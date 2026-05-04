Kenya : une réforme du livre inquiète toute la filière éditoriale

Au Kenya, un projet de réforme du dépôt légal cristallise une opposition croissante du secteur éditorial. En ligne de mire : l’extension des obligations de dépôt aux institutions parlementaires, qui suscite des inquiétudes économiques et logistiques dans une industrie déjà fragilisée.

Le texte, examiné par une commission parlementaire, prévoit d’ajouter le Parlement — via le Sénat — comme destinataire obligatoire des ouvrages publiés, en plus des institutions existantes. Cette évolution s’inscrit dans une logique de conservation patrimoniale, mais elle impose aux éditeurs de nouvelles contraintes immédiates.

De l'obligation patrimoniale à la contrainte économique

Selon The New Publishing Standard, le projet de loi introduit une obligation de dépôt pouvant atteindre plusieurs exemplaires par titre, ainsi qu’un volet numérique généralisé. L’objectif affiché consiste à renforcer les capacités documentaires du Parlement et à aligner le Kenya sur d’autres juridictions où les assemblées jouent un rôle d’archivage.

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Mais cette extension s’accompagne d’un calendrier jugé irréaliste par les professionnels. Comme le rapporte la même source, les éditeurs dénoncent un délai de quatorze jours pour se conformer aux exigences, dans un contexte marqué par des contraintes de production, de contrôle qualité et de distribution. À ce titre, les acteurs du secteur réclament un délai d’au moins un mois afin d’absorber ces nouvelles obligations.

Un coût direct sans compensation

Au-delà des délais, la question centrale reste celle du coût. Le dispositif impose aux éditeurs de prendre en charge l’intégralité des frais liés à la production et à l’acheminement des exemplaires, sans mécanisme de compensation prévu. Cette absence de contrepartie fragilise particulièrement les petites structures, déjà dépendantes du segment éducatif et confrontées à des marges réduites.

Le texte maintient par ailleurs un régime de sanctions dissuasif, hérité de la législation antérieure : amendes élevées, peines d’emprisonnement et interdictions d’exercer en cas de non-conformité. Cette dimension coercitive accentue les tensions entre les autorités et les représentants du secteur, qui soutiennent le principe du dépôt légal mais contestent ses modalités d’application.

Un débat sur l’équilibre entre mémoire et viabilité

Le gouvernement défend une logique de modernisation du cadre juridique, notamment par l’introduction du dépôt numérique et la révision de dispositions héritées de l’époque coloniale. Le Parlement entend ainsi renforcer son rôle de centre de connaissance, au même titre que d’autres institutions nationales.

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Face à cette ambition, les éditeurs plaident pour une approche plus équilibrée. Ils proposent la création d’un dépôt centralisé afin de réduire les coûts logistiques, ainsi qu’un allongement des délais de conformité. Ces ajustements visent à concilier l’objectif de conservation avec la réalité économique du secteur.

Le débat dépasse ainsi la seule question technique. Il interroge la capacité des politiques publiques à soutenir la préservation du patrimoine écrit sans fragiliser les acteurs qui le produisent. À mesure que le texte progresse dans le processus législatif, c’est cet équilibre qui déterminera son acceptabilité par l’ensemble de la chaîne du livre.

Crédits photo : domaine public

Par Clément Solym

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