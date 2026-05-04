Pays de la Loire : une nouvelle enquête sur les coupes budgétaires et leurs effets

La région Pays de la Loire a-t-elle servi de laboratoire en matière d'austérité appliquée à la culture ? Force est de constater que, un an et demi après les coupes budgétaires drastiques votées par le conseil régional, la méthode s'est étendue à d'autres collectivités et à l'État lui-même. L’exécutif a en effet fait passer en force, via un recours à l'article 49.3, un des budgets les plus serrés de ces dernières années pour le ministère de la Culture.

Les Pôles des filières culturelles en région Pays de la Loire, dont l'association Mobilis, particulièrement éprouvée par les restrictions de subventions, annoncent l'ouverture d'une nouvelle enquête, afin « d'établir un état des lieux précis, objectivé et représentatif de la situation des filières culturelles » du territoire.

Les éléments recueillis permettront de répondre à un certain nombre de questions, notamment l'évolution des financements sur trois ans, les impacts des baisses du soutien public sur l'activité et l'emploi des structures, ou encore les stratégies « de rebond » mises en oeuvre par ces dernières, pour maintenir les propositions et initiatives.

Une questionnaire d'une durée de remplissage de 20 minutes environ est accessible à cette adresse. L'enquête est ouverte jusqu'au 15 mai prochain.

« Cette démarche s’inscrit également dans une volonté de dialogue constructif avec les collectivités territoriales et les services de l’État pour éclairer au mieux les décisions publiques à venir », soulignent les pôles culturels, qui précisent que l'initiative a reçu le soutien de Nantes Métropole.

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Fin 2024, alors que Christelle Morançais avait révélé ses intentions concernant le budget 2025 de la région, les pôles culturels avaient documenté les conséquences prévisibles d'un tel recul des soutiens publics.

Selon les témoignages de 736 acteurs et actrices des filières culturelles (arts visuels, spectacle vivant, musique, patrimoine, livre et lecture, cinéma, audiovisuel) recueillis à l'époque, pas moins de 2443 emplois étaient menacés suite à une diminution ou à un arrêt des financements publics en 2025. Les associations, qui portent 61 % des emplois du secteur, apparaissaient comme les structures les plus fragilisées, tout comme les partenaires historiques de la région.

Photographie : illustration, Kevin Doncaster, CC BY 2.0

Par Antoine Oury

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