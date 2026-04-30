Une histoire littéraire de la Révolution française

Le chercheur met au jour : la littérature n’est pas autour de la Révolution, elle est dedans. Elle en est l’un des milieux naturels, l’un des carburants, l’un des champs de bataille. La Révolution française fut aussi une immense affaire de papier, d’encre, de voix, d’affiches, de brochures, de journaux, de chansons, de pièces de théâtre, de romans, de proclamations, de comptes rendus et de pamphlets.

Paris, dans ces années-là, est une ville qui lit à haute voix. Les murs sont couverts d’affiches. Les colporteurs crient les nouvelles. Les journaux se multiplient. Les ateliers d’imprimerie explosent en nombre : on passe, rappelle Olivier Ritz, d’une trentaine d’imprimeries avant la Révolution à plusieurs centaines en quelques mois.

On écrit vite, on imprime vite, on lit vite. L’actualité presse. Un texte peut devenir périmé avant même d’être vendu. Le roi fuit, le roi revient, le roi n’est plus roi : la phrase politique se démode à une vitesse inconnue jusqu’alors. Une littérature à l’âge de l’urgence.

Lire la Révolution au présent

Olivier Ritz ne raconte pas la littérature révolutionnaire comme un musée de textes figés, mais comme une matière vivante, nerveuse, désordonnée, qui se fabrique au jour le jour. Sa méthode est simple et décisive : reprendre les publications dans leur chronologie, de juillet 1788, moment où la convocation des États généraux ouvre un appel aux « personnes instruites » du royaume, jusqu’à juillet 1801, quand le Concordat et le Consulat referment progressivement l’espace de parole révolutionnaire.

Entre ces deux bornes, il suit les livres, les journaux, les annonces, les comptes rendus, les débats, les effets de réception. Il ne demande pas seulement : quels textes ont survécu ? Il demande : quels textes pouvait-on lire, à Paris, tel jour, tel mois, telle année ?

L’histoire littéraire ordinaire fonctionne souvent à rebours : elle part des œuvres consacrées par la postérité. Elle distribue les écrivains entre les Lumières et le romantisme : ici Beaumarchais, Laclos, Condorcet ; là Staël, Chateaubriand. Entre les deux, la Révolution apparaît comme une zone confuse, une « période sans nom », presque un désert. Olivier Ritz prouve le contraire : non pas un vide, mais un trop-plein.

On apprend ainsi que la Révolution ne produit pas seulement des discours politiques : elle transforme les formes mêmes de l’écriture. Les textes se raccourcissent. Les brochures prolifèrent. Les journaux inventent de nouveaux rythmes de lecture. Le théâtre, libéré de certains monopoles, devient un espace de représentation immédiate de l’événement. La poésie descend dans la rue, circule en hymnes, chansons, odes, épigrammes, couplets militants.

Le roman, plus tardivement, s’empare de la Terreur, de l’émigration, des héritages brisés, des identités incertaines. Même les genres deviennent instables. Les frontières entre histoire, témoignage, pamphlet, littérature morale, fiction, chronique urbaine et intervention politique se brouillent. À cet égard, Le Nouveau Paris de Louis-Sébastien Mercier apparaît comme une œuvre exemplaire : ni roman, ni traité, ni simple reportage, mais une sorte d’immense archive sensible de la Révolution.

La Terreur, un récit fabriqué

Olivier Ritz rappelle que les idées ne flottent pas dans l’air pur. Elles passent par des imprimeurs, des libraires, des abonnements, des cris de rue, des affiches, des journaux lus collectivement, des circuits de diffusion, des censures, des saisies, des polémiques. La littérature fait et défait les réputations. Elle fabrique des figures. Elle impose des mots. Elle transforme des événements en symboles. Une autre époque.

Cas exemplaire : la prise de la Bastille n’est pas seulement un événement politique et populaire, elle devient presque immédiatement un événement littéraire. Elle suscite récits, poèmes, journaux, mises en scène, commentaires venus de toute l’Europe. De même, La Marseillaise n’existe pas seulement comme chant : elle existe parce que ses paroles sont imprimées, reprises, signalées, consacrées par les journaux, chantées dans les théâtres.

