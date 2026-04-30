Son premier roman centré sur une femme : Haruki Murakami joue à Flaubert

Haruki Murakami publiera au Japon, le 3 juillet 2026, son premier roman long porté par une seule héroïne, Kaho, autrice d’albums de 26 ans.

L’information, signalée par The Guardian et confirmée par l’éditeur japonais Shinchosha, place ce nouveau livre au croisement de deux enjeux : le retour d’un écrivain mondialement lu et la place accordée aux figures féminines dans une œuvre souvent discutée pour ses angles morts.

Un déplacement scruté

Le volume comptera 352 pages et paraîtra simultanément en édition imprimée et numérique, précise Shinchosha. Le livre reprend une série en quatre épisodes publiée dans la revue Shincho entre juin 2024 et mars 2026, puis revue et augmentée pour former un roman : aucune édition française n’a encore été annoncée.

Le point de départ tient en une scène de rencontre. Kaho dîne avec un homme qui lui lance une phrase brutale : « Franchement, je n’ai jamais rencontré quelqu’un d’aussi laid que toi. » Le résumé de Shinchosha insiste moins sur l’insulte que sur la réaction du personnage : ni colère, ni effondrement, mais surprise, puis volonté de comprendre ce que cet interlocuteur cherche à lui signifier. Autour d’elle commencent alors des événements étranges, inscrits dans la veine familière de l’auteur.

Selon Associated Press, le récit naît d’abord d’un texte lu par Murakami lors d’un événement organisé à l’université Waseda, à Tokyo, avec l’écrivaine Mieko Kawakami. Cette origine ajoute un niveau de lecture, tant Kawakami a directement interrogé Murakami, dès 2017, sur le rôle assigné aux femmes dans ses romans. Literary Hub a publié en 2020 un extrait de cet échange, devenu une référence dans les débats anglophones sur ce sujet.

Une héroïne face à un héritage critique

La nouveauté ne tient pas à la présence d’un personnage féminin important : des femmes occupent déjà des positions centrales dans plusieurs textes courts, et l’une des deux voix majeures de 1Q84 est féminine. Le seuil annoncé par Shinchosha concerne un roman long porté par une seule protagoniste. Murakami a souvent été critiqué pour des personnages féminins jugés trop dépendants du désir, du mystère ou de la transformation du héros masculin.

Ce déplacement narratif intervient après La Cité aux murs incertains, paru au Japon en 2023 et arrivé en France chez Belfond en janvier 2025, comme l’avait annoncé ActuaLitté. Le même roman est désormais disponible en poche chez 10/18 depuis le 5 février 2026, d’après la notice bibliographique d’ActuaLitté. Le nouveau livre s’inscrit donc dans une séquence éditoriale dense, après le retour français d’un texte longtemps attendu.

L'auteur japonais décrit l’écriture depuis un point de vue féminin comme un territoire inhabituel mais naturel, et résume l’expérience par une formule brève : « Je suis devenu elle. »

Il présente aussi Kaho comme une jeune femme ordinaire, ni particulièrement belle ni particulièrement intelligente, confrontée à une série de faits déroutants. Cette caractérisation, très sobre, renvoie à une question décisive : le changement de focalisation produit-il un personnage autonome ou reconduit-il les motifs habituels de son univers ?

Un lancement japonais avant l’international

Pour l’heure, Shinchosha communique surtout des éléments matériels : sortie le 3 juillet, prix de 2 860 yens, 352 pages, publication numérique le même jour. L’éditeur présente le livre comme le seizième roman long de Murakami et comme son premier centré sur une femme.

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L’annonce suffit déjà à modifier le cadrage critique autour de Murakami : après des décennies de lecteurs fidèles, de prix internationaux et de spéculations récurrentes autour du Nobel, ce roman sera aussi jugé sur sa capacité à donner à Kaho autre chose qu’une fonction dans le labyrinthe d’un homme.

Crédit photo : Haruki Murakami © K. Kurigami

Par Clément Solym

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