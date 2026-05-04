Quand les milliardaires de la Silicon Valley vendent la futur, la SF en dévoile les pièges

Elon Musk envoie l’avenir en orbite, Sam Altman l’entasse dans des centres de données, Mark Zuckerberg le pose devant les yeux, Jeff Bezos le distribue par satellites. Reuters rapporte que SpaceX a déjà consacré plus de 15 milliards de dollars à Starship, fusée liée à Starlink, aux missions lunaires et à l’infrastructure spatiale de l’IA.

OpenAI a présenté Stargate comme un plan de 500 milliards de dollars pour les équipements américains. Meta annonce des dépenses d’investissement 2026 comprises entre 125 et 145 milliards de dollars. Le futur quitte la fiction : il se bétonne, se refroidit, se lance, se brevète.

Quand la machine parle à la place du monde

E. M. Forster avait déjà placé l’humanité sous assistance intégrale avec La Machine s’arrête (trad. Laurie Duhamel). Les êtres humains y vivent isolés, servis par une machine omniprésente qui satisfait leurs besoins, remplace le contact et finit par devenir l’objet d’une vénération collective. Face aux lunettes connectées, aux implants et aux plateformes qui promettent de supprimer les frictions du réel, Forster rappelle que le confort technique peut d’abord désapprendre le monde, puis rendre l’humain incapable de le rejoindre.

Chez William Gibson, Le Neuromancien (trad. Jean Bonnefoy) ne se contente pas d’inventer une esthétique du cyberespace : il fait de la connexion un territoire de dépendance économique, nerveuse et criminelle. Case, pirate privé d’accès à la matrice, accepte une mission qui engage son corps autant que ses compétences, preuve que l’univers numérique n’abolit pas la domination matérielle, il la déplace dans les nerfs, les drogues, les implants et les multinationales.

Neal Stephenson, avec Le Samouraï virtuel (trad. Guy Abadia), transforme le métavers en espace d’affrontement entre économie privée, mafia, langage et virus mental. Hiro Protagoniste, livreur de pizza pour une organisation criminelle et combattant dans l’univers virtuel, traverse un monde où le réel et le réseau partagent les mêmes hiérarchies, les mêmes violences et les mêmes marchandises.

Que dire de Dave Eggers ? Le Cercle (trad. Emmanuelle et Philippe Aronson) ramène l’emprise technologique dans le quotidien d’une entreprise. Mae Holland rejoint une compagnie qui promet transparence, efficacité et communauté ; le roman montre comment cette morale de l’ouverture produit une surveillance consentie, puis une intériorisation de la contrainte.

Face aux plateformes qui confondent visibilité et liberté, Eggers rappelle que le contrôle moderne n’a pas besoin de cacher ses caméras : il peut les présenter comme des outils de confiance.

Les romans ne livrent pas leurs mondes sans prévenir

Dans Blade Runner — Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? (trad. Sébastien Guillot), Philip K. Dick installe Rick Deckard dans une Terre abîmée où les animaux véritables deviennent rares et où l’empathie sert à distinguer l’humain de l’androïde. Le roman déplace la question technologique vers une interrogation morale : une machine peut imiter une présence, mais une société qui marchandise le vivant perd déjà ce qu’elle prétend protéger.

Margaret Atwood, avec La Servante écarlate (trad. Sylviane Rué), montre comment un régime transforme la fertilité, les corps et les noms en instruments de gouvernement. Defred ne vit pas dans un monde seulement violent : elle vit dans une administration du corps féminin, où la religion, la natalité et la surveillance fabriquent une servitude présentée comme nécessité collective. Pour penser Neuralink, la biométrie ou les imaginaires transhumanistes, Atwood rappelle que toute politique du futur commence par une politique des corps.

Connaissez-vous Marcus Yallow, adolescent technophile de San Francisco confronté à un appareil sécuritaire qui utilise la peur pour justifier la surveillance ? Little Brother de Cory Doctorow (trad. Guillaume Fournier) met en scène une résistance par les outils mêmes du contrôle : cryptographie, réseaux, détournement des dispositifs. Là où les entreprises et les États présentent la sécurité comme une évidence, Doctorow réintroduit la liberté comme compétence technique et politique.

Dans La Zone du Dehors, Alain Damasio imagine une société démocratique devenue système de classement, de notation et de normalisation. Le totalitarisme n’y porte plus toujours le visage brutal de la dictature : il prend les formes aimables de la gestion, de la fluidité et de l’adhésion. Le roman éclaire donc les plateformes contemporaines non par leur violence apparente, mais par leur capacité à organiser les conduites sous couvert de confort social.

Toujours Damasio qui poursuit à travers Les Furtifs cette critique par une fable politique de la disparition. Un père cherche sa fille dans une société où les villes, les accès et les usages se privatisent ; les furtifs deviennent les figures d’une vie qui échappe à la capture, à l’identification et à la marchandisation. Le roman répond directement à l’âge des capteurs et des profils : ce qui sauve l’humain tient parfois dans ce qui refuse d’être détecté.

Et un dernier coup du romancier en plongeant dans sa Vallée du silicium : il quitte la fiction pure pour enquêter au cœur de San Francisco et de la Silicon Valley. Le livre mêle chroniques, observation sociale et nouvelle de science-fiction, en interrogeant l’IA, les métavers, les voitures autonomes, les corps et l’attention. Il apporte au papier un appui contemporain essentiel : l’auteur ne regarde plus seulement les futurs possibles, il observe le lieu qui les fabrique, les finance et les impose au reste du monde.

Une bibliothèque contre les propriétaires du futur

Ursula K. Le Guin apporte une autre réponse en écrivant Les Dépossédés (trad. Henry-Luc Planchat). Shevek, physicien venu d’Anarres, circule entre une société libertaire pauvre et une planète riche, hiérarchisée, violente et propriétaire. Le roman ne demande pas seulement qui possède les machines, mais quelles formes de vie deviennent possibles selon la manière dont une société organise la propriété, le savoir, le langage et la circulation.

Pourquoi ne pas enfermer des survivants dans une structure souterraine où l’extérieur devient un interdit gouverné par des images ? C'est tout l'objet que déroule Hugh Howey, dans Silo (trad. Yoann Gentric et Laure Manceau). Le silo protège, mais il ment ; il abrite, mais il contrôle ; il organise la sécurité comme un récit indiscutable. Dans un monde saturé de plateformes, d’écrans et d’environnements fermés, Howey montre que l’infrastructure la plus efficace est celle qui définit elle-même ce que ses habitants peuvent savoir.

Enfin, Le Problème à trois corps (trad. Gwennaël Gaffric), élargit encore l’échelle. Liu Cixin part de la Révolution culturelle chinoise et d’une base militaire secrète pour conduire vers un contact extraterrestre, une crise scientifique et une menace cosmique. Il rappelle que les grandes infrastructures de connaissance — radiotélescopes, sciences fondamentales, calculs, signaux — ne sont jamais neutres lorsqu’elles entrent dans les stratégies d’État, les peurs collectives et les rêves de puissance.

Les milliardaires technologiques parlent d’innovation, de connexion, d’assistance, de colonisation spatiale ou de superintelligence. Ces romans parlent d’enfermement, de langue capturée, de mémoire exploitée, d’attention gouvernée, de corps appareillés et de communautés privées de dehors.

L’écart forme le sujet : quand les infrastructures appartiennent à quelques entreprises, l’imaginaire devient un enjeu industriel. Pour l’édition, la librairie et les bibliothèques, défendre ces œuvres revient aussi à maintenir disponibles des futurs que les plateformes ne possèdent pas.

Crédits photos : ActuaLitté CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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