La Chine transforme ses oeuvres classiques en produits dérivés

La Bibliothèque nationale de Chine ne se contente plus d’exposer ses trésors : elle les transforme en objets, en licences et en expériences. Lors d’une conférence organisée à Pékin le 23 avril, l’établissement a présenté son plan 2026 de co-création culturelle, consacré à la « renaissance » des classiques par des produits dérivés.

Selon l’agence de presse chinoise Service d’information de Chine, China News, l'institution publique convertit ses collections en usages commerciaux.

Le patrimoine entre dans la chaîne de production

La rencontre a réuni la conférence annuelle 2026 de co-création culturelle et le lancement de nouveaux produits. L’objectif affiché tient en deux axes : transformer les classiques en ressources contemporaines et construire un écosystème partagé entre partenaires, conception, distribution et médiation. Le dispositif n’est donc pas présenté comme une boutique de souvenirs, mais comme une politique d’exploitation culturelle.

Le bilan 2025 a été exposé par Liu Zhongxuan, directeur général adjoint de la société Pékin Innovation culturelle de la Bibliothèque nationale. Selon l’agence, cette structure a déjà incubé plusieurs dizaines de produits inspirés des classiques et établi des coopérations stables. Pour 2026, elle entend renforcer recherche-développement, propriété intellectuelle, commerce en ligne, apprentissage et innovation numérique. Images anciennes et motifs issus des collections deviennent des matrices visuelles et pédagogiques.

Deux ex-libris pour vendre une bibliothèque

Le lancement le plus visible concerne deux ex-libris thématiques, dont les titres peuvent se traduire par « Voir l’Orient en lisant » et « Rêver avec le Livre des monts et des mers ». Le premier reprend l’évolution graphique du caractère désignant les classiques et intègre un élément pictural emprunté à une peinture conservée dans les collections, le Traité impérial du labourage et du tissage, daté de la dynastie Qing. Sous lumière fluorescente, il fait apparaître des motifs liés aux collections spéciales de l’institution.

Le second puise dans le Livre des monts et des mers, classique chinois nourri de géographies merveilleuses et de figures animales. Il associe neuf chevaux mythiques, les vingt-huit constellations et des sentences issues du Livre des documents et du Livre des mutations. Dorure, relief et effet fluorescent inscrivent le livre ancien dans une esthétique de collectionneur et de cadeau culturel.

Cette opération s’inscrit dans un mouvement plus large. En décembre 2024, une exposition nationale de produits culturels de bibliothèques réunissait près de 1300 créations venues de 54 établissements répartis dans 22 provinces, régions autonomes et municipalités, indiquait aussi le Service d’information de Chine. L’initiative de Pékin place donc la Bibliothèque nationale au sommet d’un secteur structuré.

La lecture devient un service augmenté

Le contexte éclaire l’enjeu. ActuaLitté rappelait en 2023 que la Bibliothèque nationale de Chine conservait plus de 26 millions d’ouvrages, des milliers de livres rares et environ 300.000 documents anciens chinois, avant de mettre en ligne une partie de l’encyclopédie de Yongle et du Catalogue national des livres anciens précieux. La transformation commerciale ne remplace pas la numérisation, mais l’accompagne par une autre voie, plus visible dans l’espace public.

La même logique traverse la lecture publique chinoise. ActuaLitté relevait en mars 2026 que les bibliothèques du pays connaissent une redéfinition de leurs usages : espaces d’étude, lieux de présence sociale, services numériques et équipements implantés dans les flux urbains. Dans ce cadre, le produit culturel condense un fonds, une identité institutionnelle et une promesse d’accès simplifié au patrimoine.

Le vice-directeur de la Bibliothèque nationale, Wei Chong, a présenté la conférence comme un outil de coopération destiné à construire un écosystème autour des classiques, à encourager leur transformation créative et à répondre à une demande de services culturels de qualité.

La portée du projet tient là : la bibliothèque diffuse désormais ses signes dans l’achat, le tourisme, l’éducation et le numérique, jusqu’à faire du patrimoine écrit une gamme d’objets identifiables.

Crédits photo : China News

Par Cécile Mazin

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