Soutenir la librairie Le Salon des Saisons à Tessy-Bocage

Améliorer l’expérience de la librairie de Tessy-Bocage

Pour celles et ceux qui connaissent la librairie de Tessy-Bocage, son ambiance et son espace sont deux arguments de taille qui font revenir les clients. Mais avec les nouvelles sorties livresques mensuelles et les activités organisées par Alexia Duyck, la libraire, la librairie veut améliorer la circulation de la clientèle.

La volonté d’Alexia a toujours été de varier les plaisirs : via les livres, bien sûr, mais aussi avec le salon de thé, les soirées à thèmes, les ateliers d’écriture et rencontres avec des artistes. Dans l’ancienne boulangerie, elle a construit un cocon bien à elle et pour continuer de l’alimenter, elle souhaite investir de nouveaux espaces.

Des travaux pour assurer le confort des lecteurs et lectrices

La librairie est dotée d’un garage qui, aujourd’hui, n’est pas aménagé. Cette année, l’aménagement de cet espace permettra d’ajouter une partie occasion aux étagères déjà bien fournies et donc, offrir également un nouvel espace de détente.

En complément de cette nouvelle pièce et des aménagements qu’elle impose, des travaux importants sont à prévoir pour assurer la pérennité du lieu : le toit. En effet, avec les années, ce toit perd de son étanchéité. Pour éviter l’infiltration de l’humidité dans la librairie et les déperditions de chaleur, il est primordial de le remettre à neuf.

Ces travaux, que ce soit pour le toit ou l’aménagement du garage, sont coûteux et ont deux vocations. La première, optimiser les dépenses de la librairie pour lui permettre de continuer de proposer toujours plus de nouveautés. La seconde, agrandir l’offre de livres d’occasion pour répondre à une demande croissante. Le tout sera un plus pour ce commerce de proximité devenu lieu de rencontres et d’inspiration fort de Tessy-Bocage.

Pourquoi une campagne de dons sur Ulule ?

Des travaux comme ceux envisagés pour la librairie représentent un coût de 10 000 à 25 000 €. Une somme que la trésorerie de la librairie ne peut pas couvrir. La création d’une campagne de dons est donc un très bon moyen de pouvoir financer ces travaux tout en permettant à la librairie de subsister dans un climat économique instable.

Depuis la plateforme française Ulule, la librairie pourra mettre à contribution l’ensemble de sa clientèle pour soutenir ce projet sans puiser dans sa trésorerie. En échange d’une participation financière, les contributeurs et les contributrices recevront une récompense, d’un simple goûter jusqu’à une invitation à une soirée privée au sein de la librairie en passant par un lot de livres.

Tous les dons sont les bienvenus, le moindre euro fera grimper la cagnotte jusqu’au premier palier de financement de 10 000 €. On retrouvera la campagne à cette adresse.

Informations pratiques

La campagne de dons aura lieu sur Ulule du 23 mars au 10 mai 2026. Tous les dons de tous les montants sont les bienvenus. Des récompenses sont mises à disposition des contributeurs et contributrices pour les remercier de leur soutien à partir de 10 € et jusqu’à 100 €.

Pour plus d’informations :

Rendez-vous à la librairie : 21 Pl. Jean-Claude Lemoine, 50420 Tessy-Bocage

Appelez la librairie au 02 31 68 89 87

Envoyez un mail à salon-des-saisons@outlook.fr

Crédits photo : Le Salon des Saisons

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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