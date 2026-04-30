À Paris, la nuit s’écrit en images : une autre littérature de la ville

À l’approche du solstice d’été, ce parcours visuel s’inscrit dans l’histoire même de la « Ville lumière ». Un surnom qui tient autant à son héritage scientifique - premier éclairage public installé en 1665, essais d’éclairage électrique dès 1844 - qu’à sa capacité à inspirer écrivains et artistes. Car ici, la nuit n’est pas seulement un décor : elle devient matière à récit.

L’exposition s’ouvre d’ailleurs sur une référence explicite à la littérature. Dans l’introduction de Paris de nuit (1933), Paul Morand écrivait : « La nuit n’est pas le négatif du jour ». Une phrase qui sert de fil conducteur à l’ensemble. À rebours d’une simple absence de lumière, la nuit apparaît comme un espace autonome, porteur d’une esthétique propre et d’une autre manière de raconter la ville.

Les photographies sélectionnées témoignent de cette transformation. Les grandes perspectives se fragmentent en ruelles, les escaliers de Montmartre semblent se perdre dans l’infini, la Seine devient un « miroir insondable ». Les monuments, eux, ne subsistent plus que par leur silhouette, découpée par les éclairages électriques. La ville change de temporalité : certains lieux s’endorment, d’autres s’animent. Les amusements nocturnes côtoient le travail invisible, du crépuscule à l’aube.

L’actrice et mannequin Ivy Nicholson aux Halles. Paris, 1959 © Jack Nisberg / Roger-Viollet.

Dans cette bascule, la nuit devient un territoire narratif. Elle ouvre la voie au mystère, à l’étrangeté, à une forme de poésie urbaine qui n’est pas sans rappeler les textes de Brassaï ou de Morand. Les images prolongent ces écritures, comme si la photographie devenait une autre manière de « dire » Paris.

Les scènes capturées - cabarets, bals populaires, rues animées - composent une galerie de personnages et d’ambiances dignes d’un roman. On y croise par exemple « Le Monocle », cabaret pour femmes à Montparnasse dans les années 1930, ou encore un bal du 14 juillet rue de Lappe dans les années 1950, photographié par Janine Niepce. Autant de fragments de vie qui évoquent une ville habitée, traversée par des histoires, des corps, des regards.

Les photographes eux-mêmes apparaissent comme des écrivains de la nuit. Très tôt, ils ont fait de cet espace un terrain d’expérimentation, jouant des longues poses pour capter halos, spectres et lignes lumineuses, ou utilisant le flash pour saisir la vie des noctambules. Leur travail relève autant de l’observation que de la mise en récit.

« Le Monocle », cabaret pour femmes, à Montparnasse. Paris, vers 1930. © Collection Roger-Viollet.

L’exposition rassemble des œuvres issues de plusieurs fonds prestigieux : les archives de la Ville de Paris (Roger-Viollet, Bibliothèque historique de la Ville de Paris, Bibliothèque Forney, Cinémathèque Robert-Lynen), mais aussi les collections de Jean-Pierre Couderc, Pierre Jahan, François Kollar, Janine Niepce, Jack Nisberg et René-Jacques.

Présentés sous forme de tirages modernes, majoritairement en noir et blanc, les 70 clichés jouent sur le contraste entre la profondeur du noir et la blancheur franche des éclairages électriques. Chaque photographie est proposée en édition limitée à 30 exemplaires, soulignant leur dimension à la fois documentaire et artistique.

Crédits photo : À gauche : Enseignes lumineuses. Surimpression réalisée pour le reportage « Aux sources de l’énergie » de l’ouvrage La France travaille. Paris, 1931. © François Kollar / Bibliothèque Forney / Roger-Viollet / à droite : Bal du 14 juillet, rue de Lappe. Paris, années 1950. © Janine Niepce / Roger-Viollet.

Par Hocine Bouhadjera

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