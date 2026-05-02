Soutenir la librairie Le Salon des Saisons à Tessy-Bocage

Le Salon des Saisons, la librairie de Tessy-Bocage, fête ses 4 ans en 2026 et pour continuer de vous accueillir dans son univers chaleureux, des travaux d’aménagement sont prévus. Des travaux qui nécessitent d’importants investissements et pour les financer en toute sérénité, la librairie lance sa première campagne de dons sur Ulule !
Le 02/05/2026 à 15:36 par Projet Ulule
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02/05/2026 à 15:36
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Pour celles et ceux qui connaissent la librairie de Tessy-Bocage, son ambiance et son espace sont deux arguments de taille qui font revenir les clients. Mais avec les nouvelles sorties livresques mensuelles et les activités organisées par Alexia Duyck, la libraire, la librairie veut améliorer la circulation de la clientèle.
La volonté d’Alexia a toujours été de varier les plaisirs : via les livres, bien sûr, mais aussi avec le salon de thé, les soirées à thèmes, les ateliers d’écriture et rencontres avec des artistes. Dans l’ancienne boulangerie, elle a construit un cocon bien à elle et pour continuer de l’alimenter, elle souhaite investir de nouveaux espaces.
La librairie est dotée d’un garage qui, aujourd’hui, n’est pas aménagé. Cette année, l’aménagement de cet espace permettra d’ajouter une partie occasion aux étagères déjà bien fournies et donc, offrir également un nouvel espace de détente.
En complément de cette nouvelle pièce et des aménagements qu’elle impose, des travaux importants sont à prévoir pour assurer la pérennité du lieu : le toit. En effet, avec les années, ce toit perd de son étanchéité. Pour éviter l’infiltration de l’humidité dans la librairie et les déperditions de chaleur, il est primordial de le remettre à neuf.
Ces travaux, que ce soit pour le toit ou l’aménagement du garage, sont coûteux et ont deux vocations. La première, optimiser les dépenses de la librairie pour lui permettre de continuer de proposer toujours plus de nouveautés. La seconde, agrandir l’offre de livres d’occasion pour répondre à une demande croissante. Le tout sera un plus pour ce commerce de proximité devenu lieu de rencontres et d’inspiration fort de Tessy-Bocage.
Des travaux comme ceux envisagés pour la librairie représentent un coût de 10 000 à 25 000 €. Une somme que la trésorerie de la librairie ne peut pas couvrir. La création d’une campagne de dons est donc un très bon moyen de pouvoir financer ces travaux tout en permettant à la librairie de subsister dans un climat économique instable.
Depuis la plateforme française Ulule, la librairie pourra mettre à contribution l’ensemble de sa clientèle pour soutenir ce projet sans puiser dans sa trésorerie. En échange d’une participation financière, les contributeurs et les contributrices recevront une récompense, d’un simple goûter jusqu’à une invitation à une soirée privée au sein de la librairie en passant par un lot de livres.
Tous les dons sont les bienvenus, le moindre euro fera grimper la cagnotte jusqu’au premier palier de financement de 10 000 €. On retrouvera la campagne à cette adresse.
La campagne de dons aura lieu sur Ulule du 23 mars au 10 mai 2026. Tous les dons de tous les montants sont les bienvenus. Des récompenses sont mises à disposition des contributeurs et contributrices pour les remercier de leur soutien à partir de 10 € et jusqu’à 100 €.
Pour plus d’informations :
Rendez-vous à la librairie : 21 Pl. Jean-Claude Lemoine, 50420 Tessy-Bocage
Appelez la librairie au 02 31 68 89 87
Envoyez un mail à salon-des-saisons@outlook.fr
Crédits photo : Le Salon des Saisons
DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule
Par Projet Ulule
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En Allemagne, la police du Brandebourg alerte sur une escroquerie visant des particuliers qui cherchent à vendre leurs collections de livres. Sous couvert de trouver un acheteur, de faux intermédiaires réclament des frais de numérisation, d’enregistrement ou de notaire. Une fraude de proximité où la valeur supposée du livre sert d’appât.
25/04/2026, 11:40
À Montpellier, Sauramps Comédie mobilise ses clients contre la dégradation de ses locaux historiques du Triangle. Une pétition réclame au propriétaire des murs des travaux d’accessibilité, d’isolation et de traitement des infiltrations. Derrière le conflit immobilier, l’enseigne défend les conditions d’accueil d’une grande librairie de centre-ville.
25/04/2026, 11:00
À Porto, la Livraria Lello confie à Ai Weiwei une installation contre la censure pour inaugurer BABELL, son festival littéraire et culturel. L’œuvre A4, inspirée des feuilles blanches brandies lorsque les mots sont interdits, s’accompagne d’un livre de poèmes d’Ai Qing et d’une collection d’ouvrages censurés. L’accès aux événements reposera sur l’achat d’un livre dans les librairies de la ville.
25/04/2026, 10:50
Une rumeur virale (donc mauvaise pour la santé) annonçait l’achèvement de The Winds of Winter et une sortie en 2026 a contraint l’éditeur américain de George R.R. Martin à intervenir. Contraint au démenti public obligatoire pour contrer la fuite, Bantam Books ne corrige pas seulement une intox : il rappelle qu’autour de Westeros, l’attente éditoriale est devenue un terrain où l'infox circule presque aussi vite que l’info.
25/04/2026, 10:32
À Bologne, la mort d’Anna Hilbe, 81 ans, laisse en suspens le destin de Libri Liberi, librairie de via Fondazza où les ouvrages ne se vendaient pas. Dans ce lieu alimenté par les dons, chacun pouvait prendre, garder, rapporter ou déposer des livres. Les messages laissés sur le rideau fermé disent l’attachement d’une ville à cette expérience de circulation non marchande du livre.
25/04/2026, 10:12
À travers la France, les librairies indépendantes sont en fête toute la journée et témoignent d’une vitalité persistante, tout en affrontant des équilibres économiques précaires. Ouvertures en territoires ruraux, projets tournés vers la jeunesse, initiatives solidaires ou recherches de financements dessinent un paysage contrasté. Entre engagement culturel et contraintes financières, ces lieux demeurent des acteurs essentiels du lien social et de la diffusion du livre.
25/04/2026, 10:08
Selon des informations révélées par La Lettre, le rédacteur en chef du Journal du dimanche, Raphaël Stainville, aurait participé à la rédaction du livre d’Éric Ciotti, Je ne regrette rien, paru chez Fayard en juin 2025. Déjà sollicité pour d’autres ouvrages, il aurait également été impliqué, toujours comme prête-plume, dans Bannie, le livre de l’ancienne directrice de RT France Xenia Fedorova, publié en mars 2025. Dans les deux cas, il aurait été missionné par la direction de Fayard pour recueillir les propos des auteurs et les mettre en forme.
24/04/2026, 17:09
Dans un contexte de plus en plus oppressant de menaces, d'intimidations ou de pressions contre les artistes auteurs, y compris de la part de l'État et des collectivités territoriales, le ministère de la Culture avance de nouvelles mesures pour défendre la liberté de création. 10 ans après la loi dédiée, la crise du financement de la culture ou la concentration économique mettent à rude épreuve son application. Le ministère de la Culture avance un plan centré sur l'action interministérielle, sans grande ambition.
24/04/2026, 16:11
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