Mon grand frère et moi, adaptation d'un essai autobiographique de Riko Murai

Pour le scénario de Mon grand frère et moi, Ryôta Nakano s'est appuyé sur l'essai autobiographique de Riko Murai, intitulé Ani no Shamai et resté inédit en français. L'autrice y décrivait sa relation complexe avec son frère, « qui ne faisait que causer des problèmes aux personnes autour de lui », de son propre aveu.

Au casting de ce long-métrage en salles le mercredi 6 mai, Kô Shibasaki, Joe Odagiri, Hikari Mitsushima ou encore Aoyama Himeno. Le réalisateur avait déjà travaillé avec Joe Odagiri à l'occasion de Her Love Boils Bathwater (2016).

Productif, Ryôta Nakano a d'ores et déjà bouclé son film suivant, intitulé I Don’t Know You, dont la distribution est menée par l'acteur et mannequin japonais Kentaro Sakaguchi.

Par Antoine Oury

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