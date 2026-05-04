Seuil : Séverine Roscot et Alain Deroudilhe à la direction de la communication

Séverine Roscot prend la tête de la communication et du service de presse des Éditions du Seuil. Une nomination qui prolonge un parcours largement construit au sein de la maison, qu’elle avait rejointe en 2001.

Avant son arrivée au Seuil, elle avait commencé sa carrière comme attachée de presse aux éditions Bayard. Elle a ensuite occupé plusieurs fonctions au sein de la maison d’édition, d’abord comme attachée de presse, puis comme responsable de la presse sciences humaines et documents.

Dans ce domaine, elle a notamment accompagné la promotion des travaux de Patrick Boucheron, Esther Duflo, Ivan Jablonka, Thomas Piketty, Pierre Rosanvallon ou Gabriel Zucman. Elle a aussi travaillé autour d’auteurs tels que Jérôme Fourquet et Clément Viktorovitch, du côté des documents.

Dans ses nouvelles fonctions, Séverine Roscot continuera de superviser la presse liée aux sciences humaines et aux documents.

Alain Deroudilhe nommé directeur adjoint

Autre mouvement au sein du service : Alain Deroudilhe est nommé directeur adjoint de la communication et du service de presse. Arrivé au Seuil en 2024, il dispose d’une expérience longue dans les relations presse éditoriales.

Pendant 15 ans, il a travaillé comme attaché de presse sur différents catalogues des éditions Gallimard et du Mercure de France. Il y a notamment accompagné les romans de Gwenaëlle Aubry ou la poésie d’Yves Bonnefoy.

Son parcours l’a ensuite mené chez Michel Lafon, où il a travaillé avec Olivier Norek, puis aux éditions Rivages pendant 6 ans. Là, il s’est occupé de Miguel Bonnefoy et Céline Minard en littérature française, mais aussi de romans noirs et de polars, avec Hervé Le Corre et James Ellroy.

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Au Seuil, Alain Deroudilhe sera plus particulièrement chargé de la presse fiction. Son périmètre couvrira les catalogues de littérature française et étrangère : Cadre rouge, Cadre vert, Cadre noir et Fiction & Cie.

Ces nominations accompagnent le départ annoncé de Caroline Gutmann. Après 15 années à la direction de la communication du Seuil, elle quittera la maison fin juin.

Crédit photo : Bénédicte Roscot / Patrice Normand

Par Clotilde Martin

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