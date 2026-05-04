Delcourt recrute Sébastien Gnaedig comme directeur éditorial

Sébastien Gnaedig rejoindra le Groupe Delcourt le 1er septembre 2026 comme directeur éditorial. Une arrivée qui ressemble aussi à un retour : de 1992 à 1996, il avait travaillé au sein des éditions Delcourt comme responsable de la fabrication, à une période où la maison comptait encore une demi-douzaine de salariés.

Trente ans plus tard — jour pour jour, indique le groupe — il reviendra donc dans une structure devenue bien différente, avec un périmètre éditorial élargi. Sa mission couvrira les secteurs BD, comics et manga. Il devra élaborer et conduire la politique éditoriale du groupe aux côtés de son président, Guy Delcourt.

Un parcours marqué par Futuropolis

Né en 1968, Sébastien Gnaedig débute sa carrière d’éditeur en 1996 aux Humanoïdes Associés, où il accompagne notamment Enki Bilal. Il rejoint ensuite Dupuis, où il développe le secteur adulte à travers plusieurs collections : Repérages, Aire Libre, Empreintes et Expresso.

En 2004, il relance Futuropolis, maison acquise par le Groupe Gallimard. En deux décennies, la structure publie 800 titres et installe une ligne éditoriale largement tournée vers le récit adulte et le réel. On y retrouve des auteurs comme Tardi, Pascal Rabaté, Étienne Davodeau, Emmanuel Lepage, Baru, Zelba, David Prudhomme ou Nicolas de Crécy.

Sous sa conduite, Futuropolis développe également une collection avec le musée du Louvre, diffusée au-delà du seul marché français. Sébastien Gnaedig y exerce ensuite des fonctions conjointes de directeur éditorial et de directeur général.

Son parcours ne se limite pas à l’édition. Sébastien Gnaedig a aussi signé des albums comme dessinateur, sur des scénarios de Philippe Thirault, Pascal Rabaté ou Gérard Mordillat. Il a également adapté en bande dessinée deux romans de Sorj Chalandon, Profession du père (2018) et Enfant de salaud (2025), chez Futuropolis.

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Cette double expérience — côté fabrication, édition, direction et création — nourrit un profil assez rare dans le secteur. Chez Delcourt, elle devrait peser dans la définition de la ligne éditoriale des prochaines années, avec un champ d’action qui couvre plusieurs segments majeurs du groupe : la bande dessinée, les comics et le manga.

Crédit photo : CC BY-SA 2.0

Par Dépêche

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