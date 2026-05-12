Philip Roth et Franz Kafka contre la démocratie au guichet de Donald Trump

L'agence Reuters publiait ce 27 avril 2026, une enquête sur les initiatives de l’administration Trump pour accroître l’emprise fédérale sur des élections administrées, depuis la fondation des États-Unis, par les États et les collectivités locales. L’agence y recense, dans au moins huit États, des enquêtes, perquisitions et demandes d’accès à des systèmes de vote, à des dossiers d’électeurs ou à des documents confidentiels.

Sur un autre front, le média a longuement documenté les pressions exercées sur les universités : demandes de données d’admission liées à la race et au sexe sur sept ans, affrontement avec Harvard autour des étudiants étrangers, révocations de visas et contentieux judiciaires.

Le guichet, forme discrète de la rupture

La question n’oppose pas seulement Washington aux États ni la Maison-Blanche aux campus. Elle concerne la confiance démocratique quand l’État transforme le soupçon en procédure. Les romans connaissent cette bascule lente : elle commence rarement par une scène spectaculaire. Elle avance par convocations, fichiers, délais, injonctions, catégories. Là où le discours public parle d’intégrité électorale ou de conformité administrative, les livres replacent les vies dans le dossier.

Dans Impossible ici (trad. Raymond Queneau), Sinclair Lewis imagine Buzz Windrip, chef charismatique élu président des États-Unis, puis l’installation d’un régime autoritaire sous couvert de redressement national. Le roman pose une première alerte : la rupture démocratique emprunte volontiers la langue de la normalité. Mais c’est Philip Roth qui donne à cette bascule son intensité domestique.

Dans Le Complot contre l’Amérique (trad. Josée Kamoun), l’élection fictive de Charles Lindbergh contre Roosevelt en 1940 ne se lit pas seulement comme une uchronie politique. Elle entre dans une famille juive de Newark, dans les conversations d’enfants, dans la peur des parents, dans la certitude soudain vacillante d’appartenir à un pays.

Roth ne décrit pas la disparition brutale de la démocratie. Il observe ses déplacements successifs : une parole nationale qui change de cible, une politique présentée comme intégratrice, une inquiétude qui atteint l’école, la rue, l’appartement. Le citoyen reste formellement protégé, mais son environnement politique change déjà.

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Voilà de quoi éclairer directement l’enquête de Reuters sur les démarches fédérales visant des dossiers électoraux, des équipements de vote ou des informations confidentielles. Le danger ne tient pas seulement à l’accès technique ; il tient à la transformation d’une appartenance civique en matière administrable. Chez Roth, la démocratie ne se juge plus seulement à ses textes. Elle se mesure à ce qu’un enfant entend dans la voix de ses parents.

Mil neuf cent quatre-vingt-quatre (trad. Philippe Jaworski), de George Orwell, réduit ici son rôle à une fonction précise : rappeler que l’autorité s’empare du réel quand elle maîtrise les traces. L’archive, la version officielle, la mémoire du résultat comptent autant que l’événement lui-même. La Servante écarlate (trad. Sylviane Rué), de Margaret Atwood, ajoute le corps : dans Galaad, l’État ne contrôle pas seulement les comportements, il assigne les noms, la lecture, la fécondité, la place sociale. Ces deux jalons ne résument pas la situation américaine ; ils rappellent ce que les mots fichier, statut et conformité contiennent de vies exposées.

Kafka n’est pas une image, mais une méthode

Le bloc universitaire impose Kafka avec une précision presque documentaire, à condition de ne pas réduire son nom à un adjectif commode. Dans Le Procès (trad. Jean-Pierre Lefebvre), Josef K. n’affronte pas seulement une accusation absurde : il affronte une institution qui exige sa disponibilité totale sans livrer le centre de la faute. La procédure avance, les interlocuteurs se multiplient, les règles demeurent opaques. L’accusé consacre son énergie à comprendre le dispositif qui l’absorbe. Kafka ne décrit pas un État brutal qui annonce clairement sa violence, mais une organisation qui épuise par l’incertitude, la convocation, le dossier, l’attente et la dépendance.

Dans Le Château (trad. Alexandre Vialatte), cette logique prend une autre forme. K. cherche à faire reconnaître sa place, mais l’autorité reste à la fois omniprésente et inaccessible. Elle parle par secrétaires, messagers, relais, interprétations contradictoires. Personne ne semble entièrement responsable, mais chacun relaie la contrainte.

Les universités visées par les demandes fédérales de données se trouvent devant une mécanique comparable : elles reçoivent des injonctions, produisent des catégories sensibles, défendent leurs pratiques devant les tribunaux, sans toujours connaître l’usage final des informations réclamées. Reuters a rapporté qu’un juge fédéral avait bloqué ou restreint ces demandes, qui portaient sur plusieurs années de données liées notamment à la race et au sexe dans les admissions.

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Kafka éclaire donc moins l’absurde que la dépendance. Dans une démocratie administrative, l’arbitraire ne prend pas nécessairement la forme d’un ordre illégal ; il surgit lorsque l’institution contraint un individu ou un établissement à prouver sans cesse qu’il mérite encore sa place. Étudiants étrangers, chercheurs, universités, services juridiques : tous entrent alors dans une temporalité de guichet. Il faut répondre, compléter, justifier, attendre, contester. Le droit subsiste, mais il arrive après l’angoisse.

Des statuts, des enfants, des exilés

Valeria Luiselli donne le contrechamp humain. Dans Raconte-moi la fin (trad. Nicolas Richard), ancienne interprète devant les tribunaux américains, elle part d’un questionnaire de quarante questions adressé à des enfants migrants sans papiers. L’administration demande une histoire ordonnée ; les enfants portent la fuite, la peur et les blancs du traumatisme. Quand Reuters relève des révocations de statuts d’étudiants étrangers et des recours judiciaires contre ces décisions, le livre rappelle qu’un statut migratoire ne décrit jamais une existence.

Le Sympathisant (trad. Clément Baude), de Viet Thanh Nguyen, suit un agent double vietnamien, de Saïgon à Los Angeles après 1975, pris entre fidélités politiques, exil et surveillance. Il montre la fracture intime produite par le soupçon. En attendant les barbares (trad. Sophie Mayoux), de J. M. Coetzee, place un magistrat aux marges d’un empire qui invente une menace, arrête, interroge et torture. Ces deux romans obligent à lire les mots sécurité, conformité ou vérification depuis ceux qui les subissent.

Inconnu à cette adresse (trad. Michèle Lévy-Bram), de Kressmann Taylor, tient en une correspondance fictive de 1932 à 1934 entre deux hommes, l’un installé aux États-Unis, l’autre revenu en Allemagne. Sa force tient à la forme : la politique contamine peu à peu la lettre, l’amitié, la langue. Le basculement ne prend pas toujours la forme d’un décret ; il passe par ce que l’on n’ose plus écrire, demander ou signer.

Le retour aux faits américains gagne alors en précision. Il ne s’agit pas d’écrire que la fiction a prévu Trump. Il s’agit de reconnaître ce que ces œuvres imposent aux mots du présent : contrôle, audit, visa, fichier, conformité, intégrité. Elles montrent que l’administration d’une démocratie atteint d’abord les personnes placées devant le guichet : électeurs, agents locaux, étudiants étrangers, enseignants, chercheurs, enfants migrants, familles exposées au soupçon.

Crédits photo : Donald Trump - Gage Skidmore, CC BY SA 4.0 ; Franz Kafka - domaine public ; Philip Roth - CBS Sunday Morning

Par Nicolas Gary

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