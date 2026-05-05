Yukito Ayatsuji : le polar culte enfin traduit

Pourtant quand, dès la première nuit sur l’île, une de leurs camarades est retrouvée morte dans sa chambre, sans autre signe d’effraction qu’un panonceau « la première victime », les membres du club se rendent compte qu’ils auront besoin de toute leur expertise en roman policier pour sortir de l’île vivants.

Alors que les morts s’additionnent, les survivants sombrent dans la paranoïa, et tous se soupçonnent mutuellement.

Découvriront-ils le coupable avant qu’il ne soit trop tard ?

« Un polar passionnant et captivant qui plaira à coup sûr aux amateurs d’Agatha Christie, avec l’un des dénouements les plus impressionnants, et des plus satisfaisants, que vous n’ayez jamais lus. Un classique au pays du Soleil Levant. » — The New York Times

Les éditions Verso vous proposent un extrait en avant-première :

Yukito Ayatsuji est un écrivain japonais auteur de romans policiers et d’horreur. Il est l’un des membres fondateurs du Honkaku Mystery Writers Club of Japan, un club dédié à l’écriture de romans policiers inspirés des grands noms de l’âge d’or du genre. Les Crimes de la Maison Bleue est son premier roman. Paru au Japon en 1987, il est considéré comme l’un des romans policiers japonais les plus cultes, inspirant toute une nouvelle génération d’écrivains.

Parution le 29 mai 2026.

Par Ewen Berton

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