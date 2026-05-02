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Comment l’édition jeunesse endure les campgnes de censure de livres

Aux États-Unis, les interdictions de livres ne relèvent plus d’incidents locaux isolés. Voilà des années que l’American Library Association et de PEN America décrivent une censure structurée, portée par des groupes de pression, des élus et des décisions administratives. Ses effets touchent les bibliothèques, les écoles, les auteurs et l’édition jeunesse, désormais confrontée à un risque économique direct.

Le 02/05/2026 à 14:51 par Nicolas Gary

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Publié le :

02/05/2026 à 14:51

Nicolas Gary

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ActuaLitté

Aux États-Unis, les interdictions de livres changent de nature. Elles ne se limitent plus à des controverses locales autour d’un roman jugé sensible, d’un album jeunesse ou d’un ouvrage abordant la sexualité, la race ou l’identité de genre. Elles forment désormais un système de pression documenté par les organisations professionnelles, relayé par des élus locaux et amplifié par des cadres juridiques qui transforment la bibliothèque scolaire en terrain de conflit politique.

Les chiffres publiés en avril par l’American Library Association donnent la mesure du phénomène. Son Office for Intellectual Freedom a recensé 4235 titres uniques contestés en 2025, soit le deuxième niveau le plus élevé jamais documenté par l’association.

L’ALA relève aussi 5668 livres bannis des bibliothèques, auxquels s’ajoutent 920 titres soumis à des restrictions d’accès, par déplacement, relégation ou autorisation parentale préalable. L’association précise que ce volume constitue à la fois le plus grand nombre de titres bannis en une année et le plus fort taux de contestations aboutissant à une censure depuis le début de ses relevés, en 1990.

Du signalement familial à la stratégie organisée

Le basculement tient d’abord à l’origine des contestations. Selon l’American Library Association, 92 % des demandes visant des livres en 2025 ont été engagées par des groupes de pression, des responsables gouvernementaux ou des décideurs institutionnels. Cette proportion atteignait 72 % en 2024. Moins de 3 % des contestations proviennent de parents agissant seuls. La bataille ne se présente donc plus comme la somme de désaccords individuels avec un titre disponible en bibliothèque scolaire : elle relève d’une stratégie collective, appuyée sur des listes, des campagnes et des relais administratifs.

L’ALA identifie aussi les catégories de livres les plus exposées. Sur les 4235 titres uniques contestés en 2025, 1671 concernent des expériences de personnes LGBTQIA+ ou de personnes de couleur. L’association souligne que les livres ne sont pas seulement retirés pour leur contenu, mais aussi parce qu’ils donnent accès à des voix, des vécus ou des perspectives jugés indésirables par les auteurs des campagnes.

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Cette évolution montre combien l’offensive ne pesait plus seulement sur les bibliothèques, mais aussi sur les maisons d’édition et leurs catalogues.

Cette structuration modifie la charge imposée aux établissements. Une contestation isolée mobilise une procédure ; une campagne visant des dizaines ou des centaines de titres bloque une politique documentaire.

Les équipes doivent examiner des listes, justifier des acquisitions, reclasser certains ouvrages, suspendre des achats ou répondre à des conseils scolaires placés sous pression. L’effet systémique se situe là : la procédure devient une tâche administrative continue, qui détourne du temps, des budgets et des compétences de la mission première des bibliothèques.

PEN America décrit la même installation dans la durée. Dans son rapport sur l’année scolaire 2024-2025, l’organisation recense 6870 cas de bannissement dans les écoles publiques américaines, répartis dans 23 États et 87 districts. Depuis 2021, elle totalise près de 23.000 cas dans 45 États et 451 districts scolaires – des données que nous évoquions dès octobre 2025, en observant que la pratique s’installait dans le quotidien éducatif américain.

Les lois locales imposent une censure par prudence

La normalisation passe par des textes et des directives qui brouillent les responsabilités. PEN America indique que les pressions prennent plusieurs formes : lois, consignes administratives, listes de titres à ne pas lire, listes de livres à ne pas acheter, qualifications imprécises de contenus jugés explicites. L’organisation mentionne aussi un effet de peur : des conseils scolaires et des équipes éducatives retirent des titres pour éviter des pertes de financement, des sanctions professionnelles, du harcèlement ou des poursuites.

