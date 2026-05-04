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La Photographie, premier Prix Sang Froid des Libraires

Créé en 2026 par la collection poche Sang Froid des éditions Nouveau Monde, le Prix Sang Froid des Libraires distingue pour sa première édition La Photographie de Pierre Courrège, choisi par un jury de huit libraires parmi six inédits afin de récompenser un titre publié dans l’année précédente.

Le 04/05/2026 à 14:32 par Dépêche

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Publié le :

04/05/2026 à 14:32

Dépêche

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La collection poche Sang Froid inaugure son Prix des Libraires avec une sélection de six titres. Cette distinction porte sur les inédits publiés dans la collection durant l’année qui précède. Le jury est exclusivement composé de libraires.

Pour cette première édition, le choix s’est porté sur La Photographie, roman de Pierre Courrège. Le livre a été retenu pour son inscription dans le thriller historique et pour son écriture « précise » et « tendue ».

Le jury réunit Véronique Marro, de la librairie Mollat à Bordeaux, l’équipe Polar de Gibert Joseph à Paris 6e, Eric Schltz, de La tache noire à Strasbourg, Francesca Petit, de la librairie du BHV à Paris, Thomas Poyatos, de Cultura Plan de Campagne, Alexandra Vidocq, de la librairie Arthaud à Grenoble, Geneviève Benmeziane, de la FNAC Ternes à Paris, et Alexandre Carreca, de Decitre à Chambéry.

Une intrigue située en 1947

Dans La Photographie, Pierre Courrège situe son récit en 1947. Manus Diamant, agent du Shay, reçoit pour mission de retrouver une photographie d’Adolf Eichmann, criminel de guerre nazi en fuite. L’image doit permettre son identification et sa capture.

L’intrigue se déroule entre les zones d’occupation américaine et soviétique. Elle prend place dans un moment marqué par les négociations autour de la création de l’État d’Israël et par les premiers signes de la guerre froide. Au cours de sa mission, Manus Diamant doit approcher la famille d’Eichmann. Son parcours croise aussi celui de l’ancienne maîtresse du criminel nazi. Le roman s’appuie sur un épisode méconnu de la traque d’Eichmann.

Le livre associe roman d’espionnage et cadre historique documenté. Cette articulation correspond à l’un des axes défendus par Sang Froid, qui met en avant des récits liés au réel et portés par une construction romanesque.

Un prix dans le catalogue Sang Froid

La collection poche Sang Froid publie des textes de polar anciens ou récents, venus de différents pays, ainsi que des inédits d’auteurs français. Sa ligne éditoriale repose sur un rapport étroit au réel et sur la recherche d’écritures variées.

À LIRE - Le Prix Jean Freustié 2026 attribué à Patrice Jean

Le prix récompense, parmi les titres de la collection, celui qui répond le mieux à ses critères : ancrage dans le réel, originalité d’écriture et souffle romanesque.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

 
 
 

Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

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La photographie

Pierre Courrège

Paru le 12/03/2025

224 pages

Nouveau monde Editions

9,50 €

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