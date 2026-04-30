À Paris, la nuit s’écrit en images : une autre littérature de la ville

Du 11 juin au 3 octobre 2026, la galerie Roger-Viollet consacre une exposition à la nuit parisienne, en réunissant 70 photographies couvrant la période 1900-1970. Une plongée dans une capitale transformée par l’obscurité, où la lumière artificielle redessine les formes, les rythmes et les récits - et où l’image rejoint, souvent, l’imaginaire littéraire.
Le 30/04/2026 à 18:02 par Hocine Bouhadjera
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30/04/2026 à 18:02
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À l’approche du solstice d’été, ce parcours visuel s’inscrit dans l’histoire même de la « Ville lumière ». Un surnom qui tient autant à son héritage scientifique - premier éclairage public installé en 1665, essais d’éclairage électrique dès 1844 - qu’à sa capacité à inspirer écrivains et artistes. Car ici, la nuit n’est pas seulement un décor : elle devient matière à récit.
L’exposition s’ouvre d’ailleurs sur une référence explicite à la littérature. Dans l’introduction de Paris de nuit (1933), Paul Morand écrivait : « La nuit n’est pas le négatif du jour ». Une phrase qui sert de fil conducteur à l’ensemble. À rebours d’une simple absence de lumière, la nuit apparaît comme un espace autonome, porteur d’une esthétique propre et d’une autre manière de raconter la ville.
Les photographies sélectionnées témoignent de cette transformation. Les grandes perspectives se fragmentent en ruelles, les escaliers de Montmartre semblent se perdre dans l’infini, la Seine devient un « miroir insondable ». Les monuments, eux, ne subsistent plus que par leur silhouette, découpée par les éclairages électriques. La ville change de temporalité : certains lieux s’endorment, d’autres s’animent. Les amusements nocturnes côtoient le travail invisible, du crépuscule à l’aube.
Dans cette bascule, la nuit devient un territoire narratif. Elle ouvre la voie au mystère, à l’étrangeté, à une forme de poésie urbaine qui n’est pas sans rappeler les textes de Brassaï ou de Morand. Les images prolongent ces écritures, comme si la photographie devenait une autre manière de « dire » Paris.
Les scènes capturées - cabarets, bals populaires, rues animées - composent une galerie de personnages et d’ambiances dignes d’un roman. On y croise par exemple « Le Monocle », cabaret pour femmes à Montparnasse dans les années 1930, ou encore un bal du 14 juillet rue de Lappe dans les années 1950, photographié par Janine Niepce. Autant de fragments de vie qui évoquent une ville habitée, traversée par des histoires, des corps, des regards.
Les photographes eux-mêmes apparaissent comme des écrivains de la nuit. Très tôt, ils ont fait de cet espace un terrain d’expérimentation, jouant des longues poses pour capter halos, spectres et lignes lumineuses, ou utilisant le flash pour saisir la vie des noctambules. Leur travail relève autant de l’observation que de la mise en récit.
L’exposition rassemble des œuvres issues de plusieurs fonds prestigieux : les archives de la Ville de Paris (Roger-Viollet, Bibliothèque historique de la Ville de Paris, Bibliothèque Forney, Cinémathèque Robert-Lynen), mais aussi les collections de Jean-Pierre Couderc, Pierre Jahan, François Kollar, Janine Niepce, Jack Nisberg et René-Jacques.
Présentés sous forme de tirages modernes, majoritairement en noir et blanc, les 70 clichés jouent sur le contraste entre la profondeur du noir et la blancheur franche des éclairages électriques. Chaque photographie est proposée en édition limitée à 30 exemplaires, soulignant leur dimension à la fois documentaire et artistique.
Crédits photo : À gauche : Enseignes lumineuses. Surimpression réalisée pour le reportage « Aux sources de l’énergie » de l’ouvrage La France travaille. Paris, 1931. © François Kollar / Bibliothèque Forney / Roger-Viollet / à droite : Bal du 14 juillet, rue de Lappe. Paris, années 1950. © Janine Niepce / Roger-Viollet.
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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20/04/2026, 15:38
Romans, pièces de théâtre, bande dessinée ou récits documentaires : la sélection officielle du Festival de Cannes 2026 est, comme à l'accoutumée, riche en adaptations. Plusieurs films puisent directement dans des œuvres existantes, ou s’en inspirent librement. De Federico García Lorca à Laurent Mauvignier, en passant par la BD contemporaine ou une référence au Petit Prince, les sources sont multiples.
20/04/2026, 15:30
Le Palais de la Porte Dorée créera, du 25 au 27 septembre 2026, un nouveau festival littéraire au cœur de la rentrée. Intitulé Maillage, ce rendez-vous déploiera lectures, performances, ateliers et débats dans tout le bâtiment, avec une programmation centrée sur les migrations, la mémoire, l’exil, les identités plurielles et les formes contemporaines du récit.
