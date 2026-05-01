La voix de l'aviatrice Amelia Earhart ressurgit d’un livre 94 ans plus tard

Un mince disque de 78 tours, glissé en 1932 dans la couverture arrière d’un exemplaire de The Fun of It, a rendu à Amelia Earhart une part de présence matérielle que l’on croyait perdue. Début avril, le blog de la Library of Congress relate qu’une bibliothécaire de la division des livres rares, Amanda Zimmerman, a retrouvé cet enregistrement promotionnel dans une première édition des mémoires de l’aviatrice.

Restait à savoir si ce support minuscule, composé d’un plastique bon marché sur carton, pouvait encore livrer un son sans être détruit par une lecture mécanique.

La réponse est venue des laboratoires de conservation de l’institution américaine. Les équipes ont eu recours au système IRENE, une technologie d’imagerie optique qui reconstitue un fichier audio à partir des sillons d’un disque sans poser d’aiguille sur sa surface. Le procédé s’adresse précisément aux objets trop fragiles, fissurés, encrassés ou devenus illisibles avec des méthodes classiques.

Le scan du disque a duré près de trois heures avant une phase de nettoyage numérique. Le résultat ne dévoile pas un document inédit au sens strict, puisque la séquence correspond à un extrait d’allocution déjà connu. Mais il restitue une matérialité éditoriale presque effacée : celle d’un livre pensé aussi comme support de démonstration, d’autopromotion et d’innovation médiatique

Pour un lectorat francophone, le nom d’Amelia Earhart renvoie d’abord à une pionnière de l’aviation américaine du XXe siècle. Née au Kansas en 1897, elle s’impose dans l’histoire aéronautique en devenant en 1932 la première femme à traverser l’Atlantique en solitaire, et la deuxième personne à réussir cet exploit après Charles Lindbergh. La prise de parole retrouvée a été enregistrée à Londres le 22 mai 1932, au lendemain de cette traversée.

Une célébrité façonnée par l’écrit et la parole

Sa notoriété ne tient pourtant pas à ce seul vol : elle a multiplié les records, publié plusieurs ouvrages, donné des conférences et défendu une place plus large pour les femmes dans l’aviation. Earhart n’a donc pas seulement incarné une prouesse technique : elle a occupé, très tôt, un espace public où l’aviatrice, la conférencière et l’autrice ne faisaient qu’une.

Son destin s’est ensuite chargé d’une dimension presque mythologique, car elle disparut le 2 juillet 1937 avec le navigateur Fred Noonan pendant une tentative de tour du monde à bord de son Lockheed Electra, près de l’île Howland, dans le Pacifique. Ni l’appareil ni ses occupants n’ont été retrouvés, ce qui a durablement installé son nom dans l’imaginaire mondial.

C’est aussi ce halo historique qui donne aujourd’hui du relief à la réapparition de cette archive. Le petit disque inséré dans The Fun of It n’était pas un supplément prestigieux, mais un objet promotionnel offert avec le livre. Sa surface était si vulnérable qu’une lecture au phonographe risquait d’en labourer définitivement les sillons.

Le livre comme réservoir d’objets oubliés

L’épisode révèle ainsi autre chose qu’une curiosité sonore. Il montre qu’un volume peut abriter des éléments périphériques promis à l’oubli : disque inséré, feuillet publicitaire, carte, photographie ou supplément technique. Dans le cas de The Fun of It, l’objet éditorial dépassait déjà la seule lecture linéaire en associant récit autobiographique, stratégie de diffusion et support audio miniature.

L’enjeu n’était pas seulement d’entendre de nouveau Earhart, mais de documenter une forme éditoriale hybride, conçue pour frapper les lecteurs de 1932. La restauration remet donc en lumière une manière de publier où le livre servait d’écrin à une extension sonore bien avant l’ère numérique.

Cette redécouverte rappelle enfin une évidence souvent négligée dans les politiques de conservation : l’histoire du livre ne se limite ni au texte ni à sa reliure. Elle comprend des techniques de fabrication, des gestes de promotion, des formes d’accompagnement et des usages matériels dont la disparition appauvrit la compréhension d’une époque.

En rendant audible cet enregistrement quatre-vingt-quatorze ans plus tard, la Library of Congress restitue à la fois une voix célèbre et un fragment concret de culture éditoriale.

Crédits photo : Library of Congress

Par Clément Solym

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