Ce point explique la portée du phénomène. Un texte local ne retire pas seulement les titres qu’il nomme. Il crée un environnement d’incertitude dans lequel les districts anticipent les accusations, réduisent les achats et confient davantage de pouvoir aux conseils scolaires. Dans les faits, la censure n’a plus besoin d’être ordonnée livre par livre. Elle agit par anticipation, lorsque les établissements préfèrent ne pas acquérir un ouvrage, ne pas le présenter, ne pas inviter son auteur ou ne pas défendre sa présence dans les rayons.

Le Texas illustre d'ailleurs bien cette mécanique : Toni Carter, administratrice du district scolaire de Pearland, a reçu le prix Sam G. Whitten Intellectual Freedom de la Texas Library Association pour son engagement en faveur de l’accès à l’information et de la liberté d’expression. Une reconnaissance forte dans un État où 1781 livres ont été retirés lors de l’année scolaire 2024-2025, selon PEN America, près de la moitié de ces retraits provenant de trois districts de la région de Houston : Fort Bend, Katy et Lamar.

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Le déplacement du travail local s'effectue dans le comportement même des professionnels. Toni Carter évoque des règles au vocabulaire flou et un ralentissement du processus d’achat de livres dans le district de Pearland, les responsables craignant des conséquences juridiques. Le point politique rejoint ici le point économique : la restriction ne commence pas toujours par le retrait d’un titre ; elle commence parfois par l’impossibilité de l’acheter.

Le marché scolaire devient une zone de risque

L’effet sur l’édition jeunesse devient visible. Book Riot a consacré, le 10 avril 2026, une analyse à l’impact des coupes sur la publication pour enfants et adolescents. Le site relie la fermeture de certaines marques éditoriales à l’affaiblissement du marché des écoles et des bibliothèques.

En outre, les informations de fermeture disponibles ne donnent pas toujours une cause économique unique. Cette prudence demeure essentielle : les restructurations d’imprints peuvent répondre à plusieurs facteurs. Mais le recul des achats institutionnels entre désormais dans l’équation des éditeurs.

Citons à ce titre le cas de Dial Books for Young Readers, marque de Penguin Random House fermé mi-mars 2026. Le site rappelle que cette marque publiait des auteurs et autrices particulièrement exposés aux campagnes de dénigrement, notamment des créateurs queer, trans, racisés ou travaillant sur la représentation des corps. Quelques semaines plus tard, Roaring Brook Press, chez Macmillan Children’s Publishing Group, était à son tour dissous.

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Moins d'achats, moins de ventes, moins de diversité

L’enjeu dépasse la fermeture d’une structure. Les écoles et bibliothèques constituent un débouché décisif pour le livre jeunesse américain. Elles achètent des exemplaires, organisent des rencontres, soutiennent la circulation des titres primés, légitiment des auteurs et maintiennent des fonds diversifiés au-delà des seules ventes en librairie. Lorsque ces institutions suspendent les acquisitions, les maisons voient disparaître une partie de la demande qui portait les catalogues les plus ambitieux.

Book Riot donne un exemple concret dans la région de Dallas. Dans deux comtés, plus de 23.000 achats de livres attendaient une validation, dans un contexte de contrôle renforcé des acquisitions. Le site calcule qu’un revenu éditeur moyen de cinq dollars par exemplaire représenterait environ 115.000 dollars de ventes différées ou perdues pour ces seuls dossiers.

L’estimation ne constitue pas une donnée comptable consolidée, mais elle documente un mécanisme : le livre censuré n’est pas seulement le livre retiré ; c’est aussi le livre bloqué avant son entrée en bibliothèque.

Les auteurs victimes de la contraction

Les auteurs, illustrateurs et traducteurs figurent parmi les premiers touchés. PEN America indique que les interdictions recensées en 2024-2025 ont affecté près de 2600 créateurs, dont 2308 auteurs, 243 illustrateurs et 38 traducteurs. L’organisation mentionne des titres portant sur la race, le racisme, l’identité de genre, la sexualité ou les violences sexuelles parmi les cibles les plus fréquentes. Elle cite Stephen King comme auteur le plus banni de l’année scolaire, avec 87 titres concernés et 206 cas de retrait.

