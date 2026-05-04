Olivier Mannoni, Deborah Levy et Baraheh Akrami sur France Culture

Les Midis de Culture, de Marie Labory

Du lundi au vendredi de 12h à 13h30

12h La Critique

Mardi 5 mai : Littérature, Marie Sorbier et Céline du Chéné

Lonely City d'Olivia Laing, paru le 30 avril (trad. Stéphane Roques, Gallimard)

Une année à Paris, avec Gertrude Stein de Deborah Levy, paru le 2 avril (trad. Céline Leroy, Sous-sol)

13h La Rencontre

Lundi 4 mai : Littérature

Avec Adeline Dieudonné, autrice, pour Dans la jungle, paru le 2 avril (L’Iconoclaste)

Jeudi 7 mai : Bandes dessinées

Avec Baraheh Akrami, autrice et dessinatrice pour sa bande dessinée Une voix pour la liberté. Toomaj Salehi, un rappeur iranien en résistance, paru le 9 avril (Delcourt)

Le Book Club, de Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 4 mai : Dans la tête d’un enfant qui parle seul avec Gérard Lefort

Avec Gérard Lefort pour Pendant qu'il neige (L'Olivier)



Mardi 5 mai : Grammaire du fascisme avec Olivier Mannoni

Avec Olivier Mannoni pour Traduire Hitler et Coulée brune (Flammarion)



Mercredi 6 mai : Deborah Levy : une enquête sensible dans le Paris de Gertrude Stein

Avec Deborah Levy pour Une année à Paris, avec Gertrude Stein (Du Sous-sol)



Jeudi 7 mai : Simone de Beauvoir, Une fois que les femmes ont ouvert les yeux : écrits et paroles féministes 1947-1985 (Gallimard)

Avec Esther Demoulin qui a établi l’édition critique de l’ouvrage, et Marine Rouch, historienne des féminismes et du genre et spécialiste de Simone de Beauvoir et de ses correspondances



Vendredi 8 mai : Dans la bibliothèque de Karim Kattan

La Série Fiction

Du lundi au vendredi de 20h à 20h30

La Maison , 7 impasse Baudelaire de Camille Kohler

Réalisation : Cédric Aussir

Avec notamment Victoria Quesnel (Denise), Charly Fournier (André), Florence Darel (Eliane), Sava Lolov (Serge), Kelly Rivière (Claire), Solal Bouloudnine (Laurent)

Il y a Denise, qui règne avec joie sur son foyer moderne et emblématique des Trente Glorieuses, jusqu’au jour où elle se découvre enceinte d’un enfant dont elle ne veut pas.

Il y a Éliane qui s’étiole dans un quotidien morne, mais découvre la sororité et un élan nouveau en militant pour l’avortement libre et gratuit.

Il y a enfin Claire, qui rêve de fonder une famille et affronte les protocoles de PMA, tout en se demandant si l’écriture et la création sont compatibles avec la maternité. Trois destins reliés par un « lieu commun » : la maison du 7, impasse Baudelaire.

L'Instant Poésie de Barbara Pravi

Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35

Une collection proposée par Camille Renard

Lundi 4 mai : Lève-toi, de Barbara Pravi

Mardi 5 mai : Humble joie de Hafez

Mercredi 6 mai : Nantes, de Barbara

Jeudi 7 mai : Ils me rient tous au nez, de Théodora

Vendredi 8 mai : L’amoureuse, de Paul Eluard

Lectures du soir

Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h

Nouvelles de Katherine Mansfield

Ils s’appellent Bertha, Réginald, Fénella et Leïla, ils sont jeunes, parfois même encore enfant… Les personnages que met en scène Katherine Mansfield dans ces quatre nouvelles s’apprêtent à vivre une expérience qui bouleversera à jamais leur vie, le regard qu’ils portent sur le monde, les autres et eux-mêmes... Qu’il s’agisse d’un dîner avec des amis, d’un voyage en paquebot, d’un premier bal, l’autrice excelle à peindre les détails d’un décor, les gestes empêchés, les états d’âme faits de doutes et d’élans, et compose ainsi des portraits aussi sensibles que délicats, inoubliables.

Théâtre et Cie

Le dimanche de 20h à 22h

Et les colosses tomberont de Laurent Gaudé

Réalisation : Volodia Serre

Avec notamment : Dali Benssalah, Amir-Tarek Taouza, Réhab Mehal, Farida Raouadj, Darina Al Joundi, Malik Faraoun, Slimane Yefsah

Un homme, que la dureté de la vie dans un pays dirigé par l’arbitraire et la corruption pousse à bout, s’immole au milieu d’une rue. Ailleurs, dans la même ville ou peut-être pas, un enfant devient peu à peu aveugle. Le premier est l’étincelle qui embrase les foules, la goutte d’eau qui devient un torrent de contestation sans frontière qu’on appellera le “printemps arabe”. Le second sera érigé en symbole de la révolution qui ne laisse personne derrière elle.

Suivie de : Le Chant des sept tours de Laurent Gaudé

Réalisation : Volodia Serre

Ce long poème épique et lyrique convoque la tragédie de l’esclavage. Un poème poignant, déchirant et engagé pour sauver du néant les oubliés, tous ceux morts dans l’indifférence du temps.

Par Dépêche

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