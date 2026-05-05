Addicted tome 8 : défendre les siens à tout prix

Protège ta famille à tout prix.

Il faudrait un miracle pour blesser Connor Cobalt, ne serait-ce qu'un instant.

Protège ta famille à tout prix.

À vingt-six ans, ses tendances narcissiques ont laissé place à l'amour qu'il porte à ses proches.

Protège ta famille à tout prix.

Et il aime Rose. Mais lorsque son amour est menacé, lorsque ses plus grands rêves avec elle sont compromis, quel sera donc ce fameux prix ?

Protège ta famille à tout prix.

L'amour guidera ses choix. Pour la première fois de sa vie.

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Charlotte Delloye

Les éditions Verso vous proposent un extrait en avant-première :

Autrices best-seller du New York Times, Krista et Becca RITCHIE sont jumelles – l'une nerd et l'autre geek – et partagent une passion commune pour l'écriture. Elles combinent leurs pouvoirs mentaux depuis l'enfance et n'ont jamais arrêté de raconter des histoires depuis. Elles adorent les super-héros, les personnages avec des failles et l'amour entre deux âmes sœurs. Addicted, leur série romance new adult, est devenue culte pour des millions de lectrices à travers le monde.

Parution le 22 mai 2026.

DOSSIER - En route pour l'aventure : des livres pour voyager et s'évader

Par Ewen Berton

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