Le coût professionnel ne se limite pas à l’absence d’un ouvrage sur une étagère. Les créateurs jeunesse dépendent souvent d’un écosystème scolaire fait de commandes, de prescriptions, de prix, de rencontres et d’interventions devant les élèves. Lorsque les districts redoutent de programmer un auteur dont l’œuvre entre dans une catégorie contestée, c’est une part de revenu, de visibilité et de circulation qui disparaît. Le retrait d’un titre agit alors comme un signal envoyé à toute la chaîne.

ActuaLitté a également relevé la montée du front judiciaire. En mars 2026, le site rapportait que Bertelsmann, maison mère de Penguin Random House, renforçait ses actions contre les restrictions de livres aux États-Unis. Le groupe, pour lequel le marché américain pèse lourdement, ne se limite plus à des prises de position publiques : il engage des procédures, soutient des contentieux et traite la restriction d’accès comme un enjeu industriel.

Cette judiciarisation marque une nouvelle étape. L’éditeur n’agit plus seulement comme producteur de contenus ou défenseur d’un principe culturel. Il devient partie prenante d’un litige sur les conditions de circulation de ses livres. Ce déplacement confirme que la censure américaine concerne l’ensemble de la filière : bibliothécaires, enseignants, élèves, auteurs, maisons d’édition, distributeurs et acteurs de la prescription.

Les bibliothécaires perdent du temps, les catalogues perdent du terrain

Les conséquences se concentrent dans les bibliothèques, mais elles ne s’y arrêtent pas. Les personnels doivent faire face à des contestations groupées, à des règles variables selon les États, à des injonctions politiques et à des risques de mise en cause personnelle. ActuaLitté rappelait en août 2025 que PEN America avait reçu une subvention de 1,4 million de dollars de la Mellon Foundation pour renforcer ses travaux de recherche, ses campagnes publiques et ses ressources destinées aux bibliothécaires confrontés au harcèlement.

Le conflit se déplace donc des rayonnages vers les conditions mêmes du métier. Les bibliothécaires ne sélectionnent plus seulement des livres en fonction des besoins des publics, de l’âge des lecteurs ou de la qualité documentaire. Ils doivent anticiper la contestation, mesurer le risque politique, produire des justifications et parfois travailler dans des établissements où leur expertise se trouve remplacée par celle de comités locaux politisés.

Ce mouvement a aussi une dimension fédérale. En février dernier, le dépôt à la Chambre des représentants d’une proposition de loi par Mariannette Miller-Meeks, élue républicaine de l’Iowa. Le texte visait à modifier les conditions d’attribution de financements fédéraux en interdisant leur usage pour l’acquisition ou la promotion de contenus décrits comme liés à la sexualité auprès des moins de 18 ans. Même sans adoption définitive, ce type d’initiative alimente l’idée d’une extension nationale de ces pratiques.

L’addition de ces faits dessine un modèle. Des groupes contestent des listes de titres ; des responsables publics traduisent ces campagnes en règles ; des établissements suspendent des acquisitions ; des éditeurs réévaluent des segments de catalogue ; des auteurs perdent des débouchés ; des lecteurs ne rencontrent plus certains livres. Le phénomène ne procède pas seulement par retrait visible. Il progresse aussi par exclusion, prudence et renoncement.

Une crise de l’accès, devenue crise de filière

Les ciseaux d'Anastasie deviennent désormais un véritable enjeu de filière. Pour les bibliothèques, elle signifie moins de temps consacré aux lecteurs et davantage de procédures. Pour les écoles, elle réduit l’accès à des œuvres susceptibles d’accompagner des élèves confrontés à des questions sociales, familiales ou identitaires. Pour les éditeurs jeunesse, elle fragilise un marché institutionnel qui soutenait la bibliodiversité. Pour les auteurs, elle transforme certains sujets en risques professionnels.

L’American Library Association insiste sur un point méthodologique : ses données reposent sur des signalements de professionnels et des informations publiées dans la presse américaine. Elles donnent donc un instantané, non un relevé exhaustif, car de nombreuses contestations ne sont ni déclarées ni couvertes. PEN America formule une alerte comparable en soulignant l’ampleur inédite du mouvement depuis 2021. Les deux séries de données convergent : la censure n’est plus marginale, ni seulement réactive.

La conséquence économique se propage rapidement. Dès lors que des États très peuplés comme le Texas ou la Floride restreignent les achats scolaires, la décision locale peut peser sur l’offre nationale. Les catalogues jeunesse qui reposaient sur les bibliothèques, les écoles et les prescriptions pédagogiques deviennent plus vulnérables.

