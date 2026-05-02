Comment l’édition jeunesse endure les campgnes de censure de livres

Aux États-Unis, les interdictions de livres changent de nature. Elles ne se limitent plus à des controverses locales autour d’un roman jugé sensible, d’un album jeunesse ou d’un ouvrage abordant la sexualité, la race ou l’identité de genre. Elles forment désormais un système de pression documenté par les organisations professionnelles, relayé par des élus locaux et amplifié par des cadres juridiques qui transforment la bibliothèque scolaire en terrain de conflit politique.

Les chiffres publiés en avril par l’American Library Association donnent la mesure du phénomène. Son Office for Intellectual Freedom a recensé 4235 titres uniques contestés en 2025, soit le deuxième niveau le plus élevé jamais documenté par l’association.

L’ALA relève aussi 5668 livres bannis des bibliothèques, auxquels s’ajoutent 920 titres soumis à des restrictions d’accès, par déplacement, relégation ou autorisation parentale préalable. L’association précise que ce volume constitue à la fois le plus grand nombre de titres bannis en une année et le plus fort taux de contestations aboutissant à une censure depuis le début de ses relevés, en 1990.

Du signalement familial à la stratégie organisée

Le basculement tient d’abord à l’origine des contestations. Selon l’American Library Association, 92 % des demandes visant des livres en 2025 ont été engagées par des groupes de pression, des responsables gouvernementaux ou des décideurs institutionnels. Cette proportion atteignait 72 % en 2024. Moins de 3 % des contestations proviennent de parents agissant seuls. La bataille ne se présente donc plus comme la somme de désaccords individuels avec un titre disponible en bibliothèque scolaire : elle relève d’une stratégie collective, appuyée sur des listes, des campagnes et des relais administratifs.

L’ALA identifie aussi les catégories de livres les plus exposées. Sur les 4235 titres uniques contestés en 2025, 1671 concernent des expériences de personnes LGBTQIA+ ou de personnes de couleur. L’association souligne que les livres ne sont pas seulement retirés pour leur contenu, mais aussi parce qu’ils donnent accès à des voix, des vécus ou des perspectives jugés indésirables par les auteurs des campagnes.

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Cette évolution montre combien l’offensive ne pesait plus seulement sur les bibliothèques, mais aussi sur les maisons d’édition et leurs catalogues.

Cette structuration modifie la charge imposée aux établissements. Une contestation isolée mobilise une procédure ; une campagne visant des dizaines ou des centaines de titres bloque une politique documentaire.

Les équipes doivent examiner des listes, justifier des acquisitions, reclasser certains ouvrages, suspendre des achats ou répondre à des conseils scolaires placés sous pression. L’effet systémique se situe là : la procédure devient une tâche administrative continue, qui détourne du temps, des budgets et des compétences de la mission première des bibliothèques.

PEN America décrit la même installation dans la durée. Dans son rapport sur l’année scolaire 2024-2025, l’organisation recense 6870 cas de bannissement dans les écoles publiques américaines, répartis dans 23 États et 87 districts. Depuis 2021, elle totalise près de 23.000 cas dans 45 États et 451 districts scolaires – des données que nous évoquions dès octobre 2025, en observant que la pratique s’installait dans le quotidien éducatif américain.

Les lois locales imposent une censure par prudence

La normalisation passe par des textes et des directives qui brouillent les responsabilités. PEN America indique que les pressions prennent plusieurs formes : lois, consignes administratives, listes de titres à ne pas lire, listes de livres à ne pas acheter, qualifications imprécises de contenus jugés explicites. L’organisation mentionne aussi un effet de peur : des conseils scolaires et des équipes éducatives retirent des titres pour éviter des pertes de financement, des sanctions professionnelles, du harcèlement ou des poursuites.

Ce point explique la portée du phénomène. Un texte local ne retire pas seulement les titres qu’il nomme. Il crée un environnement d’incertitude dans lequel les districts anticipent les accusations, réduisent les achats et confient davantage de pouvoir aux conseils scolaires. Dans les faits, la censure n’a plus besoin d’être ordonnée livre par livre. Elle agit par anticipation, lorsque les établissements préfèrent ne pas acquérir un ouvrage, ne pas le présenter, ne pas inviter son auteur ou ne pas défendre sa présence dans les rayons.

