Fleury Michon

Au détour du rayon frais, tout enthousiaste, un bonhomme un peu enrobé bat des mains : une figure archiconnue de la bande dessinée, mais qu’on retrouve rarement sur emballage plastique. On pensait Obélix fidèle au sanglier, cette bête simple, massive, forestière, dont la fonction narrative consiste surtout à finir couchée sur une table avant le dernier banquet. Il faudra désormais élargir la carte : Astérix est né dans la parodie de l’Empire romain : en 2026, il débarque dans l’empire du linéaire frais.

En 2026, Fleury Michon associe sa marque à Astérix, « partout en France et tout au long de l’année », avec emballages aux couleurs du village gaulois, activations en magasin et promesse de convivialité familiale. Le village irréductible ne résiste donc plus seulement aux légions de César : il occupe aussi les rayons, les têtes de gondole et les opérations promotionnelles.

Le trait serait facile, mais il est trop tentant pour qu’on le laisse aux Romains : pour Obélix, tout est bon chez Fleury Michon, même le surimi. Rien, à ce stade, n’indique que le colosse aux braies rayées figurera sur les bâtonnets de poisson. Fleury Michon dispose toutefois bien d’une gamme de surimi, du « Moelleux » au « Cœur Frais », en passant par le « Délice au crabe ». Les irréductibles gaulois évoquent le sanglier, le banquet, la ripaille gauloise, la marque industrielle verse dans le jambon sous vide, les plats préparés, le snacking frais et le surimi. La blague vient seule, sans potion magique.

Une licence qui mange à tous les râteliers

L’association n’a pourtant rien d’une trahison soudaine de l’esprit originel. Astérix n’est pas devenu alimentaire avec Hachette : il l’était presque depuis le début. Cette logique de licences accompagne la série depuis ses origines, ou presque : le premier produit fut, peu après le premier film de 1967, le biscuit à l’orange Chamonix. Et ces dernières années, Amora, Vittel, Pitch, Brossard, Ferrero, McDo, Quick ou Nestlé comptent parmi les marques ayant mené des opérations avec le petit Gaulois.

La chronologie compte. Hachette Livre acquiert 60 % des Éditions Albert René le 12 décembre 2008, puis 100 % du capital le 17 mars 2011, avec l’ensemble des droits liés à l’œuvre : édition, audiovisuel, merchandising. Autrement dit, l’usage alimentaire d’Astérix existait avant la prise de contrôle intégrale par Hachette. En revanche, depuis 2011, l’exploitation paraît plus régulière, plus visible, plus intégrée aux calendriers de grande consommation et aux temps forts audiovisuels ou éditoriaux.

Le cas McDonald’s illustre bien cette continuité. En 2010, donc après l’entrée majoritaire de Hachette mais avant son contrôle à 100 %, une campagne française mettait déjà Astérix, Obélix et les Gaulois à table dans un restaurant McDonald’s, sous le slogan « Venez comme vous êtes ».

L'association avait choqué une partie du public, polémique médiatique à l'appui : voir l’emblème de l’irréductibilité gauloise attablé chez le géant américain du fast-food relevait, pour certains, de la reddition en sauce barbecue.

La grande distribution, nouveau camp romain

À partir des années 2010, la liste des banquets industriels s’allonge. En 2017, les compotes St Mamet passent aux couleurs d’Astérix et Obélix, avec des berlingots présentés dans des huttes gauloises à collectionner, disponibles en grande distribution et dans les restaurants du Parc Astérix à partir du 1er avril. La même année, Leonidas propose des chocolats Astérix, dans un partenariat appelé à durer plusieurs années.

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En 2019, pour les 60 ans du personnage, Leonidas récidive avec pralines, Napolitains, sesterces en chocolat et emballages à l’effigie d’Astérix, Obélix ou Idéfix. En 2021, Danette lance deux éditions limitées Astérix, aux saveurs cannelé et petit beurre. En 2023, Orangina sort des canettes collector « Par Toutatis » avec le Parc Astérix, tandis que Mousline célèbre ses 60 ans avec une campagne télévisée, un partenariat avec le Parc Astérix et une large opération promotionnelle.

La période récente confirme le mouvement. En décembre 2024, Linéaires indique que Délis, filiale des Vergers de Châteaubourg, dans l’orbite Lactalis, s’offre la licence Astérix pour ses compotes. En 2025, HelloFresh propose des recettes inspirées des personnages du village, du cordon bleu façon Astérix à la tarte aux pommes de Bonemine. La même année, McDonald’s relance une opération Astérix avec des produits inspirés de la licence, dont un McRib Barbecvs Porc BBQ et un McWrap Mediterraneum Poulet Poivron.

Le génie de la licence tient à cette évidence : Astérix parle de nourriture depuis toujours. Le village se réunit autour d’une table. Obélix mesure le monde à l’appétit. Chaque voyage devient une exploration de spécialités régionales, nationales ou caricaturales. Le marketing n’a donc pas plaqué l’alimentaire sur Astérix ; il a simplement industrialisé une obsession déjà présente dans la bande dessinée.

Reste le paradoxe, délicieux ou indigeste selon l’humeur. Astérix, héros d’une résistance miniature contre l’uniformisation impériale, sert aujourd’hui à vendre des produits parfaitement intégrés à l’économie contemporaine de la grande distribution. Le village gaulois ne tombe pas : il se décline. En compote, en chocolat, en crème dessert, en boisson gazeuse, en panier-repas, en sandwich, en jambon peut-être, en surimi pourquoi pas. Les Romains avaient les camps retranchés ; les marques ont les linéaires.

Et Obélix ? Il ne dit rien. Il mange… Et dormira sur ses deux oreilles : le dernier tome en date signé Fabcaro et Didier Conrad, Astérix en Lusitanie, s’est écoulé à 1,63 million d’exemplaires – la BD la plus vendue de 2025, sans trop de difficultés.

Crédits photos : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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