Les livres minoritaires, expérimentaux ou centrés sur des expériences sociales contestées risquent alors de perdre leur modèle de diffusion avant même d’atteindre les lecteurs. Jusqu'au jour où il n'en existera plus...

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

 

DOSSIER - Aux États-Unis, une inquiétante vague de censure de livres

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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En 1931, au bois de Vincennes, l’Exposition coloniale internationale fut pour Antonin Artaud une expérience décisive. C’est là, devant les danses balinaises, qu’il découvrit un art total — fait de rythme, de souffle et de présence — qui allait bouleverser sa conception du théâtre et inspirer Le Théâtre et son Double. Par Ilios Chailly.

27/10/2025, 12:51

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Agone, Abyme et Les Crépusculaires : Mathieu Gaborit, 30 années de magie

Je me revois encore, il y a près de trente ans, tournant fébrilement les pages de Souffre-Jour, premier tome des Chroniques des Crépusculaires. À l’époque, adolescent sortant du brevet des collèges, j’ignorais que ce roman marquerait un tournant pour la fantasy française. Ou alors, une brillante carrière de journaliste littéraire s'ouvrait – ou, plus sérieusement, un bel avenir en cabinet de voyance. J'ai peut-être fait erreur...

26/10/2025, 13:54

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Littérature contre slogans : comment les romans racontent l’Amérique de Trump

La Novlangue trumpienne s’impose au-delà des réseaux sociaux.  Elle procède par une simplification extrême. Elle utilise des slogans binaires et des expressions émotionnelles percutantes qui réduisent notre capacité à penser la complexité du réel. Heureusement, la littérature offre un contrepoint salutaire. Les romans américains dessinent un tableau beaucoup plus divers. 

29/09/2025, 10:32

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Traumas et secrets : la famille brisée de la rentrée littéraire 2025

De la mère aimante et cruelle au père absent, des secrets d’exil aux violences conjugales, la rentrée littéraire 2025 déborde de familles blessées. Psy, sociologue ou sympathisant d’extrême droite : chacun lirait ces romans différemment. Mais tous s’accorderaient sur une chose — la famille n’a jamais été aussi fragile, ni aussi centrale en littérature.

06/09/2025, 11:10

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Enquêteurs atypiques et sujets de société : le polar cosy du XXIe siècle

Sous ses airs traditionnels, le cosy mystery contemporain n’est pas figé dans le passé. Au contraire, il évolue pour refléter la société d’aujourd’hui, introduisant de la diversité dans ses personnages et abordant des thèmes actuels – tout en conservant sa légèreté caractéristique. 

03/09/2025, 10:07

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Ce que les guerres de Poutine, Trump et Netanyahu laissent aux vivants

Trump, Poutine, Netanyahu, Macron, Merz, Kagame, von der Leyen. Vous qui faites la guerre, la prolongez, la financez, ou en préparez de nouvelles. Vous qui lisez des projections de pertes acceptables. Certains d'entre vous, du moins. Il existe des hommes et des femmes qui ont regardé en face ce que vous produisez. Pas depuis un bureau. Ce sont des romanciers.

02/05/2026, 09:52

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La Mutinerie : former les lecteurs d’aujourd’hui à devenir les citoyens de demain

Face au recul du temps de lecture chez les adolescents, La Mutinerie défend une conviction simple : l’écriture peut ramener les jeunes vers les livres, mais aussi vers eux-mêmes. Créée par Guillaume Le Cornec, cette structure associe auteurs, établissements scolaires, lieux culturels et scientifiques pour faire des collégiens de véritables coauteurs. À travers ces projets collectifs, la littérature devient un outil de médiation, de confiance et d’apprentissage du monde.

30/04/2026, 12:52

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Accessibilité numérique : “Les bibliothèques des collectivités territoriales sont en retard”

La Journée mondiale du livre, le 23 avril dernier, a été assombrie par un constat implacable, établi par la Fédération des aveugles et amblyopes de France. L'accès aux livres numériques reste extrêmement complexe pour les personnes atteintes d’une déficience visuelle, en particulier via les bibliothèques et médiathèques publiques. Le ministère de la Culture, conscient de cette problématique, envisage plusieurs pistes d'action.