Le Texas illustre d'ailleurs bien cette mécanique : Toni Carter, administratrice du district scolaire de Pearland, a reçu le prix Sam G. Whitten Intellectual Freedom de la Texas Library Association pour son engagement en faveur de l’accès à l’information et de la liberté d’expression. Une reconnaissance forte dans un État où 1781 livres ont été retirés lors de l’année scolaire 2024-2025, selon PEN America, près de la moitié de ces retraits provenant de trois districts de la région de Houston : Fort Bend, Katy et Lamar.

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Le déplacement du travail local s'effectue dans le comportement même des professionnels. Toni Carter évoque des règles au vocabulaire flou et un ralentissement du processus d’achat de livres dans le district de Pearland, les responsables craignant des conséquences juridiques. Le point politique rejoint ici le point économique : la restriction ne commence pas toujours par le retrait d’un titre ; elle commence parfois par l’impossibilité de l’acheter.

Le marché scolaire devient une zone de risque

L’effet sur l’édition jeunesse devient visible. Book Riot a consacré, le 10 avril 2026, une analyse à l’impact des coupes sur la publication pour enfants et adolescents. Le site relie la fermeture de certaines marques éditoriales à l’affaiblissement du marché des écoles et des bibliothèques.

En outre, les informations de fermeture disponibles ne donnent pas toujours une cause économique unique. Cette prudence demeure essentielle : les restructurations d’imprints peuvent répondre à plusieurs facteurs. Mais le recul des achats institutionnels entre désormais dans l’équation des éditeurs.

Citons à ce titre le cas de Dial Books for Young Readers, marque de Penguin Random House fermé mi-mars 2026. Le site rappelle que cette marque publiait des auteurs et autrices particulièrement exposés aux campagnes de dénigrement, notamment des créateurs queer, trans, racisés ou travaillant sur la représentation des corps. Quelques semaines plus tard, Roaring Brook Press, chez Macmillan Children’s Publishing Group, était à son tour dissous.

Moins d'achats, moins de ventes, moins de diversité

L’enjeu dépasse la fermeture d’une structure. Les écoles et bibliothèques constituent un débouché décisif pour le livre jeunesse américain. Elles achètent des exemplaires, organisent des rencontres, soutiennent la circulation des titres primés, légitiment des auteurs et maintiennent des fonds diversifiés au-delà des seules ventes en librairie. Lorsque ces institutions suspendent les acquisitions, les maisons voient disparaître une partie de la demande qui portait les catalogues les plus ambitieux.

Book Riot donne un exemple concret dans la région de Dallas. Dans deux comtés, plus de 23.000 achats de livres attendaient une validation, dans un contexte de contrôle renforcé des acquisitions. Le site calcule qu’un revenu éditeur moyen de cinq dollars par exemplaire représenterait environ 115.000 dollars de ventes différées ou perdues pour ces seuls dossiers.

L’estimation ne constitue pas une donnée comptable consolidée, mais elle documente un mécanisme : le livre censuré n’est pas seulement le livre retiré ; c’est aussi le livre bloqué avant son entrée en bibliothèque.

Les auteurs victimes de la contraction

Les auteurs, illustrateurs et traducteurs figurent parmi les premiers touchés. PEN America indique que les interdictions recensées en 2024-2025 ont affecté près de 2600 créateurs, dont 2308 auteurs, 243 illustrateurs et 38 traducteurs. L’organisation mentionne des titres portant sur la race, le racisme, l’identité de genre, la sexualité ou les violences sexuelles parmi les cibles les plus fréquentes. Elle cite Stephen King comme auteur le plus banni de l’année scolaire, avec 87 titres concernés et 206 cas de retrait.

Le coût professionnel ne se limite pas à l’absence d’un ouvrage sur une étagère. Les créateurs jeunesse dépendent souvent d’un écosystème scolaire fait de commandes, de prescriptions, de prix, de rencontres et d’interventions devant les élèves. Lorsque les districts redoutent de programmer un auteur dont l’œuvre entre dans une catégorie contestée, c’est une part de revenu, de visibilité et de circulation qui disparaît. Le retrait d’un titre agit alors comme un signal envoyé à toute la chaîne.