20/04/2026, 08:11
À Palaiseau, le Salon du Livre DIMENSION revient le 23 mai 2026 avec une ligne claire : croiser la science et la fiction sans sacrifier ni la transmission ni la création. Parrainé par Étienne Klein, le rendez-vous réunira une vingtaine d’invités, des expositions, une projection-débat et des rencontres autour des métiers du livre, dans une formule qui dépasse la simple séance de dédicaces.
18/04/2026, 11:29
La Fondation Jan Michalski, installée à Montricher au pied du Jura suisse, dévoile la 9e édition de son festival Bibliotopia, qui se tiendra du 29 au 31 mai 2026. Ce rendez-vous littéraire, devenu un temps fort de sa programmation multiculturelle, réunira une nouvelle fois des écrivaines et écrivains internationaux autour d’un thème central : la folie, envisagée dans toute sa complexité.
17/04/2026, 18:02
Le Palais de la Porte Dorée lance son festival littéraire. Baptisé Maillage, l’événement tiendra sa première édition du 25 au 27 septembre 2026, en pleine rentrée littéraire. Le projet avait déjà été annoncé dans les colonnes d’ActuaLitté. Cette annonce prend désormais forme, avec un programme étoffé et une première liste d’invités.
17/04/2026, 17:38
Chaque année, le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre rassemble éditeurs, autrices et auteurs autour d’une conception exigeante et artisanale du livre. Le public y découvre celles et ceux qui défendent une littérature libre, inventive et singulière. À cette occasion, nous proposons une série de cartes blanches confiées à plusieurs maisons présentes sur le salon. Aujourd’hui, cap sur les Éditions d’Est en Ouest.
17/04/2026, 11:27
Chaque année, le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre rassemble éditeurs, autrices et auteurs autour d’une conception exigeante et artisanale du livre. Le public y découvre celles et ceux qui défendent une littérature libre, inventive et singulière. À cette occasion, nous proposons une série de cartes blanches confiées à plusieurs maisons présentes sur le salon. Aujourd’hui, la parole est aux éditions Inédits.
16/04/2026, 15:58
Présentée à Paris le 8 avril, la prochaine édition du Printemps du Livre de Montaigu se tiendra les 8, 9 et 10 mai. Une édition légèrement décalée dans le calendrier, mais enrichie d’une journée supplémentaire et placée sous le signe du voyage maritime, avec un certain Didier Decoin, ancien président de l'Académie Goncourt, comme président d'honneur.
14/04/2026, 18:08
L’Association des éditions des Hauts-de-France et le collectif Les libraires d’en Haut organisent, le 9 mai, une journée consacrée à l’édition indépendante. Inscrite en marge du festival régional « Haut les livres ! », cette initiative vise à promouvoir la diversité éditoriale face à la concentration du secteur, en mobilisant librairies et médiathèques autour de sélections d’ouvrages issus de structures indépendantes.
14/04/2026, 17:46
Chaque année, le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre rassemble éditeurs, autrices et auteurs autour d’une conception exigeante et artisanale du livre. Le public y découvre celles et ceux qui défendent une littérature libre, inventive et singulière. À cette occasion, nous proposons une série de cartes blanches confiées à plusieurs maisons présentes sur le salon. Aujourd’hui, coup de projecteur sur les Éditions des Lumières.
14/04/2026, 17:12
Le 30 mai 2026, la Maison de la Poésie de Beuvry accueillera une nouvelle édition des Frondaisons, festival gratuit consacré cette année aux oiseaux. Balades, lectures, ateliers, escape game, poésie contemporaine et propositions festives composeront une journée pensée pour tous les publics. L’événement affirme aussi une ligne écologique, entre écopoésie, attention au vivant et engagement en faveur d’une organisation durable.
14/04/2026, 14:56
L’écriture est une « aventure humaine », elle ne doit pas être un terrain peuplé de solitudes. Aussi, en collaboration avec Normandie Livre et Lecture, le festival Terres de Paroles a élaboré un “contrat d’auteur associé” avec l’écrivain normand Rémi David. Ainsi, il participe à la vie de la structure et aux choix éditoriaux, construit la programmation du festival et bénéficie également d’un soutien à l’écriture. Et parce qu’il est question de soutien, et parce qu’il est question de paroles, voici ses mots.
14/04/2026, 12:52
La quinzième édition de Terres de Paroles se tiendra du 23 au 30 mai 2026 à travers toute la Seine-Maritime. Ce festival emblématique, placé sous le patronage littéraire de Marguerite Yourcenar, propose une immersion unique mêlant littérature et musique. À travers le thème de « l'aventure humaine », l'événement mobilise un vaste réseau de librairies indépendantes et de sites patrimoniaux pour offrir des rencontres accessibles à tous les publics.
14/04/2026, 12:26
Chaque année, le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre rassemble éditeurs, autrices et auteurs autour d’une conception exigeante et artisanale du livre. Le public y découvre celles et ceux qui défendent une littérature libre, inventive et singulière. À cette occasion, nous proposons une série de cartes blanches confiées à plusieurs maisons présentes sur le salon. Aujourd’hui, rencontre avec les éditions Ardavena.
14/04/2026, 12:02
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