29/04/2026, 12:54

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IA : la présomption d’utilisation des oeuvres attendue à l’Assemblée nationale

Une proposition de loi visant à instaurer une présomption d’utilisation des œuvres par les systèmes d’intelligence artificielle, dans un contexte de débats sur l’entraînement des IA à partir de contenus culturels protégés, doit encore être inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. Le Syndicat national de l’édition (SNE) souscrit à une tribune collective appelant les députés à examiner sans délai ce texte, déjà adopté par le Sénat. 

28/04/2026, 10:27

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Témoignage : le démantèlement d'une librairie, vu de l'intérieur

Au cœur d'une époque particulièrement anxiogène, la fermeture d'une librairie pourrait passer inaperçue. L'événement n'est toutefois pas anodin, parce que la librairie n'est pas un commerce comme les autres. À l'heure où les difficultés s'accumulent pour le secteur, le témoignage publié ci-dessous vient rappeler ce que ces commerces ont de si spécial, et ce que l'on perd, collectivement, avec l'abaissement définitif du rideau.

28/04/2026, 09:39

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La coopérative éditoriale, réponse à la déferlante Bolloré

La crise ouverte chez Éditions Grasset, après l’éviction d’Olivier Nora dans un contexte de reprise par Vincent Bolloré, suscite une riposte politique et intellectuelle. Trois acteurs liés aux Éditions Syllepse et au Réseau Bastille avancent une hypothèse radicale : transformer l’éditeur en coopérative pour préserver le pluralisme.

27/04/2026, 16:41

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La crise chez Grasset “révèle des déséquilibres structurels anciens”

Le licenciement d'Olivier Nora par Vincent Bolloré et le mouvement de départ de plusieurs centaines d'auteurs de la maison d'édition Grasset, en guise de protestation, a jeté la lumière sur la fragilité de l'indépendance éditoriale. La Ligue des auteurs professionnels et la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse rappellent, dans un texte publié ci-dessous, que les créateurs restent bien peu protégés face à la puissance des groupes éditoriaux.

27/04/2026, 16:02

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10 idées reçues sur l’édition qui sabordent votre projet de livre

Publier un livre reste entouré d’illusions tenaces, entre promesses de succès fulgurant et doutes paralysants. À rebours de ces représentations, Nathalie Philippe démonte, avec précision et sans complaisance, les principaux mythes qui freinent ou déforment le passage à l’écriture. De la légitimité à l’autoédition, l'éditrice et fondatrice de La Sirène aux Yeux Verts éditions remet l'église au centre du village. 

26/04/2026, 19:03

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“Défendre le livre c’est défendre la liberté de penser et de créer”

L'industrie du livre deviendra-t-elle enfin un échosystème ? Un espace collectif, commun, en mesure de faire corps pour assurer sa pérennité. Jérôme Sion, président de L'Agence Unique, Occitanie Culture adresse à ActuaLitté une tribune exhortant les professionnels à « garantir leur liberté collective ». Une adresse autant qu'un espoir.

24/04/2026, 20:32

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Le 23 avril, journée mondiale du livre : il faut célébrer “le droit d’y accéder”

Ce 23 avril marque la journée mondiale du livre, l'occasion d'en ouvrir un et de profiter des bienfaits de la lecture. Mais cette activité reste très limitée pour les personnes atteintes d'une déficience visuelle, qui ne peuvent pas lire des ouvrages imprimés d'une manière standardisée. La Fédération des Aveugles et Amblyopes de France rappelle, dans un texte reproduit ci-dessous, les obstacles auxquels ils font face, ainsi que le manque de volonté politique pour lever ces barrières.

23/04/2026, 15:56

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Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs

Partir, oui, mais où ? La Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill) annonce son soutien aux nombreux auteurs et autrices souhaitant quitter leur maison pour rejoindre les « 4000 maisons d’édition indépendantes » et faire vivre autrement le livre et la création. Quitter les grandes maisons pour une édition plus indépendante : tel est le pari de la Fill.

22/04/2026, 12:08

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Artistes-auteurs : le ministère de la Culture “dénature le sens” du vote de l’Assemblée nationale

En janvier, l’intersyndicale réunissant une trentaine d’organisations réagissait déjà à un courrier de l’URSSAF : « Artistes-auteurs : ce qui change pour votre protection sociale en 2026 ! ». Quelques mois plus tard, le ministère de la Culture présente un projet de décret d’application de la réforme, vivement contesté par les organisations, qui y voient un détournement du vote des députés. Le texte de l'organisation est reproduit en intégralité ci-dessous.

