Olivier Mannoni, Deborah Levy et Baraheh Akrami sur France Culture

Du lundi 4 au 10 mai prochain, France Culture s'arrêtera au cœur de la Lonely City d'Olivia Laing, avant de passer une année à Paris, avec Gertrude Stein et Deborah Levy. Direction l'Iran, ensuite, pour évoquer la résistance du rappeur Toomaj Salehi, avant une résidence au 7, impasse Baudelaire pour la « Série Fiction »...
Le 04/05/2026 à 11:17 par Dépêche
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Publié le :
04/05/2026 à 11:17
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Du lundi au vendredi de 12h à 13h30
12h La Critique
Mardi 5 mai : Littérature, Marie Sorbier et Céline du Chéné
Lonely City d'Olivia Laing, paru le 30 avril (trad. Stéphane Roques, Gallimard)
Une année à Paris, avec Gertrude Stein de Deborah Levy, paru le 2 avril (trad. Céline Leroy, Sous-sol)
13h La Rencontre
Lundi 4 mai : Littérature
Avec Adeline Dieudonné, autrice, pour Dans la jungle, paru le 2 avril (L’Iconoclaste)
Jeudi 7 mai : Bandes dessinées
Avec Baraheh Akrami, autrice et dessinatrice pour sa bande dessinée Une voix pour la liberté. Toomaj Salehi, un rappeur iranien en résistance, paru le 9 avril (Delcourt)
Du lundi au vendredi de 15h à 16h
Lundi 4 mai : Dans la tête d’un enfant qui parle seul avec Gérard Lefort
Avec Gérard Lefort pour Pendant qu'il neige (L'Olivier)
Mardi 5 mai : Grammaire du fascisme avec Olivier Mannoni
Avec Olivier Mannoni pour Traduire Hitler et Coulée brune (Flammarion)
Mercredi 6 mai : Deborah Levy : une enquête sensible dans le Paris de Gertrude Stein
Avec Deborah Levy pour Une année à Paris, avec Gertrude Stein (Du Sous-sol)
Jeudi 7 mai : Simone de Beauvoir, Une fois que les femmes ont ouvert les yeux : écrits et paroles féministes 1947-1985 (Gallimard)
Avec Esther Demoulin qui a établi l’édition critique de l’ouvrage, et Marine Rouch, historienne des féminismes et du genre et spécialiste de Simone de Beauvoir et de ses correspondances
Vendredi 8 mai : Dans la bibliothèque de Karim Kattan
Du lundi au vendredi de 20h à 20h30
La Maison , 7 impasse Baudelaire de Camille Kohler
Réalisation : Cédric Aussir
Avec notamment Victoria Quesnel (Denise), Charly Fournier (André), Florence Darel (Eliane), Sava Lolov (Serge), Kelly Rivière (Claire), Solal Bouloudnine (Laurent)
Il y a Denise, qui règne avec joie sur son foyer moderne et emblématique des Trente Glorieuses, jusqu’au jour où elle se découvre enceinte d’un enfant dont elle ne veut pas.
Il y a Éliane qui s’étiole dans un quotidien morne, mais découvre la sororité et un élan nouveau en militant pour l’avortement libre et gratuit.
Il y a enfin Claire, qui rêve de fonder une famille et affronte les protocoles de PMA, tout en se demandant si l’écriture et la création sont compatibles avec la maternité. Trois destins reliés par un « lieu commun » : la maison du 7, impasse Baudelaire.
Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35
Une collection proposée par Camille Renard
Lundi 4 mai : Lève-toi, de Barbara Pravi
Mardi 5 mai : Humble joie de Hafez
Mercredi 6 mai : Nantes, de Barbara
Jeudi 7 mai : Ils me rient tous au nez, de Théodora
Vendredi 8 mai : L’amoureuse, de Paul Eluard
Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h
Nouvelles de Katherine Mansfield
Ils s’appellent Bertha, Réginald, Fénella et Leïla, ils sont jeunes, parfois même encore enfant… Les personnages que met en scène Katherine Mansfield dans ces quatre nouvelles s’apprêtent à vivre une expérience qui bouleversera à jamais leur vie, le regard qu’ils portent sur le monde, les autres et eux-mêmes... Qu’il s’agisse d’un dîner avec des amis, d’un voyage en paquebot, d’un premier bal, l’autrice excelle à peindre les détails d’un décor, les gestes empêchés, les états d’âme faits de doutes et d’élans, et compose ainsi des portraits aussi sensibles que délicats, inoubliables.
Le dimanche de 20h à 22h
Et les colosses tomberont de Laurent Gaudé
Réalisation : Volodia Serre
Avec notamment : Dali Benssalah, Amir-Tarek Taouza, Réhab Mehal, Farida Raouadj, Darina Al Joundi, Malik Faraoun, Slimane Yefsah
Un homme, que la dureté de la vie dans un pays dirigé par l’arbitraire et la corruption pousse à bout, s’immole au milieu d’une rue. Ailleurs, dans la même ville ou peut-être pas, un enfant devient peu à peu aveugle. Le premier est l’étincelle qui embrase les foules, la goutte d’eau qui devient un torrent de contestation sans frontière qu’on appellera le “printemps arabe”. Le second sera érigé en symbole de la révolution qui ne laisse personne derrière elle.
Suivie de : Le Chant des sept tours de Laurent Gaudé
Réalisation : Volodia Serre
Ce long poème épique et lyrique convoque la tragédie de l’esclavage. Un poème poignant, déchirant et engagé pour sauver du néant les oubliés, tous ceux morts dans l’indifférence du temps.
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 09/04/2026
108 pages
Delcourt
17,50 €
Paru le 13/02/2026
184 pages
Editions de l'Olivier
18,50 €
Paru le 02/04/2026
605 pages
Editions Gallimard
28,00 €
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