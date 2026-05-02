L’édition marocaine progresse, mais ses fractures restent visibles

La Fondation Roi Abdul-Aziz Al Saoud pour les études islamiques et les sciences humaines publie son dixième rapport sur l’état du livre au Maroc au moment où Rabat accueille la 31e édition du Salon international de l’édition et du livre. La source originelle de l’information est ce bilan 2024-2025, consacré à la littérature et aux sciences humaines et sociales.

Le document s’inscrit dans une année très exposée : le SIEL se tient à l’espace OLM Souissi, du 30 avril au 10 mai 2026, avec la France comme invitée d’honneur, tandis que Rabat porte le titre de Capitale mondiale du livre 2026 décerné par l’UNESCO, une désignationqui place la ville dans la continuité de Strasbourg et Rio de Janeiro.

Le rapport fixe un périmètre essentiel. Il mesure une production intellectuelle, non un marché : il recense livres et revues, imprimés ou numériques, mais n’intègre ni chiffre d’affaires, ni ventes, ni volumes d’impression. Il exclut aussi les sciences exactes, les livres pratiques, les ouvrages de vulgarisation, les livres pour enfants et les œuvres littéraires non maghrébines. Les 4.124 titres recensés dessinent donc la densité documentaire d’une production savante, littéraire et institutionnelle.

Une croissance qui masque les fragilités

Le premier indicateur marque une progression : 4.124 titres, dont 3.613 livres et 511 revues, soit une hausse de 10,71 % par rapport au précédent bilan. L’imprimé domine encore, avec 3.677 publications, contre 447 documents numériques. Le numérique atteint toutefois 10,84 % de l’ensemble et progresse de 33,83 %. Derrière cette poussée, une tension s’impose : le mouvement vient moins des éditeurs privés que des institutions publiques, des centres de recherche et des organismes producteurs de rapports, d’études et d’analyses.

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La répartition linguistique confirme la centralité de l’arabe, crédité de 80,09 % de l’ensemble livres et revues, devant le français, à 15,23 %, l’anglais, à 2,47 %, et l’amazigh, à 1,94 %. Dans le seul périmètre des livres, l’arabe représente 78,63 % des titres, le français 16,14 %, l’anglais 2,82 %. L’amazigh reste réduit en volume, avec 76 titres imprimés, mais son profil diffère : 63 relèvent de la création littéraire, soit 82,89 % de la production dans cette langue.

Ces données éclairent une double réalité. L’arabe structure l’offre majoritaire, le français conserve une fonction de circulation intellectuelle, l’anglais avance dans la recherche, tandis que l’amazigh s’affirme surtout par la création. Le paysage linguistique répartit ainsi les usages, les publics et les circuits de légitimation.

La littérature domine, le numérique choisit l’expertise

La création littéraire reste le premier bloc disciplinaire : 821 œuvres, soit 22,72 % de la production. Les études littéraires ajoutent 252 titres. Le droit occupe le deuxième rang, avec 574 publications, devant l’histoire, 494 titres, les sciences sociales, 307, et les études islamiques, 267. Le rapport souligne une concentration forte : 80 % des ouvrages relèvent de sept champs disciplinaires. La littérature gagne près d’une centaine de titres par rapport au précédent exercice.

Dans le détail, la narration domine avec 374 romans et 117 recueils de nouvelles, soit 59,8 % de la création littéraire. La poésie rassemble 217 recueils, 26,43 % de ce corpus. Le numérique dessine pourtant un autre paysage : les études économiques y représentent 116 titres, soit 40,14 % de la production numérique, devant les études politiques et stratégiques, à 21,79 %, puis les questions sociales, avec 50 titres. L’imprimé porte la littérature et les humanités classiques, quand le numérique sert d’abord les politiques publiques, les données économiques et l’analyse stratégique.

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La carte intellectuelle révèle une forte orientation nationale : 2.780 titres, soit 76,94 % des publications, portent sur le Maroc. L’Afrique représente moins de 1 % du total, malgré le poids diplomatique, économique et géopolitique accordé au continent dans le discours public marocain. Ce décalage constitue l’un des points sensibles du bilan : la production savante demeure centrée sur le cadre national, alors que le pays revendique une insertion africaine et internationale plus affirmée.

Un pays très publié, un territoire inégalement édité

La géographie interne confirme cette concentration. Sur 3.613 livres publiés au Maroc, les régions Rabat-Salé-Kénitra et Casablanca-Settat totalisent 1.889 titres, soit plus de la moitié du corpus. Rabat-Salé-Kénitra atteint 1.127 titres, Casablanca-Settat 762. Tanger-Tétouan-Al Hoceima suit avec 460 titres, devant Fès-Meknès, 180, Marrakech-Safi, 140, et Souss-Massa, 129. Béni Mellal-Khénifra compte 81 titres, l’Oriental 45, et les régions restantes 16 publications.

La structure éditoriale rend cette polarisation plus lisible. Le rapport recense 3.613 livres répartis entre 125 maisons professionnelles, 266 éditeurs institutionnels et 673 ouvrages publiés à compte d’auteur. Les éditeurs privés professionnels totalisent 1.670 livres, soit plus de 46 % du corpus, les institutions 1.270 titres. Le compte d’auteur atteint 19 % des publications. Cette proportion indique une difficulté persistante d’accès aux circuits éditoriaux et de diffusion.

La traduction reste étroite : 204 titres, soit 5,65 % de la production. L’arabe domine comme langue cible, avec 152 titres, soit 74,51 % des traductions. Le français constitue la première langue source, avec 101 titres, devant l’anglais, 36, l’arabe, 26, et l’espagnol, 14. Les œuvres littéraires et les études historiques concentrent l’essentiel des traductions. Le rapport signale aussi 20 traductions publiées à compte d’auteur.

Traduire, publier, recenser : trois angles morts

Les revues forment un autre chantier. Le rapport dénombre 511 titres sur la période, dont 353 imprimés et 158 numériques. Leur suivi reste complexe, en raison de parutions irrégulières, de circuits dispersés et de sites qui ne donnent pas toujours accès aux numéros complets. La Fondation indique que 52,05 % des revues relèvent d’enseignants-chercheurs et d’universitaires. Trente nouvelles revues en arabe ont été lancées en 2024-2025, dont la moitié dans le domaine juridique.

Le bilan livre enfin un indicateur social : sur 3.016 auteurs recensés, 91,84 % sont marocains. La domination masculine demeure massive, avec 85 % d’hommes contre 15 % de femmes. Les autrices marocaines totalisent 562 titres ; leur premier domaine reste la création littéraire, avec 187 œuvres, devant les études juridiques, 103.

Le document est disponible ci-dessous dans son intégralité :

Crédits photo : mosquée Hassan - Atlantios CC 0

Par Clément Solym

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