22/04/2026, 11:06

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Esthétique du dévoilement : faire politiquement de la littérature

Le travail de Michael Roch s’inscrit dans celui d'une génération d’auteurs cherchant à renouveler les formes narratives pour mieux rendre compte des réalités politiques et culturelles du monde contemporain. Dans ce texte, il défend une « esthétique du dévoilement » qui rompt avec les formes héritées et revendique une littérature qui nomme, explicite et engage le lecteur face aux mécanismes de domination.

21/04/2026, 16:22

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Contrats d’auteur : les écrivains réclament une réforme face à la concentration

Le Conseil permanent des écrivains (CPE) alerte sur les effets de la concentration croissante dans l’édition, relancée par l’éviction d’Olivier Nora chez Grasset. Dans une tribune reproduite ci-dessous, l’organisation appelle à adapter le cadre légal et à rouvrir les discussions avec les éditeurs, notamment sur les contrats d’auteur, la durée des cessions de droits et le respect du droit moral.

21/04/2026, 16:03

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“L’enfance est précieuse et fragile, la littérature essentielle” : les auteurs Grasset Jeunesse inquiets

Un collectif d'auteurs des éditions Grasset Jeunesses se mobilise à travers une tribune pour soutenir « la liberté de création [qui] est indispensable aux bons livres ». Alors que la maison fait l'objet d'une attention médiatique à la hauteur de ce qu'elle traverse, ActuaLitté publie leur texte en intégralité.

21/04/2026, 15:31

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Clause de conscience : “Il s’avère impératif que le gouvernement s'engage”

Exclusif – Vice-présidente du Sénat, membre de la commission culture, éducation et communication, la sénatrice Sylvie Robert (Ille-et-Vilaine, groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) appelle aussi de ses vœux, après les événements au sein du groupe Hachette, à la création d'une clause de conscience pour les auteurs. Mais cet ajout au contrat d'édition ne pourra se faire rapidement qu'avec le soutien du gouvernement, qu'elle interpelle par un courrier à Catherine Pégard, ministre de la Culture. Il est reproduit ci-dessous, en intégralité.

21/04/2026, 08:35

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Les festivals littéraires montent au créneau après le départ d’Olivier Nora

Les responsables de festivals et manifestations littéraires réunis au sein du réseau RELIEF prennent la parole après l’éviction d’Olivier Nora. Dans un texte collectif, ils expriment leur attachement au rôle des éditeurs dans la chaîne du livre et leur inquiétude face aux conséquences pour les équipes. Ils rappellent l’importance du lien construit avec les auteurs et le public, dans un contexte de fragilisation de la lecture. Une prise de position qui souligne aussi les équilibres du monde éditorial contemporain.

20/04/2026, 16:12

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Grasset : face à “la mise au pas”, la CFDT réclame des “garanties d'indépendance éditoriale”

L'interventionnisme de Vincent Bolloré dans les entreprises dont il est le propriétaire n'est pas une nouveauté. Mais, en limogeant le PDG des éditions Grasset, le milliardaire réactionnaire a rendu plus visibles les risques que fait courir la financiarisation de l'édition sur l'organisation des maisons et leur production. Dans un texte reproduit ci-dessous, la CFDT Livre-Édition appelle le Syndicat national de l'Édition et les pouvoirs publics à agir, sans tarder.

20/04/2026, 11:52

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“Entendre le peuple ? Mais à quoi bon : nous savions très bien ce qu’il lui fallait”

Sous couvert de réforme administrative, la transformation annoncée de la Sécurité sociale des artistes-auteurs ravive un vieux soupçon : celui d’un pouvoir qui consulte sans jamais infléchir ses décisions. Entre continuité assumée des pratiques, marginalisation des représentants élus et contournement du cadre législatif, le récit d’une modernisation tourne à la critique d’un système fermé sur lui-même. Lady En Passant quelque chose à nous en dire.

19/04/2026, 14:34

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Grasset à l'ère Bolloré : “Ce n’est pas une coïncidence, c’est une méthode”

ANALYSE – La séquence ouverte par la reprise en main de Grasset, au sein d’un groupe lui-même intégré à l’écosystème constitué par Vincent Bolloré, s’inscrit dans une logique désormais identifiée au-delà du seul cas français. Le rapport Right to Write de la Fédération des scénaristes d’Europe décrit précisément ces configurations, où concentration des médias, recomposition des directions culturelles et transformation des conditions éditoriales convergent vers un même objectif : encadrer les récits en circulation dans l’espace public.

