Injonctions à la beauté et dérives dans Le Complexe

Inès, Nadège et Toni ont gagné le gros lot. Une loterie exceptionnelle leur offre un séjour tout frais payé de quelques jours au Complexe. Ce lieu hors du commun, perdu au cœur de l’océan, inaccessible, est la promesse d’une nouvelle vie. D’un nouveau départ qui s’écrit sans imperfections, avec la certitude d’être devenu la meilleure version de soi-même.

Aujourd’hui, nous vous offrons la vie dont vous avez toujours rêvé.

Ici, tout devient possible. J’ai hâte de vous défaire de vos monstruosités.

D’un côté, Inès ne supporte pas la forme de son nez, trop peu élégante ; de l’autre, Nadège refuse l’idée de vieillir et voir sa peau flétrit ; et enfin, Toni a pour ambition de se transformer en réel Apollon. Un corps de rêve, sinon rien ! Et pour corriger leurs défauts, ils sont prêts à tout.

Au Complexe, le célèbre chirurgien esthétique, le docteur Nazer, incarne la libération qui les attend. Magicien armé de scalpels et autres outils de précision, il coupe, entaille, recoud avec brio… pour créer des visages et des corps esthétiquement parfaits. Chaque personne qui passe entre ses mains ressort emballé dans des bandages, cicatrisation en cours, avant d’obtenir satisfaction.

Ou ne serait-ce que le début d’une série d’opérations ? Car dès qu’un défaut est effacé, un nouveau surgit, pire que le précédent. Des crèmes, des boissons spéciales, des médicaments… Toutes ces choses aident, mais uniquement de façon limitée. Alors il faut aller encore plus loin, quitte à s'endetter sur les dix prochaines années. Quitte à devoir soi-même devenir employée au service du Complexe. Quitte à ne jamais en ressortir…

Des lignes se dessinent sur vos mains et votre cou. Comme des serpents

qui s'insinuent sous la peau. Et qui aspirent tout ce qu’il reste de fermeté.

Jusqu’à ce qu’il ne reste de vous qu’un tas de peau informe. Insipide

et insignifiant

Lucie Albrecht propose un roman graphique qui dénonce activement les dérives de la chirurgie esthétique et du terrible engrenage de ces pratiques de correction, d’altération de l’apparence pour atteindre un idéal fantasmé. « À la personne que vous méritez d’être », un slogan martelé à longueur de journée, apporte un élément glaçant de dystopie à cette histoire.

Sans trop en dévoiler, Le Complexe s’attaque à tout ce qui nous tue à petit feu : cette impression de ne jamais être à la hauteur, qui est renforcée par les réseaux sociaux et ses corps parfaits qui ne sont que le résultat d’un filtre bien pensé.

Avec un choix de colorimétrie astucieux, Lucie Albrecht transporte dans un univers dans lequel le corps est une marchandise comme une autre. Le rouge et le rose se mêlent pour évoquer le sang, la chair, le vivant qui se blesse et tente de se changer, coûte que coûte.

Le vert et le bleu sont d’abord utilisés pour la nature, avant de se vilifier avec des tenues médicales, des visions glauques et hallucinées, comme une contamination progressive… Si le propos ne se veut pas subtil, il n’en demeure pas moins efficace. Rien de mieux pour dénoncer une dérive abjecte, qui se nourrit d’insécurités créées de toute pièce. Ça dérange, ça écœure. Bref, c’est efficace et on en redemande !

DOSSIER - Le livre numérique fête ses 50 ans : un anniversaire, tout en histoire

Par Valentine Costantini

Contact : valentine.costantini@gmail.com