C’est particulièrement frappant dans le cas de la fameuse « Terreur ». Olivier Ritz montre que le mot, après la chute du héros Robespierre, devient un opérateur puissant de récit et de disqualification. Il concentre des faits réels, des violences, des traumatismes, mais aussi des reconstructions, des accusations, des fantasmes politiques. La littérature participe à fixer ce mot, à le charger d’images, à en faire un repoussoir durable. Si un bon nombre d'historien a depuis travaillé à réhabiliter l'incorruptible, sans maquiller ses erreurs, la France à Macron veille au grain.

L’un des fils les plus stimulants de l’ouvrage concerne la démocratisation de la vie littéraire. La Révolution abolit des privilèges, conteste des hiérarchies, supprime des monopoles, ébranle l’Académie française et la Comédie-Française. Elle ouvre des carrières. Elle donne à des individus qui n’auraient peut-être jamais écrit publiquement la possibilité de prendre la parole. Tout le monde ne devient pas auteur, bien sûr.

Mais quelque chose s’ouvre. Des hommes et des femmes écrivent, publient, répondent, s’affrontent, parfois maladroitement. Les fautes, les incohérences, les textes mal relus deviennent alors des indices historiques. Cette démocratisation a son envers. Les écrivains sont surveillés, arrêtés, parfois tués. Non parce que le pouvoir mépriserait les lettres, mais précisément parce qu’il les prend au sérieux. On peut mourir pour un texte, et même pas pour sanctionner son indigence.

Au sujet des femmes qui prennent la plume, Olivier Ritz refuse deux simplifications : celle qui les oublierait, et celle qui ne les présenterait que comme victimes silencieuses. Elles écrivent, publient, débattent, triomphent parfois. Olympe de Gouges, Manon Roland, Germaine de Staël, Félicité de Genlis, Sophie Cottin, Julie Candeille, Constance Pipelet, sans oublier l’écho européen d’Ann Radcliffe ou de Mary Wollstonecraft, composent une autre carte de la Révolution littéraire.

Mais cette présence suscite une violence spécifique. Lorsqu’une femme écrit et « politique », selon le mot hostile de Chaumette, elle franchit une frontière que beaucoup veulent maintenir fermée. L’exécution d’Olympe de Gouges et celle de Manon Roland prennent alors valeur d’avertissement : les femmes doivent rentrer dans l’espace domestique.

Une mutation durable de l’auteur

Le livre est aussi une méditation sur la figure de l’écrivain. La Révolution hérite des Lumières l’idée que l’écrivain peut être utile, contribuer au progrès, instruire le peuple, éclairer la cité. Voltaire et Rousseau, panthéonisés, deviennent des ancêtres politiques autant que littéraires.

Le grand homme est d’abord homme de lettres. Mais, peu à peu, une autre figure apparaît : celle de l’écrivain à distance, retiré des passions publiques, garant supposé d’une vérité plus haute, d’une nature, d’une beauté, d’une sensibilité qui échapperaient au tumulte. Cette tension annonce une mutation profonde. Après la Révolution, la littérature sera parfois valorisée au nom même de son retrait du politique.

Plus généralement, Olivier Ritz invite à ne pas isoler les œuvres comme des monuments solitaires. Dans la Révolution, les textes se répondent, se citent, se détournent, s’attaquent, se prolongent. Une brochure seule peut paraître pauvre, mais replacée dans la querelle qui l’a vue naître, elle devient éloquente.

Un journal n’est pas seulement un support d’information ; c’est un lieu d’invention formelle. Une chanson n’est pas seulement un refrain, c’est une arme de circulation massive. Une pièce de théâtre n’est pas seulement un divertissement, c’est une scène où la société se regarde en train de changer.

Olivier Ritz montre avec talent que La Révolution fut un âge littéraire à part entière : chaotique, violent, inventif, inégal, collectif, brûlant. Un inédit de Folio, pas cher et pratique en plus.

Par Hocine Bouhadjera

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