19/04/2026, 12:26

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“Le livre ne produit plus de la pensée, il produit un message”

Concentration capitalistique, soupçons d’alignement idéologique et rupture avec une tradition éditoriale pluraliste : la mise à l’écart d’Olivier Nora après vingt-six ans à la tête de Grasset agit comme un révélateur. Thibault Leonard, fondateur de Primento, analyse cette recomposition du paysage du livre interrogeant l’indépendance des catalogues et, au-delà, le rôle démocratique de l’édition. 

19/04/2026, 12:02

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“Ce que l’affaire Olivier Nora m’inspire en tant qu’éditrice indépendante”

« Après Grasset, à qui le tour ? » La question que pose Sophie Caillat, présidente des éditions du Faubourg, maison indépendante, a quelque chose de piquant. Mais elle donne surtout l’occasion de partager quelques remarques, formulées dans un post et que nous reproduisons ici avec son autorisation. 

18/04/2026, 10:51

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Grasset, ou la “prédation” des actionnaires

Après l’éviction d’Olivier Nora de la tête de Grasset, la Société des Gens de Lettres dénonce une emprise croissante des actionnaires sur les orientations éditoriales. Dans un communiqué offensif, l’organisation alerte sur un risque systémique pour la liberté de création et appelle à des mesures d’urgence, de la clause de conscience à une régulation accrue du secteur.

18/04/2026, 10:26

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Fayard, Grasset : les libraires dénoncent la “mise au pas” d'Hachette par Vincent Bolloré

Après Fayard, Grasset : le limogeage d’Olivier Nora cristallise les inquiétudes d’une profession confrontée à une transformation brutale du groupe Hachette. Dans cette tribune, le syndicat des libraires dénoncent une reprise en main idéologique et ses effets sur l’équilibre du secteur. Au-delà d’un départ, c’est toute la chaîne du livre qui se dit fragilisée.

16/04/2026, 18:13

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“Entre grands groupes et précarité, le choix est devenu impossible”

La branche Métiers du livre de SUD Culture Solidaires publie une tribune offensive dans le contexte de la crise chez Grasset. Le syndicat y dénonce une concentration accrue du secteur, qu’il associe à un « tournant politique et économique » depuis la prise de contrôle d’Hachette par Vincent Bolloré. Évoquant une dégradation des conditions de travail et une évolution des lignes éditoriales, il appelle l’ensemble des professionnels du livre à se mobiliser collectivement.

16/04/2026, 18:05

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Vous qui quittez les maisons du groupe Bolloré, “réservez vos écrits à des éditeurs indépendants”

Alors que les réactions d’auteurs et d’éditeurs se multiplient dans le secteur après l'éviction d'Olivier Nora par le groupe Bolloré, Étienne Galliand, éditeur indépendant, prend la plume. Il revient sur sa rencontre avec André Schiffrin, figure majeure de la critique de la financiarisation de l’édition, et livre un texte à la fois personnel et engagé en faveur de l’édition indépendante. L'éditeur alerte sur les dérives actuelles et invite les auteurs à soutenir concrètement le monde de l'édition.

16/04/2026, 15:48

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Auteurs et groupe Hachette : partir est possible, mais juridiquement contraint

Bolloré a encore frappé. Mardi 14 avril restera dans les annales du groupe Hachette Livre : Olivier Nora, homme « charismatique » comme le souligne Le Monde, à sa tête depuis plus de vingt ans, s’est fait évincer par le groupe Bolloré. Un très grand nombre d’auteurs et d’éditeurs ont vite réagi et montré publiquement leur soutien et leur mécontentement : ils veulent partir. Mais ce n’est pas si simple que ça…

16/04/2026, 10:49

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“74 % des Français considèrent les hommes politiques comme corrompus”

Comment, diable, peut-on se lever un matin et, « en se rasant », avoir l’idée de créer un jeu sur la politique, à l’heure où (presque) plus personne n’y croit ? Oser s’amuser de la rubrique « faits divers » de la vie publique, alors que, H24 7/7, le monde entier la commente sur le zinc des plateaux et des réseaux ? Et qui plus est, préciser en gros et en gras, que ce nouveau jeu satirique ne s’adresse qu’« aux pourris uniquement » ?

