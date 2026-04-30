Une agente littéraire et autrice prometteuse meurt à 30 ans

Associée à The Blair Partnership, elle y occupait les fonctions d’agente littéraire associée, tout en intervenant sur les droits film, télévision, audio et les permissions. Son profil professionnel témoigne d’un goût marqué pour la fiction commerciale, la romance, la fantasy, la romantasy, le paranormal et les récits à forte dimension émotionnelle.

Elle se disait aussi particulièrement attentive aux textes LGBTQ+ et aux auteurs issus de groupes marginalisés. Dans l’agence, Rhian Parry travaillait auprès d’autrices et d’auteurs comme Essie Dennis, Jenny Kiffer, Carrie Becker et Anne-Marie Varga.

Autrice depuis l’enfance, Rhian Thomas-Parry avait écrit son premier roman à 12 ans. Elle avait notamment signé un texte lauréat d’un Watty Award en 2019. Au moment de sa mort, elle travaillait à un roman de romantasy adulte, A Mortal Drowning. Rory Scarfe, directeur général de la gestion des clients à The Blair Partnership, a salué une collègue « profondément intégrée au cœur de l’agence », soulignant qu’elle avait contribué à ce qu’elle est aujourd’hui.

Rhian Thomas-Parry avait annoncé à son agente son souhait de poursuivre l’écriture aussi longtemps que possible après son diagnostic. Lauren Gardner a décrit son œuvre comme traversée « un amour magnifique, réel et durable ».

Son époux Hugh a également pris la parole sur les réseaux sociaux pour dire qu’elle était partie « entourée d’amour ». Il a évoqué une fin paisible, auprès de lui et de sa mère, insistant sur la douceur de ses derniers moments.

Crédits photo : Rhian Thomas-Parry

Par Hocine Bouhadjera

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