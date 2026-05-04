Mort de Madeleine Gagnon, figure féministe des lettres québécoises

Entrée en littérature en 1969 avec la parution du recueil de nouvelles Les Morts-vivants (HMH), Madeleine Gagnon avait tiré sa révérence en 2013, concluant sa bibliographie avec un récit autobiographique, Depuis toujours (Éditions du Boréal).

« C'est la révolte qui m'a sauvée », écrivait-elle dans cet ouvrage, en revenant sur son entrée au pensionnat, expérience tumultueuse et traumatisante pour la jeune Madeleine Gagnon. Au sortir de l'adolescence, elle se laisse emporter par son « fou désir d'écrire », qui ne la quittera jamais. « Écrire, pour permettre la possibilité de sorts plus heureux et conjurer les adversités jusqu'à la mort elle-même », détaille-t-elle dans cette ultime publication.

Après l'obtention d'une maîtrise en philosophie à l'Université de Montréal en 1961, elle avait poursuivi ses études en France, étudiant la littérature au sein de l’Université d’Aix-en-Provence. De retour au Québec, elle enseigne alors à l’Université du Québec, à Montréal, tout en développant son œuvre littéraire, passant de la nouvelle à la poésie, du roman à l'essai.

« De l’indépendantisme aux luttes féministes, du marxisme à la psychanalyse, Madeleine Gagnon aura toujours cherché à explorer les grandes questions de son temps sans jamais se laisser réduire à ses convictions, ce qui aura donné lieu à plusieurs essais marquants », remarque une de ses maisons d'édition, Boréal, dans un communiqué.

Elle signe ou cosigne ainsi Retailles (avec Denise Boucher, L’Étincelle, 1977), La Venue à l’écriture (avec Hélène Cixous et Annie Leclerc, Union générale d’éditions, 1977) ou encore Les Femmes et la Guerre (VLB, 2000), pour lequel elle avait rencontré en Macédoine, au Kosovo, en Bosnie, en Israël-Palestine ou encore au Liban des femmes victimes de différents conflits.

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En 1982, elle se consacre plus largement à l'écriture, même si elle intervenait encore, ponctuellement, en tant que professeure, et ses écrits sont alors largement salués. Elle reçoit ainsi en 1991 le Prix du Gouverneur général du Canada pour son livre Chant pour un Québec lointain puis, une dizaine d'années plus tard, le Prix Athanase-David pour l'ensemble de son œuvre. En 1987, elle avait été admise au sein de l'Académie des lettres du Québec.

Elle a par ailleurs été faite membre de l’Ordre du Canada, plus haute distinction honorifique civile du pays, en 2013, et officière de l’Ordre national du Québec (2015).

Photographie : Madeleine Gagnon (Éditions du Boréal)

Par Antoine Oury

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