ActuaLitté a également relevé la montée du front judiciaire. En mars 2026, le site rapportait que Bertelsmann, maison mère de Penguin Random House, renforçait ses actions contre les restrictions de livres aux États-Unis. Le groupe, pour lequel le marché américain pèse lourdement, ne se limite plus à des prises de position publiques : il engage des procédures, soutient des contentieux et traite la restriction d’accès comme un enjeu industriel.

Cette judiciarisation marque une nouvelle étape. L’éditeur n’agit plus seulement comme producteur de contenus ou défenseur d’un principe culturel. Il devient partie prenante d’un litige sur les conditions de circulation de ses livres. Ce déplacement confirme que la censure américaine concerne l’ensemble de la filière : bibliothécaires, enseignants, élèves, auteurs, maisons d’édition, distributeurs et acteurs de la prescription.

Les bibliothécaires perdent du temps, les catalogues perdent du terrain

Les conséquences se concentrent dans les bibliothèques, mais elles ne s’y arrêtent pas. Les personnels doivent faire face à des contestations groupées, à des règles variables selon les États, à des injonctions politiques et à des risques de mise en cause personnelle. ActuaLitté rappelait en août 2025 que PEN America avait reçu une subvention de 1,4 million de dollars de la Mellon Foundation pour renforcer ses travaux de recherche, ses campagnes publiques et ses ressources destinées aux bibliothécaires confrontés au harcèlement.

Le conflit se déplace donc des rayonnages vers les conditions mêmes du métier. Les bibliothécaires ne sélectionnent plus seulement des livres en fonction des besoins des publics, de l’âge des lecteurs ou de la qualité documentaire. Ils doivent anticiper la contestation, mesurer le risque politique, produire des justifications et parfois travailler dans des établissements où leur expertise se trouve remplacée par celle de comités locaux politisés.

Ce mouvement a aussi une dimension fédérale. En février dernier, le dépôt à la Chambre des représentants d’une proposition de loi par Mariannette Miller-Meeks, élue républicaine de l’Iowa. Le texte visait à modifier les conditions d’attribution de financements fédéraux en interdisant leur usage pour l’acquisition ou la promotion de contenus décrits comme liés à la sexualité auprès des moins de 18 ans. Même sans adoption définitive, ce type d’initiative alimente l’idée d’une extension nationale de ces pratiques.

L’addition de ces faits dessine un modèle. Des groupes contestent des listes de titres ; des responsables publics traduisent ces campagnes en règles ; des établissements suspendent des acquisitions ; des éditeurs réévaluent des segments de catalogue ; des auteurs perdent des débouchés ; des lecteurs ne rencontrent plus certains livres. Le phénomène ne procède pas seulement par retrait visible. Il progresse aussi par exclusion, prudence et renoncement.

Une crise de l’accès, devenue crise de filière

Les ciseaux d'Anastasie deviennent désormais un véritable enjeu de filière. Pour les bibliothèques, elle signifie moins de temps consacré aux lecteurs et davantage de procédures. Pour les écoles, elle réduit l’accès à des œuvres susceptibles d’accompagner des élèves confrontés à des questions sociales, familiales ou identitaires. Pour les éditeurs jeunesse, elle fragilise un marché institutionnel qui soutenait la bibliodiversité. Pour les auteurs, elle transforme certains sujets en risques professionnels.

L’American Library Association insiste sur un point méthodologique : ses données reposent sur des signalements de professionnels et des informations publiées dans la presse américaine. Elles donnent donc un instantané, non un relevé exhaustif, car de nombreuses contestations ne sont ni déclarées ni couvertes. PEN America formule une alerte comparable en soulignant l’ampleur inédite du mouvement depuis 2021. Les deux séries de données convergent : la censure n’est plus marginale, ni seulement réactive.

La conséquence économique se propage rapidement. Dès lors que des États très peuplés comme le Texas ou la Floride restreignent les achats scolaires, la décision locale peut peser sur l’offre nationale. Les catalogues jeunesse qui reposaient sur les bibliothèques, les écoles et les prescriptions pédagogiques deviennent plus vulnérables.

Les livres minoritaires, expérimentaux ou centrés sur des expériences sociales contestées risquent alors de perdre leur modèle de diffusion avant même d’atteindre les lecteurs. Jusqu'au jour où il n'en existera plus...

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

DOSSIER - Aux États-Unis, une inquiétante vague de censure de livres

Par Nicolas Gary

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