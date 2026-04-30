My Hero Academia revient avec un épisode spécial, diffusé le 2 mai

Présenté comme une suite directe de la saison finale, cet épisode numéroté 170+1 prend la forme d’un épilogue. Il adapte le dernier chapitre du manga original de Kohei Horikoshi, publié en France chez Ki-oon, et propose un aperçu de l’avenir des personnages après la conclusion de l’intrigue principale. L’objectif : offrir une dernière immersion dans l’univers de la série et refermer définitivement l’histoire.

Lancé en avril 2016, My Hero Academia s’est imposé en huit saisons comme l’un des anime les plus populaires de la dernière décennie. La saison finale, diffusée jusqu’en décembre 2025, a conclu les aventures d’Izuku Midoriya et de la classe 1-A. L’ensemble des épisodes reste disponible sur la plateforme Crunchyroll.

Un an avant cet épisode spécial, la série a tiré sa révérence en librairie. Le 42ᵉ et dernier tome de My Hero Academia a été publié le 5 juin 2025 chez Ki-oon. Une conclusion attendue pour une œuvre aux chiffres impressionnants : plus de 100 millions d’exemplaires distribués dans le monde, dont 11 millions vendus dans l’Hexagone. Le 42 tome s'est écoulé en France, tous formats confondus, à plus de 90.000 exemplaires, selon Edistat.

En France, la série s’impose comme la 5ᵉ plus vendue de l’histoire du manga et, en moins de dix ans, elle est devenue la deuxième à franchir le seuil des 10 millions d’exemplaires sur une période aussi courte - un exploit jusque-là réservé à Naruto.

Lancée en 2014 par Kōhei Horikoshi, l’histoire suit Izuku Midoriya, un adolescent né sans pouvoir dans un univers dominé par les super-héros, mais déterminé à devenir le plus grand d’entre eux. Formé à l’académie U.A., il hérite du pouvoir du légendaire All Might et se retrouve confronté à des adversaires toujours plus redoutables.

Crédits photo : © K. Horikoshi / Shueisha, My Hero Academia Project