Le manga Jujutsu Kaisen s’arrête : place à l'anime

Le troisième et dernier volume de Jujutsu Kaisen Modulo est paru au Japon le 1er mai 2026. Selon ComicBook, Gege Akutami y confirme que l’histoire ne se poursuivra pas. Shueisha confirme la clôture éditoriale de cette courte extension, tandis que MAPPA et l’anime maintiennent l’exploitation internationale d’une licence devenue un fonds majeur pour l’édition japonaise et ses adaptations audiovisuelles, entre livre, série et produits dérivés.
Le 03/05/2026 à 10:17 par Cécile Mazin
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03/05/2026 à 10:17
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La Shueisha indique que Jujutsu Kaisen Modulo 3, sorti au Japon le 1er mai 2026, clôt la courte extension lancée après la fin du manga principal dans Weekly Shonen Jump.
Le titre avait achevé sa publication en 2024, avant le retour de l’univers sous la forme de Modulo, série dérivée annoncée comme brève et terminée après environ six mois de parution.
Cette annonce de Gege Akutami distingue la fin de l’œuvre imprimée de la poursuite de la marque. Elle réduit l’hypothèse d’une nouvelle suite directe en bande dessinée, tout en laissant vivre les exploitations déjà engagées autour du même univers. La stratégie de Shueisha repose donc moins sur une relance du récit que sur la circulation d’un catalogue devenu patrimonial.
L’enjeu dépasse le seul lectorat japonais : Jujutsu Kaisen, lancé en mars 2018 dans Weekly Shonen Jump et achevé en septembre 2024, a dépassé les 100 millions d’exemplaires en circulation. Le même média situe aussi la puissance de l’adaptation animée, avec Jujutsu Kaisen 0, dont les recettes ont atteint 13,8 milliards de yens au Japon et plus de 23 milliards de yens dans le monde.
Le calendrier audiovisuel reste actif. La sortie du dernier tome s’accompagne d’une vidéo promotionnelle spéciale produite par MAPPA, le studio de l’adaptation animée. Le média japonais signale aussi la présence de Junya Enoki, voix de Yuji Itadori, et de Nobunaga Shimazaki, voix de Mahito, dans cette opération de lancement, conçue pour accompagner le volume final.
La franchise conserve ainsi deux temporalités. Le manga s’arrête, avec une conclusion désormais inscrite dans l’objet livre. L’animation continue d’organiser la visibilité internationale de Jujutsu Kaisen : Crunchyroll a annoncé en mars 2026 la production d’une quatrième saison consacrée à la deuxième partie de l’arc de la Traque mortelle, sans date de diffusion confirmée.
Pour les éditeurs et ayants droit, l’enjeu porte désormais sur la gestion d’un fonds mondial, plus que sur l’attente d’une nouvelle suite dessinée. Le tome 1 de Jujutsu Kaisen Modulo est prévu en France fin août...
Par Cécile Mazin
Contact : cm@actualitte.com
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Selon des informations révélées par La Lettre, le rédacteur en chef du Journal du dimanche, Raphaël Stainville, aurait participé à la rédaction du livre d’Éric Ciotti, Je ne regrette rien, paru chez Fayard en juin 2025. Déjà sollicité pour d’autres ouvrages, il aurait également été impliqué, toujours comme prête-plume, dans Bannie, le livre de l’ancienne directrice de RT France Xenia Fedorova, publié en mars 2025. Dans les deux cas, il aurait été missionné par la direction de Fayard pour recueillir les propos des auteurs et les mettre en forme.
24/04/2026, 17:09
Dans un contexte de plus en plus oppressant de menaces, d'intimidations ou de pressions contre les artistes auteurs, y compris de la part de l'État et des collectivités territoriales, le ministère de la Culture avance de nouvelles mesures pour défendre la liberté de création. 10 ans après la loi dédiée, la crise du financement de la culture ou la concentration économique mettent à rude épreuve son application. Le ministère de la Culture avance un plan centré sur l'action interministérielle, sans grande ambition.
24/04/2026, 16:11
Audruicq, commune du Pas-de-Calais, aura le privilège d'accueillir dans quelques semaines une librairie indépendante spécialisée dans les ouvrages jeunesse, également dotée d'une offre en jeux de société. Marik Flament inaugurera Ônirique au début du mois de mai, au 81, rue du Général Leclerc.
24/04/2026, 12:04
En partant vivre en Chine, Margaux Alamartine s’est confrontée à une autre culture, à un autre rapport au temps, à d’autres façons d’interagir et de communiquer. Cette prise de distance par rapport à ce qu’elle connaissait a poussé Margaux à s’interroger sur le rôle de la culture, de l’environnement, du territoire dans les processus interactions et dans nos comportements. A travers le récit de son expérience et de ses travaux de recherche en géographie sociale, Margaux décrypte la manière dont les éléments d'un écosystème interagissent.
24/04/2026, 11:52
Top ArticlesUne faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Denis Olivennes furieux : le JDD accusé de relents antisémites
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