Le manga Jujutsu Kaisen s’arrête : place à l'anime

La Shueisha indique que Jujutsu Kaisen Modulo 3, sorti au Japon le 1er mai 2026, clôt la courte extension lancée après la fin du manga principal dans Weekly Shonen Jump.

Le titre avait achevé sa publication en 2024, avant le retour de l’univers sous la forme de Modulo, série dérivée annoncée comme brève et terminée après environ six mois de parution.

Cette annonce de Gege Akutami distingue la fin de l’œuvre imprimée de la poursuite de la marque. Elle réduit l’hypothèse d’une nouvelle suite directe en bande dessinée, tout en laissant vivre les exploitations déjà engagées autour du même univers. La stratégie de Shueisha repose donc moins sur une relance du récit que sur la circulation d’un catalogue devenu patrimonial.

Un fonds mondial, plus qu’un nouveau feuilleton

L’enjeu dépasse le seul lectorat japonais : Jujutsu Kaisen, lancé en mars 2018 dans Weekly Shonen Jump et achevé en septembre 2024, a dépassé les 100 millions d’exemplaires en circulation. Le même média situe aussi la puissance de l’adaptation animée, avec Jujutsu Kaisen 0, dont les recettes ont atteint 13,8 milliards de yens au Japon et plus de 23 milliards de yens dans le monde.

Le calendrier audiovisuel reste actif. La sortie du dernier tome s’accompagne d’une vidéo promotionnelle spéciale produite par MAPPA, le studio de l’adaptation animée. Le média japonais signale aussi la présence de Junya Enoki, voix de Yuji Itadori, et de Nobunaga Shimazaki, voix de Mahito, dans cette opération de lancement, conçue pour accompagner le volume final.

La franchise conserve ainsi deux temporalités. Le manga s’arrête, avec une conclusion désormais inscrite dans l’objet livre. L’animation continue d’organiser la visibilité internationale de Jujutsu Kaisen : Crunchyroll a annoncé en mars 2026 la production d’une quatrième saison consacrée à la deuxième partie de l’arc de la Traque mortelle, sans date de diffusion confirmée.

Pour les éditeurs et ayants droit, l’enjeu porte désormais sur la gestion d’un fonds mondial, plus que sur l’attente d’une nouvelle suite dessinée. Le tome 1 de Jujutsu Kaisen Modulo est prévu en France fin août...

Par Cécile Mazin

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