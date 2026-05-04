Anne Sexton : ses derniers poèmes surgissent d’un immeuble en feu

Par une langue charnelle, ironique et parfois brutale, Anne Sexton parvient à transformer l’intime en expé- rience universelle. Chaque poème s’impose comme une scène intérieure, à la fois narrative et symbolique, où les failles du corps et de l’esprit entrent en résonance avec ses interrogations existentielles.

La douleur est alors transformée en images inoubliables. D’une sensibilité sans concession, chaque poème opère comme une lettre arrachée à l’urgence, où l’amour, la peur et la mémoire se heurtent. Un recueil où la poésie brûle et vacille, mais continue d’éclairer.

Figure majeure de la poésie américaine, Anne Sexton (1928-1974) est l’autrice d’une œuvre poétique composée de plus d’une dizaine de recueils précurseurs. Ses poèmes explorent des thèmes aussi divers que l’enfermement psychiatrique, la féminité et le corps, le désir, l’enfantement, la famille, l’amour, l’écriture... thèmes qu’elle partage avec Sylvia Plath, dont elle est proche.

Récompensée par le prix Pulitzer en 1967, elle se voit décerner des titres honorifiques dans de nombreuses universités, telles que Harvard, Colgate ou encore Boston. Rattrapée par ses maux, elle met fin à ses jours en 1974. Les éditions des femmes-Antoinette Fouque ont entrepris de faire connaître son œuvre en langue française, injustement méconnue du grand public jusque-là.

Elles nous en fournissent un extrait en avant première :

Par Cécile Mazin

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