16/04/2026, 10:32

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Sophie de Closets, Olivier Nora : qui sera la prochaine “victime” de Sarkozy chez Hachette ?

Le départ d’Olivier Nora éclaire une séquence de tensions anciennes entre pouvoir politique et direction éditoriale au sein du groupe Hachette. À travers les relations conflictuelles entretenues avec Nicolas Sarkozy, puis les recompositions imputées à Vincent Bolloré, se dessine un affrontement durable autour de l’indépendance des maisons d’édition, entre influence, gouvernance et liberté de publication.

15/04/2026, 11:22

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Zapping : j'ai sauté les pages... d'un livre audio (et ça mérite d'être raconté)

Sauter des pages dans un livre papier relevait déjà d’une petite entorse à la lecture classique – bien que cautionnée par Daniel Pennac. Avec le livre audio, ce geste devient invisible, presque banal. Pourtant, avancer dans un récit, ignorer des passages ou accélérer l’écoute transforme profondément notre rapport au texte, entre liberté nouvelle et fragmentation de l’expérience narrative.

14/04/2026, 16:18

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Jessica Mazencieux : “Dieu a un plan. Pas de chance, moi aussi.”

Dieu a un plan, moi j’ai une réunion à 14 heures de Jessica Mazencieux ne s’impose pas par une ambition formelle démonstrative, mais par une énergie immédiate, presque brute, qui traverse chaque page. Une voix s’y fait entendre — au sens propre comme au sens figuré — et c’est sans doute là que réside sa première force : une sincérité rarement prise en défaut. Probablement l'histoire d'un parcours éditorial qui n'y est pas non plus étrangère.

14/04/2026, 14:50

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La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire”

Durant une trentaine d’années passées dans le monde du livre, Laurence H. aura exercé différents métiers en diffusion, distribution et peut-être d’autres encore. Depuis quelque temps, elle a rejoint le monde professionnel du spectacle vivant. Mais elle renoue parfois, et volontiers, avec l’édition. « Et vous êtes un de ces liens », écrit-elle à ActuaLitté. Elle nous adresse un texte, « une saute d’humeur en quelque sorte ».

14/04/2026, 14:31

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Ebook : Thotario instaure un droit de suite pour les oeuvres numériques

Le numérique a transformé l’accès aux œuvres, mais a figé leur circulation économique. Livres numériques et jeux vidéo restent enfermés dans des droits d’usage, sans véritable marché secondaire. En s’appuyant sur un système de revente encadrée et de rémunération continue des créateurs, Thotario propose un modèle inédit, à la croisée du droit, de la technologie et des usages culturels. Par Dylan Tosti, fondateur de Thotario.

14/04/2026, 12:23

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Francophonie : le braille devient un enjeu mondial d’accès à la lecture

La francophonie affiche une croissance soutenue à l’échelle mondiale, mais se confronte à un défi majeur : garantir un accès réel à la lecture et à l’écriture pour tous. Portée par des initiatives internationales autour du braille et de l’inclusion, une nouvelle dynamique s’organise. Institutions, enseignants et réseaux émergents redéfinissent les conditions d’une langue véritablement accessible.

14/04/2026, 09:43

ActuaLitté

Prix Les Visionnaires : “On sort grandis et nourris de ce débat”

Ce samedi 11 avril, à Saint-Quentin-en-Yvelines, le Prix du livre Les Visionnaires a été décerné à Gabrielle Filteau-Chiba pour son roman Hexa (Stock). Le texte a été choisi parmi une sélection de trois ouvrages par le public et par un jury, lequel a échangé et confronté ses avis pendant près de deux heures avant de se prononcer. Nous avons pu assister, en toute discrétion, à ces délibérations.

13/04/2026, 16:57

ActuaLitté

Conteuse : faire de la Prose sans le savoir ?

Lancé comme une solution hybride entre application et objet dédié, Prose s’inscrit dans un segment en pleine expansion : celui des dispositifs visant à simplifier l’accès au livre audio, en particulier pour des publics éloignés du numérique. Son positionnement repose sur un solution simple : rendre l’écoute aussi immédiate que possible, sans frictions techniques.

12/04/2026, 14:25

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Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Denis Olivennes furieux : le JDD accusé de relents antisémites
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