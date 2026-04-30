Une agente littéraire et autrice prometteuse meurt à 30 ans

L’autrice et agente littéraire galloise Rhian Thomas-Parry, également connue professionnellement sous le nom de Rhian Parry, est morte le 25 avril 2026, à l’âge de 30 ans, après un diagnostic de cancer de stade 4, rapporte The Bookseller. Elle était entourée de son époux Hugh et de sa famille.
Le 30/04/2026 à 18:06 par Hocine Bouhadjera
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30/04/2026 à 18:06
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Associée à The Blair Partnership, elle y occupait les fonctions d’agente littéraire associée, tout en intervenant sur les droits film, télévision, audio et les permissions. Son profil professionnel témoigne d’un goût marqué pour la fiction commerciale, la romance, la fantasy, la romantasy, le paranormal et les récits à forte dimension émotionnelle.
Elle se disait aussi particulièrement attentive aux textes LGBTQ+ et aux auteurs issus de groupes marginalisés. Dans l’agence, Rhian Parry travaillait auprès d’autrices et d’auteurs comme Essie Dennis, Jenny Kiffer, Carrie Becker et Anne-Marie Varga.
Autrice depuis l’enfance, Rhian Thomas-Parry avait écrit son premier roman à 12 ans. Elle avait notamment signé un texte lauréat d’un Watty Award en 2019. Au moment de sa mort, elle travaillait à un roman de romantasy adulte, A Mortal Drowning. Rory Scarfe, directeur général de la gestion des clients à The Blair Partnership, a salué une collègue « profondément intégrée au cœur de l’agence », soulignant qu’elle avait contribué à ce qu’elle est aujourd’hui.
Rhian Thomas-Parry avait annoncé à son agente son souhait de poursuivre l’écriture aussi longtemps que possible après son diagnostic. Lauren Gardner a décrit son œuvre comme traversée « un amour magnifique, réel et durable ».
Son époux Hugh a également pris la parole sur les réseaux sociaux pour dire qu’elle était partie « entourée d’amour ». Il a évoqué une fin paisible, auprès de lui et de sa mère, insistant sur la douceur de ses derniers moments.
Crédits photo : Rhian Thomas-Parry
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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Le 16 avril dernier, la Cour de justice de l'Union européenne a publié un arrêt très attendu dans l'affaire C‑496/24, qui opposait deux organismes néerlandais aux constructeurs HP et Dell, ainsi qu'à l'organisation Stobi, qui représente les intérêts des sociétés qui s'acquittent de la taxe sur la copie privée. La CJUE a estimé que cette dernière n'était pas due dans le cas d'une copie pour lecture en continu hors ligne au sein d'un service de streaming.
23/04/2026, 12:19
Le Parti socialiste (PS) n'a pas encore désigné son candidat pour l'élection présidentielle de 2027, mais avance déjà les grandes lignes de son programme. Ce mercredi 22 avril, la coordinatrice nationale à la refondation du projet de la formation politique, Chloé Ridel, a présenté quelques éléments à la presse. Et a notamment évoqué la « liberté du monde du livre » face à l'appétit des milliardaires.
23/04/2026, 11:23
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