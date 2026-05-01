La Chine transforme ses oeuvres classiques en produits dérivés

À Pékin, la Bibliothèque nationale de Chine assume une nouvelle étape : transformer ses classiques en produits culturels, licences, ex-libris, usages numériques et expériences éducatives. Derrière l’objet dérivé, l’institution installe une stratégie de marque patrimoniale, où la conservation des textes anciens rejoint le commerce, le tourisme, la médiation culturelle et la conquête de nouveaux publics, en Chine comme hors les murs.
Le 01/05/2026 à 11:38 par Cécile Mazin
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01/05/2026 à 11:38
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La Bibliothèque nationale de Chine ne se contente plus d’exposer ses trésors : elle les transforme en objets, en licences et en expériences. Lors d’une conférence organisée à Pékin le 23 avril, l’établissement a présenté son plan 2026 de co-création culturelle, consacré à la « renaissance » des classiques par des produits dérivés.
Selon l’agence de presse chinoise Service d’information de Chine, China News, l'institution publique convertit ses collections en usages commerciaux.
La rencontre a réuni la conférence annuelle 2026 de co-création culturelle et le lancement de nouveaux produits. L’objectif affiché tient en deux axes : transformer les classiques en ressources contemporaines et construire un écosystème partagé entre partenaires, conception, distribution et médiation. Le dispositif n’est donc pas présenté comme une boutique de souvenirs, mais comme une politique d’exploitation culturelle.
Le bilan 2025 a été exposé par Liu Zhongxuan, directeur général adjoint de la société Pékin Innovation culturelle de la Bibliothèque nationale. Selon l’agence, cette structure a déjà incubé plusieurs dizaines de produits inspirés des classiques et établi des coopérations stables. Pour 2026, elle entend renforcer recherche-développement, propriété intellectuelle, commerce en ligne, apprentissage et innovation numérique. Images anciennes et motifs issus des collections deviennent des matrices visuelles et pédagogiques.
Le lancement le plus visible concerne deux ex-libris thématiques, dont les titres peuvent se traduire par « Voir l’Orient en lisant » et « Rêver avec le Livre des monts et des mers ». Le premier reprend l’évolution graphique du caractère désignant les classiques et intègre un élément pictural emprunté à une peinture conservée dans les collections, le Traité impérial du labourage et du tissage, daté de la dynastie Qing. Sous lumière fluorescente, il fait apparaître des motifs liés aux collections spéciales de l’institution.
Le second puise dans le Livre des monts et des mers, classique chinois nourri de géographies merveilleuses et de figures animales. Il associe neuf chevaux mythiques, les vingt-huit constellations et des sentences issues du Livre des documents et du Livre des mutations. Dorure, relief et effet fluorescent inscrivent le livre ancien dans une esthétique de collectionneur et de cadeau culturel.
Cette opération s’inscrit dans un mouvement plus large. En décembre 2024, une exposition nationale de produits culturels de bibliothèques réunissait près de 1300 créations venues de 54 établissements répartis dans 22 provinces, régions autonomes et municipalités, indiquait aussi le Service d’information de Chine. L’initiative de Pékin place donc la Bibliothèque nationale au sommet d’un secteur structuré.
Le contexte éclaire l’enjeu. ActuaLitté rappelait en 2023 que la Bibliothèque nationale de Chine conservait plus de 26 millions d’ouvrages, des milliers de livres rares et environ 300.000 documents anciens chinois, avant de mettre en ligne une partie de l’encyclopédie de Yongle et du Catalogue national des livres anciens précieux. La transformation commerciale ne remplace pas la numérisation, mais l’accompagne par une autre voie, plus visible dans l’espace public.
La même logique traverse la lecture publique chinoise. ActuaLitté relevait en mars 2026 que les bibliothèques du pays connaissent une redéfinition de leurs usages : espaces d’étude, lieux de présence sociale, services numériques et équipements implantés dans les flux urbains. Dans ce cadre, le produit culturel condense un fonds, une identité institutionnelle et une promesse d’accès simplifié au patrimoine.
Le vice-directeur de la Bibliothèque nationale, Wei Chong, a présenté la conférence comme un outil de coopération destiné à construire un écosystème autour des classiques, à encourager leur transformation créative et à répondre à une demande de services culturels de qualité.
La portée du projet tient là : la bibliothèque diffuse désormais ses signes dans l’achat, le tourisme, l’éducation et le numérique, jusqu’à faire du patrimoine écrit une gamme d’objets identifiables.
Crédits photo : China News
Par Cécile Mazin
Contact : cm@actualitte.com
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Le Musée de la Bande Dessinée de Bruxelles conservera un fonds documentaire légué par Philippe Goddin, figure majeure de l’étude et de l’analyse de l’œuvre d’Hergé, décédé en fin d'année 2025 à l'âge de 81 ans. Ses archives seront mises à disposition des chercheurs et chercheuses, afin de faciliter l'étude scientifique du patrimoine de la bande dessinée, assure l'institution.
09/03/2026, 11:38
Deux lettres manuscrites signées Rosa Luxemburg et Virginia Woolf sont proposées aux enchères du 6 au 15 mars sur Catawiki. Datées de 1906 et 1930, ces documents offrent un aperçu singulier de la pensée de deux figures majeures du XXe siècle, à la croisée de la littérature, de la politique et de l’histoire des idées.
06/03/2026, 16:32
Deux manuscrits de nouvelles inédites de Kenzaburō Ōe, lauréat du prix Nobel de littérature en 1994 et disparu en 2023, ont été récemment découverts au Japon. Rédigés vers 1957, au moment où l’écrivain faisait ses débuts littéraires, ces textes viennent éclairer les premières années de création d’un auteur majeur de la littérature japonaise contemporaine.
04/03/2026, 18:41
Fin 2024, des héritiers de Marcel Proust annonçaient la mise en vente d'archives inédites de l'auteur de La Recherche. Depuis, l'État fait des pieds et des mains afin de réunir la somme nécessaire à l'acquisition de ce fonds exceptionnel, proposé par la maison de vente aux enchères Sotheby's. Un nouvel appel au mécénat d'entreprise est lancé, visant un objectif de 4,96 millions € tout de même.
02/03/2026, 10:06
Dans les rayonnages de la British Library, la littérature en ligne chinoise franchit un cap. En décembre 2025, l’institution intègre 12 œuvres supplémentaires, troisième vague après 2022 et 2024, portant l’ensemble à 38 titres, selon un article publié le 23 janvier 2026 sur l’application de Xinhua.
28/02/2026, 10:31
Dans les sous-sols, les rayonnages saturent. À Oxford comme à Cambridge, les collections papier grossissent, alors même que la recherche étudiante se déporte vers le numérique. Le problème reste matériel : des kilomètres d’étagères, des coûts de stockage, et la hantise du mauvais tri, celui qui efface un ouvrage rare au nom du désencombrement.
28/02/2026, 09:03
Le Sénat met à l’honneur la Description de l’Égypte conservée dans ses collections. Les 23 volumes de cette œuvre colossale, conservés dans leur édition impériale originale, sont présentés à travers une sélection de planches et de documents reproduits sur le site Mémoire du Sénat, dédié à la diffusion et à la valorisation du patrimoine historique de la Seconde chambre.
25/02/2026, 11:53
À l’écart des statues figées, certaines figures historiques résistent aux lectures définitives. André Malraux appartient à cette catégorie rare : écrivain, homme d’action, penseur de l’art et acteur politique, il incarne les tensions majeures du XXᵉ siècle. En lui consacrant un dossier dense et pluriel, la Revue des Deux Mondes choisit de rouvrir le dossier Malraux, non pour le sanctifier, mais pour en restituer les contradictions, les élans et la puissance intellectuelle intacte. Par Vincent Hein.
18/02/2026, 16:30
Une découverte réalisée à la Bibliothèque nationale centrale de Florence (BNCF) apporte un éclairage nouveau sur la formation intellectuelle du bien nommé Galileo Galilei. Un exemplaire imprimé de l’Almageste de Claude Ptolémée, publié à Bâle en 1551, a été identifié comme portant de nombreuses annotations manuscrites attribuées au savant pisan.
17/02/2026, 16:36
Il aura fallu plus de 80 ans pour qu’un modeste volume retrouve son histoire. Un exemplaire de la Description abrégée de la cathédrale d’Amiens, ayant appartenu à l’historien Marc Bloch, a été restitué à ses ayants droit ce lundi. Saisi en 1942 lors des spoliations antisémites menées sous l’Occupation, l’ouvrage avait ensuite intégré, à tort, les collections publiques françaises.
16/02/2026, 18:17
C’est un retour aussi inattendu que symbolique. Un manuscrit ancien, disparu des collections pontificales depuis plus de deux siècles, vient de réintégrer la Bibliothèque apostolique vaticane (BAV). Réapparu récemment sur le marché antiquaire à Vienne, le Pal. lat. 851 retrouve aujourd’hui sa place au sein du prestigieux fonds des Palatini latini, l’un des ensembles historiques majeurs de la bibliothèque du Vatican.
16/02/2026, 16:36
Sur AbeBooks, les livres ne dorment pas : ils circulent, ils flambent, ils se disputent. Le bilan « Most expensive sales in 2025 », publié fin janvier 2026, pose le décor : une place de marché mondiale, fondée en 1995, passée sous pavillon Amazon en décembre 2008, et installée à Victoria (Canada), avec un ancrage européen en Allemagne.
14/02/2026, 12:32
Top ArticlesUne faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Denis Olivennes furieux : le JDD accusé de relents antisémites
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